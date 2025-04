Tikisi, kad ima artėti prie 400 metų senumo jūrų paslapties įminimo

„Jūra nuo horizonto iki horizonto visomis kryptimis švytėjo fosforiniu švytėjimu... Mėnulis buvo ką tik nusileidęs ir visa jūra buvo keliais atspalviais šviesesnė už dangų“, – 1967 m. rašė Arabijos jūra plaukusio laivo „SS Ixion“ karininkas J. Brunskillas.

Beveik po 10 metų kita įgula, plaukusi laivu „MV Westmorland“, patyrė panašų įvykį Arabijos jūroje – kai, pasak laivo kapitono P. W. Price'o, plaukė pro „didelį bioliuminescencijos plotą“. „Jūra ... spindėjo ryškiai žaliai. Buvo iš tikrųjų tokia ryški, kad iš to, kas atrodė visiškai lygi jūra, nebuvo galima atskirti bangų kepurių“, – rašė jis 1976 m. laiške.

Šiuos reiškinius, kuriuos jūreiviai pavadino „pieno jūromis“, buvo labai sunku ištirti dėl jų reto pasireiškimo atokiuose vandenyno regionuose, kur daug žmonių negali jų pamatyti.

Dabar mokslininkai, tikėdamiesi geriau ištirti šiuos ypatingus reiškinius, priartėjo prie galimybės nuspėti, kada ir kur vyks šie paslaptingi bioliuminescenciniai reiškiniai. Kolorado universiteto (JAV) atmosferos mokslų katedros doktorantas Justinas Hudsonas surinko daugiau kaip 400 žinomų „pieno jūrų“ stebėjimų, įskaitant J. Brunskilo ir P. W. Price'o stebėjimus, ir sukūrė naują duomenų bazę, kuri padės mokslininkams vieną dieną į įvykį nugabenti mokslinių tyrimų laivą, rašoma trečiadienį žurnale „Earth and Space Science“ paskelbtame tyrime

„Tikiuosi, kad turėdami šią duomenų bazę... daugiau žmonių galės pradėti tyrinėti „pieno jūras“ ir pradėti aiškintis šią šimtmečius trunkančią paslaptį“, – sako J. Hudsonas, kuris yra pagrindinis naujojo tyrimo autorius. Jis pridūrė, kad tolesni „pieno jūrų“ tyrimai gali padėti atsakyti į daugybę klausimų, susijusių su šiuo reiškiniu, pavyzdžiui, kodėl jos atsiranda ir ką jos gali reikšti vandenynų gyvybei.

„Pieno jūros gali būti labai geros, sveikos ekosistemos požymis. Ji gali būti ir nesveikos ekosistemos požymis, bet mes to nežinome, – teigia jis. – Taigi, galėdami numatyti, kada ir kur tai įvyks, galime pradėti atsakinėti į klausimus apie tai, kaip jos įsilieja į visą pasaulinę, tarpusavyje susijusią Žemės sistemą.“

Bioluminescencinės bakterijos

Stebėtojai dažnai apibūdina „pieno jūras“ kaip panašią savo spalva į tamsoje švytinčias žvaigždes, kabinamas ant vaikų kambarių lubų. Jūreiviai pranešė, kad šio reiškinio skleidžiamas švytėjimas yra pakankamai stiprus, kad prie jo būtų galima skaityti – tai ryškus kontrastas tamsiam vandenynui, kuris paprastai matomas, kai nėra Saulės ar Mėnulio šviesos. Šie reiškiniai, kurie gali tęstis ištisus mėnesius, tęsiasi iki 100 000 kvadratinių kilometrų plote, o didesnius reiškinius galima stebėti iš kosmoso.

Nors mokslininkai tiksliai nežino, kodėl atsiranda šis retas švytėjimas, tikėtina, kad tai yra šalutinis mikroskopinių bioliuminescencinių bakterijų, vadinamų Vibrio harveyi, didelės koncentracijos produktas. Ši hipotezė grindžiama 1985 m. atsitiktiniu susidūrimu su mokslinių tyrimų laivu, kuris surinko ir ištyrė vandens mėginį „pieno jūrų“ įvykio metu.

„Tačiau, be to, vis dar nežinoma, kaip tai susiformuoja ir kaip sukelia tokį viso vandenyno švytėjimą“, – sako tyrimo bendraautorius, Kolorado universiteto (JAV) atmosferos mokslų katedros profesorius daktaras Stevenas Milleris. Mokslininkas, kuris šį reiškinį tyrinėja dešimtmečius, buvo pagrindinis 2021 m. tyrimo , kuriame nustatyta, kad didesnes „pieno jūras“ galima aptikti per palydovus, autorius.