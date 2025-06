Ištyrė „Ledo princo“ kapą: tai buvo išskirtinės šeimos vaikas, palaidotas su ypatingomis įkapėmis

Vaiko palaikai, praminti „Ledo princu“ – nes archeologai žaibiškai užšaldė laidojimo kamerą, kad jos turinį galėtų iškasti vienu bloku – buvo aptikti 2021 m. netoli Matsieso miestelio Bavarijoje.

Vaiko kapas rastas į pietus nuo Aukštutinės Germanijos kalnagūbrio, kadaise apibrėžusio romėnų ribas. Tačiau Vakarų Romos imperija šioje teritorijoje išnyko, kai V a. pradžioje įsiveržė germanų gentys – likus keliems šimtmečiams iki berniuko mirties VII a.

Naujausi tyrimai apima anatominius tyrimus, pagal kuriuos apskaičiuota, kad berniukui buvo apie 1,5 metų, kai jis mirė – ir radiokarboninį datavimą, kuris rodo, kad jis mirė tarp 670 ir 680 m.

Dantų emalio stroncio izotopų analizė parodė, kad jis gimė regione ir daugiausia maitinosi motinos pienu. DNR analizė parodė, kad berniukas turėjo mėlynas akis ir šviesius plaukus. Tyrimai taip pat parodė, kad jis mirė nuo „lėtinės infekcijos“, kurią sukėlė užkrėtimas vidinėje ausyje.

Berniukas buvo palaidotas su odiniais drabužiais ir su mažu kalaviju ant gausiai dekoruoto diržo. Kitos gerai įrengto kapo detalės ir retos šilkinės drabužio liekanos – turtingumo ženklas – rodo, kad berniukas buvo kilęs iš vietinės svarbios šeimos, sakoma Vokietijos Bavarijos žemės archeologų pranešime

„Ledo princas“

Vaiko akmeninė laidojimo kamera buvo aptikta tarp romėnų laikų vilos liekanų netoli Matsieso, vykdant kasinėjimus prieš statybas. Archeologai teigė, kad vila, atrodo, buvo pertvarkyta į vaiko laidojimo vietą, galbūt atsižvelgiant į jo šeimą.

„Berniuko mirtis turėjo sukrėsti regionui svarbią šeimą, – teigia tyrėjai. – Jie, matyt, dėjo daug pastangų, kad vaikas būtų palaidotas atsižvelgiant į jo socialinį statusą.“

Akmeninės laidojimo kameros lubos ir sienos buvo sandariai užvertos, todėl visas palaidojimas išliko puikios būklės.

Archeologai nusprendė greituoju būdu užšaldyti visos laidojimo kameros turinį, naudodami skystą azotą, kad jį būtų galima iškasti kaip vieną bloką, per 14 valandų. Tyrėjai naudojo skystą azotą, nes jis neleidžia užšalusiam vandeniui sudaryti didelių ir destruktyvių ledo kristalų.

Turtingas kapas

Naujausi tyrimai atskleidė, kad kūnas buvo paguldytas kameroje ant kailinės antklodės, o vienas iš berniuko drabužių buvo marškiniai ilgomis rankovėmis, pasiūti iš lino ir apsiūti šilko juostelėmis. Tuo metu šilko buvo galima įsigyti tik Bizantijos imperijoje ir jis buvo retas statuso simbolis. Pasak tyrėjų, audinių išskirtinis išsilaikymas dėl sandariai uždaryto kapo daro juos dar išskirtinesniu radiniu.

Berniukas buvo palaidotas su sidabrinėmis apyrankėmis ant rankų ir prie batų pritvirtintais sidabriniais pentinais.

Laidojimo kameroje taip pat buvo audinys, papuoštas kryžiumi, padarytu iš plonų aukso juostelių – o tai gali rodyti ankstyvąjį krikščioniškąjį tikėjimą. Bavarija tapo visiškai krikščioniška tik po to, kai VIII a. ją užkariavo Karolis Didysis. Be to, kelios įkapės – tarp jų bronzinis dubuo, šukos, medinis dubuo ir geriamoji taurė su sidabriniais apvadais – buvo padėti ant austo kilimėlio šalia kūno.

Archeologai taip pat rado lazdyno riešutų, obuolių ir kriaušių liekanų – kurios, kaip spėjama, buvo sveikos, kai buvo dedamos į laidojimo kamerą. Kape taip pat rasta ir gyvūno kaulų – iš pradžių manyta, kad tai yra šuns kaulai, bet dabar nustatyta, kad tai yra paskiri paršelio kaulai, kurie galėjo būti išvirti ir padėti kaip maisto auka.

Tyrimai taip pat parodė, kad pastatas, kuriame buvo rastas Ledo princas, per kelerius metus po palaidojimo buvo dukart remontuotas – o tai rodo, kad ši vieta ilgą laiką buvo naudojama kaip mirusiųjų atminimo vieta, rašo „Live Science“.