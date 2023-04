Pildosi garsaus siaubo serialo scenarijus: žmogus pirmąkart nuo augalo užsikrėtė pavojinga grybeline liga

61 metų vyrui diagnozuota mirtino augalinio grybelio Chondrostereum purpureum infekcija – teigiama, kad tai pirmas toks žinomas atvejis pasaulyje.

Žinia apie šią infekciją pasiekė viešumą tuo metu, kai visame pasaulyje išpopuliarėjęs serialas „The Last of Us“, įkvėptas realiai egzistuojančios bakterijos, kuri skruzdes paverčia „zombiais“ ir gali sunaikinti ištisas kolonijas, atkreipė visuomenės dėmesį į grybelines ligas.

Kaip teigiama žurnale „Science Direct“ paskelbtame tyrime, pacientas yra augalų mikologas, dirbantis Kalkutoje ir ilgą laiką artimai dirbo su augalais ir grybais.

Kontaktai su augalais ir grybais

Kaip rašo „Indian Times“, neįvardytas pacientas kreipėsi į gydytoją skųsdamasis tris mėnesius trunkančiu užkimimu, kosuliu, nuovargiu, anoreksija ir rijimo sunkumais.

„Anamnezėje jis neturėjo diabeto, ŽIV infekcijos, inkstų ligų, jokių lėtinių ligų, imunosupresinių vaistų vartojimo ar traumų. Pacientas – pagal profesiją augalų mikologas – ilgą laiką dirbo su pūvančiomis medžiagomis, grybais ir įvairiais augaliniais grybais, nes tai buvo jo mokslinės veiklos dalis“, – teigiama mokslinių tyrimų dokumente.

Kaip buvo aptikta infekcija

Iš pradžių „Apollo Multispecialty Hospitals“ ligoninės Kalkutoje gydytojams nepavyko nustatyti jo būklės priežasties, tačiau kompiuterinės tomografijos tyrimai parodė, kad vyrui ant kaklo yra paratrachėjinis abscesas (pūlinys).

Vėliau, nusiuntus pūlių mėginius tyrimams, paaiškėjo, kad vyras buvo užsikrėtęs Chondrostereum purpureum.

Chondrostereum purpureum yra augalų grybelis, sukeliantis „sidabrinių lapų“ ligą augalams, ypač rožių šeimos augalams. Tai pirmas atvejis, kai augalinis grybelis sukelia ligą žmogui. Įprastiniais metodais grybelio nustatyti nepavyko.

„Tik atlikus sekos nustatymą pavyko atskleisti šio neįprasto patogeno tapatybę. Šis atvejis atskleidžia aplinkos augalų grybų potencialą sukelti žmonių ligas ir pabrėžia molekulinių metodų svarbą nustatant sukėlėjų grybų rūšis“, – teigiama tyrime.

Laimei, vyras visiškai pasveiko. „Po dvejų metų stebėjimo pacientas visiškai sveikas, o ligos atsikartojimo požymių nėra“, – sako mokslininkai.

Ateityje gali užkrėsti daugiau žmonių

Iš milijonų aplinkoje esančių grybelių tik keli šimtai grybelių gali užkrėsti žmones ir gyvūnus.

Šiuo metu žmogaus organizme gali išgyventi tik keli grybeliai – pavyzdžiui, Cryptococcus ir Aspergillus, kurie gali sukelti į plaučių uždegimą panašius simptomus.

Dėl aukštesnės temperatūros grybeliai gali lengviau prisitaikyti ir išgyventi žmogaus organizme, o esamos grybelinės infekcijos gali išplisti į naujas geografines teritorijas.

Praėjusį spalį Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė pirmąjį sąrašą, kuriame nurodė 19 didžiausią susirūpinimą keliančių patogenų, tikėdamasi, kad tai paskatins daugiau investicijų į galimus gydymo būdus ir intervencijas siekiant sumažinti jų keliamą grėsmę.

Tarp jų yra ir miketoma – lėtinė liga, kuri lėtai ėda kūną ir buvo apibūdinta kaip „tikra Last of Us“ infekcija.

„Jei grybeliai gali išvengti fagocitozės ir apeiti šeimininko imuninę sistemą, jie gali tapti žmogaus patogenais. Tos grybų rūšys, kurios gali augti 35–37 °C temperatūroje, gali tapti žmogaus patogenais arba komensaline (simbiotine) flora. Patogenas į žmogaus organizmą patenka per pažeistą odą ir kvėpavimo takus, ir gali sukelti infekciją dažniausiai imunodeficitiniams asmenims“, – teigiama pranešime.

Vis dėlto, Pasaulinio kovos su grybelinėmis infekcijomis fondo duomenimis, kasmet 300 mln. žmonių susiduria su sunkiais grybelinių ligų sukėlėjais, dėl kurių miršta 1,6 mln. žmonių.

Šią grėsmę padidino ir pandemija. 2021 m. mažiausiai 45 000 žmonių Indijoje, susirgusių COVID-19, užsikrėtė antrine grybeline infekcija – mukormikozę (angl. Mucormycosis), vadinama „juoduoju grybeliu“, dėl kurios mirė daugiau kaip 4500 žmonių.

Dėl koronaviruso taip pat buvo nukreipti ištekliai nuo mažiau žinomų grybelinių ligų sukėlėjų tyrimų ir gydymo. Pavyzdžiui, 2019–2021 m. Jungtinėse Valstijose Candida auris infekcijų, galinčių užkrėsti kraujotaką ir centrinę nervų sistemą, skaičius patrigubėjo nuo 476 iki 1471.

Manoma, kad artimiausiais metais grybelinės infekcijos kels didesnę grėsmę žmonėms dėl didėjančio atsparumo nedideliam skaičiui esamų gydymo būdų ir dėl klimato kaitos sukeltos kylančios temperatūros.

Parengta pagal „Indian Times“ ir „The Telegraph“.