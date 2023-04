EK paskelbė deklaraciją dėl mažųjų modulinių reaktorių

Deklaracija buvo parengta 2022 m. kovo 15 d. Europos branduolinio apskritojo stalo posėdžio pagrindu ir paskelbta konferencijoje „Euratomo vykdomi moksliniai tyrimai ir galimybės Europai: ES strateginė autonomija ir ateities energetikos sistemos“.

„Esame įsipareigoję ir toliau remti mokslinius tyrimus ir inovacijas branduolinės saugos srityje per Euratomo tyrimų ir mokymo programą, siekdami užtikrinti ES pirmavimą energetikos ir medicinos srityse. ES technologiniam suverenitetui reikės bendrų pastangų švietimo, mokymo, mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse, siekiant tinkamai tvarkyti radioaktyviąsias atliekas ir panaudotą kurą bei plėtoti ateities technologijas“, – teigė už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakinga EK narė M. Gabriel.

Valstybėms narėms, kurios įtraukia į savo naudojamų energijos rūšių portfelį ir branduolinę energiją, SMR bus kaip papildoma priemonė. SMR yra viena iš perspektyvių galimybių pakeisti senas anglies jėgaines ir skatinti atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą. SMR turėtų pasiūlyti lankstų naudojimą centralizuotam šildymui, gėlinimui, technologinei šilumai daug energijos naudojančiose pramonės šakose ir vandenilio gamybai. Stipri tarptautinė konkurencija skatina ES būti naujų pokyčių priešakyje, Europos pramoninės vertės grandinės ir aukščiausių SMR saugos ir radiacinės saugos standartų. Siekiant užtikrinti ES vadovavimą ir strateginį SMR nepriklausomumą, svarbu remti geriausius reguliavimo ir institucinius standartus, tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą, padaryti patrauklesnę karjerą branduolinėje srityje, optimizuoti branduolinių tyrimų infrastruktūrų naudojimą ir skatinti SMR vystymą ES.

Konferencijoje taip pat buvo pristatyta Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo darbo programa 2023–2025 (132 mln. EUR). Pirmą kartą EK skyrė 15 mln. Eur inovacijų veikloms, siekdama paremti Europos lengvojo vandens SMR saugos tyrimus. Be to, šioje darbo programoje bus skirta 12 mln. Eur bendrai finansuoti mokslininkus ir pramonę, kad jie dirbtų kartu su suinteresuotomis valstybėmis narėmis pažangių modulinių reaktorių (AMR), įskaitant SMR, saugos srityje. Jau paskelbti kvietimai teikti paraiškas 2023–2025 m. Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo darbo programos tematikoms.

2023-ieji buvo paskelbti Europos įgūdžių metais, tad konferencijoje jauni talentai pristatė savo teorinio bei praktinio mokymosi patirtį branduolinėje srityje. ES reikia ekspertų, turinčių branduolinės srities žinių, kad būtų užtikrintas kvalifikuotos darbo jėgos tęstinumas dabartiniams ir būsimiems branduolinio mokslo ir technologijų taikymams. Žinios ir kompetencijos turi būti perduotos kitai mokslininkų, inžinierių ir technikų kartai. Siekdama išspręsti šią situaciją ir žinių praradimo riziką, ES imasi veiksmų, susijusių su švietimu ir mokymu branduolinės energetikos srityje.

Prie Briuselyje vykusios konferencijos EK taip pat pakvietė prisijungti 9 Ukrainos mokslininkus ir inžinierius bei pažadėjo toliau teikti paramą ir pagalbą nuo karo kenčiančiai šaliai. Ukrainos asociacija „Europos horizontas“ ir Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo programa yra pagrindinė priemonė siekiant išsaugoti ir puoselėti jos mokslinių tyrimų ir inovacijų ekosistemą. Konkretus Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo programos paramos Ukrainai pavyzdys įtrauktas į naująją darbo programą. Net per 750 tūkst. Eur skirta remti aukšto lygio branduolinį švietimą ir mokymą, žinių valdymą ir kompetencijas Ukrainoje, bendradarbiaujant su šešiais Ukrainos universitetais. Be to, po Rusijos invazijos Ukrainoje, Euratomo 2021–2022 m. darbo programa buvo pakeista įtraukiant temą, kuria siekiama diversifikuoti branduolinio kuro tiekimą Vanduo-Vanduo Energetinis Reaktorius (VVER) reaktoriams, šiuo metu labai priklausomiems nuo rusiško kuro.

SMR yra mažesnės tiek galios, tiek fizinio dydžio atžvilgiu nei įprasti gigavatų skalės branduoliniai reaktoriai, kurių galia mažesnė nei 300 megavatų elektros (MWe), o kai kurių – 1–10 Mikro reaktoriai (MWe). SMR suteikia galimų pranašumų dėl dizaino supaprastinimo ir būdingų saugos funkcijų. SMR yra skirti modulinei konstrukcijai, gamyklinei gamybai, mobilumui ir labai įvairiam pritaikymui. SMR reaktoriuose branduolio dalijimosi reakcijos sukuria šilumą, kuri gali būti naudojama tiesiogiai, arba elektros energijai gaminti.

Naujausią informaciją bei visapusiškas nemokamas ir kvalifikuotas konsultacijas, įvairiais programos „Europos horizontas“ klausimais tyrėjams bei verslo ir viešojo sektoriaus organizacijoms teikia nacionaliniai kontaktiniai atstovai (angl. National Contact Points). Susisiekite ir pasikonsultuokite: teminės sritys ir nacionalinių kontaktinių atstovų (NCP) paslaugos.