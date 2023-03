Keturioms VU mokslininkėms paskirtos prestižinės Europos Komisijos dotacijos

Kitos VU GMC mokslininkės – dr. Marios Fernandos Torres Jimenez projektas „Outcomes of Plant Invasions in Deadwood Fungi and Insect Communities – ENTWINE“ (vadovė dr. Virginija Podėnienė) bus finansuojamas pagal ERA (angl. European Research Area) stažuočių priemonę. Šiame konkurse automatiškai dalyvauja bendro MSCA PF konkurso metu puikiai įvertinti, tačiau dėl kvietimo biudžeto apribojimų nefinansuoti projektai.

Taip pat VU pradėtus projektus galės tęsti ir dvi Ukrainos mokslininkės – dr. Kateryna Latysh Teisės fakultete (projektas „Digital Forensic, Open Data Source and Artificial Intelligence as Tools of International Security“, mokslinė vadovė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja doc. Gabrielė Juodkaitė-Granskienė) ir dr. Oksana Bersirova Chemijos ir geomokslų fakultete (projektas „Electrochemical Synthesis of Multifunctional (Magnetic and Electrocatalytic) Films of Nanostructured Rhenium Superalloys Deposits – EMERALD“, mokslinis vadovas prof. Henrikas Cesiulis). Joms suteikta parama pagal „MSCA4Ukraine“ stipendijų programą.

EK parama pagal „MSCA4Ukraine“ stipendijų programą suteikia galimybę dėl karo savo šalyje negalintiems studijuoti ir dirbti Ukrainos doktorantams bei mokslininkams tęsti savo veiklą ES valstybėse narėse ir asocijuotose šalyse. Šiemet ji suteikta 124 tyrėjams iš Ukrainos.

Iš viso EK rems 1235 talentingiausių jaunųjų tyrėjų projektus.