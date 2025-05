Vos keturios valandos miego, bet visiškai žvalūs – išsiaiškino, kas už tai atsakingas

Dabar mokslininkai identifikavo vieną iš tokių mutacijų, pavadintą SIK3-N783Y. Po to komanda ištyrė šią mutaciją su genetiškai modifikuotomis pelėmis – ir nustatė, kad šią mutaciją turinčios pelės taip pat mažiau miega, teigiama naujame tyrime.

Naujai nustatyta mutacija yra viena iš kelių, kurias mokslininkai sieja su trumpesniu miegu. Mokslininkai tikisi, kad supratę natūralių trumpai miegančių žmonių, kurie, regis, po tiek mažai jaučiasi kuo puikiausiai, genetiką, jie galės sukurti geresnius miego sutrikimų gydymo būdus.

Su nepakankamu miegu siejamas įvairus neigiamas poveikis – nuo vangumo jausmo ir užmaršumo iki padidėjusios širdies problemų rizikos. Miego kiekis, kurio mums reikia su amžiumi, kinta, tačiau daugumai suaugusiųjų reikia maždaug septynių-devynių valandų kiekvieną naktį, kad jie būtų geriausios formos. Tačiau atrodo, kad tie, kuriems būdingas natūralus trumpas miegas, puikiai funkcionuoja, jei miega trumpiau.

Natūraliai trumpai miegančiam žmogui reikia miegoti maždaug 4–6 valandas per naktį. Tyrimo duomenimis, jie ne tik išsimiega greičiau nei kiti žmonės, bet ir blogiau jaučiasi, jei miega ilgiau nei įprastai.

Paprastai pelės miega apie 12 valandų per parą – t. y. daug ilgiau nei žmonės – todėl šis naujas su mutacija susijęs miego sutrumpėjimas iki 54 minučių yra trumpesnis nei tas, kuris būdingas žmonėms, kurių miego režimas natūraliai trumpas. Tyrėjai pažymėjo, kad taip gali būti dėl to, kad pelės paprastai miega fragmentiškiau nei žmonės – arba dėl to, kad jų pelės pasižymėjo kraujomaiša.