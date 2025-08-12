Antarktidoje žuvusio britų mokslininko palaikai surasti po 66 metų

25 metų Dennisas „Tinkas“ Bellas žuvo 1959 m. liepos 26 d. įkritęs į ledyno plyšį Admirolų įlankoje Karaliaus Jurgio saloje.
Šių metų sausio 19 dieną Lenkijos Henryko Arctowskio Antarktidos stoties komanda rado jo palaikus tarp uolienų, kurias atidengė besitraukiantis ledynas, pirmadienį pranešė BAS.
Kaulų fragmentai buvo atgabenti į Folklando salas BAS karališkuoju mokslinių tyrimų laivu „Sir David Attenborough“ ir perduoti Britų Antarktidos teritorijos koroneriui Malcolmui Simmonsui, kuris juos iš Stenlio atgabeno į Londoną.
Londono karališkajame koledže atlikti DNR tyrimai galiausiai patvirtino, kad mėginiai sutampa su D. Bello brolio Davido ir jo sesers Valerie Kelly DNR pavyzdžiais.
„Kai man ir mano seseriai Valerie buvo pranešta, kad po 66 metų rastas mūsų brolis Dennisas, buvome sukrėsti ir nustebę, – sakė dabar Australijoje gyvenantis Davidas Bellas.
Dennisas Bellas Karališkosiose oro pajėgose įgijo radijo operatoriaus specialybę, o 1958 m. pradėjo dirbti meteorologu Folklendų salų priklausomų teritorijų tyrimų tarnyboje (FIDS).
Jis buvo paskirtas dvejiems metams į Admirolų įlanką, nedidelę britų bazę su pustuziniu žmonių Karaliaus Jurgio saloje – vienoje iš Pietų Šetlando salų, esančių Pietų vandenyne maždaug už 200 km nuo šiaurinės Antarktidos pusiasalio pakrantės.
1959 m. liepos 26 d. Dennisas Bellas ir trys jo kolegos – meteorologas Kenas Gibsonas, topografas Jeffas Stokesas ir geologas Colinas Bartonas – dviem šunų kinkiniais išvyko iš bazės kopti į ledyną ir atlikti tyrimų bei geologinių darbų.
Tačiau kylant aukštyn dėl minkšto sniego kelionė tapo sunki, o šunys ėmė rodyti nuovargio požymius.
„Norėdamas juos padrąsinti, Bellas nuėjo į priekį. Tragiška tai, kad jis buvo be slidžių, – sakė BAS. – Staiga jis dingo, palikdamas žiojinčią skylę sniege, kurio sluoksnis buvo uždengęs plyšį – ten jis ir įkrito.“
Kaip rodo BAS dokumentuose pateikti pasakojimai, J. Stokesas pirmą kartą pamėgino ištraukti D. Bellą iš plyšio panaudodamas virvę.
Tačiau D. Bellas virvę buvo prisirišęs prie savo diržo, kuris nutrūko, jam pasiekus plyšio kraštą. Po šio antrojo kritimo D. Bellas nebeatsiliepė į J. Stokeso šūksnius.
„Tai istorija, kurios niekada nepamiršiu“, – BBC sakė D. Bello brolis Davidas.
Vėliau J. Stokesas susitiko su K. Gibsonu ir C. Bartonu, besileidžiančiais ledynu, ir vis trys dar kartą pabandė surasti D. Bellą. Tačiau oro sąlygos greitai blogėjo, ir, pasak BAS įrašų, jiems nepavyko laiku pasiekti plyšio.
„Praėjo turbūt 12 valandų, kol radome tą vietą, ir jam nebuvo galimybių išgyventi“, – sakė K. Gibsonas.
Lenkų ekspedicija, suradusi D. Bello palaikus, taip pat rado daugiau kaip 200 asmeninių daiktų, įskaitant radijo įrangos likučius, žibintuvėlį, išgraviruotą rankinį laikrodį „Erguel“, švedišką peilį „Mora“, slidinėjimo lazdas ir pypkės kandiklį iš ebonito.
