Įspėjo: šaltas dušas karštą dieną gali sukelti pavojų sveikatai

Lankasterio universiteto (JK) profesorius Adamas Tayloras paaiškino, kad bandymas atvėsinti kūną šokant į labai šaltą vandenį gali turėti priešingą poveikį. Užuot padėjus atsikratyti perteklinės šilumos, staigus šokas kūnui nuo šalto dušo priverčia organizmą manyti, kad reikia sulaikyti šilumą, o ne ją išskirti.
Pasak A. Tayloro, tai gali būti pavojinga žmonėms, turintiems aukštą kraujospūdį ar širdies ligų. Be to, jei kūnas per ilgai išlieka stipriai įkaitęs, gali kilti organų pažeidimo rizika – nors tokie atvejai pasitaiko retai.
Šaltas vanduo taip pat gali paaštrinti dažną problemą – nemalonų kūno kvapą ir nešvarios odos pojūtį.
Taigi, nors karštą dieną norisi staiga atsivėsinti šaltu vandeniu, tai gali visiškai nepadėti kūnui.
Optimali kūno temperatūra yra apie 36,6°C. Tokia temperatūra leidžia mūsų organizmui tinkamai funkcionuoti.
Kai vidinė temperatūra pakyla, smegenų temperatūros reguliavimo centras pradeda siųsti signalus kraujagyslėms ir raumenims odos paviršiuje, liepiant jiems įjungti vėsinimo mechanizmus.
Jei kūno temperatūra per ilgai išlieka aukšta (39–40°C), tai gali sukelti organų pažeidimus. Kad išlaikytų optimalią temperatūrą, kūnas naudoja keletą būdų atsivėsinti.Viena iš pagrindinių šilumos išskyrimo formų yra terminė spinduliuotė – per ją iš kūno pasišalina apie 60 proc. šilumos.
Be to, kūnas atsivėsina prakaituodamas: apie 22 proc. šilumos pašalinama prakaitui garuojant. Kai oro temperatūra viršija kūno temperatūrą, prakaitavimas tampa pagrindiniu būdu mažinti vidinę temperatūrą.
Likusi kūno šiluma pasišalina konvekcijos būdu (į orą ar skystį) arba kondukcijos būdu (į kietus objektus, su kuriais kūnas liečiasi).
Kad šie atsivėsinimo mechanizmai veiktų efektyviai, kraujagyslės keičia savo skersmenį – paviršinės kraujagyslės išsiplečia, kad daugiau kraujo galėtų cirkuliuoti prie santykinai vėsesnio odos paviršiaus.
Kūnas tada varinėja kraują taip, kad šiluma iš vidaus galėtų būti perkelta į paviršių ir išsklaidyta.
Kodėl karštą dieną reikėtų vengti šalto dušo?
Žinoma, kai lauke labai karšta, šie biologiniai mechanizmai gali atrodyti nepakankami.
Nors sukaitus šaltas vonios ar dušo vanduo gali atrodyti malonus odai, jis neatlieka pagrindinės funkcijos – nesumažina kūno vidinės temperatūros. Kai kuriems žmonėms tai gali netgi būti pavojinga.
Reaguodamos į šaltį, kraujagyslės odos paviršiuje susitraukia, todėl kraujotaka į ten sumažėja.
Dėl to, nors ir siekiama atvėsinti kūną, šaltas dušas sukelia priešingą efektą – mažiau kraujo pasiekia odos paviršių. Šiluma laikosi aplink vidaus organus, o ne pasišalina. Iš esmės kūnas apgaunamas – jis mano, kad vėsintis nebereikia, todėl jis pradeda sulaikyti šilumą.
Priklausomai nuo vandens temperatūros, staigus kontaktas su šaltu vandeniu kai kuriems žmonėms gali sukelti pavojingų pasekmių. Pavyzdžiui, vanduo, kurio temperatūra yra apie 15°C, gali sukelti staigų kraujagyslių susitraukimą odos paviršiuje.
Toks šokas padidina kraujospūdį, nes širdis turi dirbti intensyviau, kad kraujas pratekėtų per susiaurėjusias kraujagysles.
Tai gali būti ypač pavojinga žmonėms, sergantiems širdies ligomis – tokiomis kaip išėminė širdies liga – nes staigus perėjimas iš labai karštos aplinkos į šaltą gali sukelti širdies ritmo sutrikimus ar net baigtis mirtimi.
Laimei, tokios reakcijos pasitaiko retai – jei tiesiog namuose prausiatės po šaltu dušu ar gulite vėsioje vonioje, rimto pavojaus nėra. Vis dėlto karštomis dienomis reikėtų vengti staigaus šoko organizmui.
Kita priežastis atsisakyti šalto dušo karštą dieną – jis gali trukdyti gerai nusiprausti.
Kai prakaituojame, prakaitas susimaišo su sebumu (natūraliu odos riebalu) ir odos bakterijomis – tai lemia nemalonų kūno kvapą.
Šaltas vanduo ne taip efektyviai pašalina sebumą ir kitus nešvarumus kaip šiltas, todėl nemalonus kūno kvapas gali išlikti.
Be to, šaltas vanduo sutraukia odą, o tai gali apsunkinti sebumo ir nešvarumų pasišalinimą iš porų, todėl gali atsirasti inkštirų ir padidėti aknės rizika.
Tuo tarpu šiltas arba drungnas vanduo padeda ištirpdyti ir pašalinti nešvarumus iš porų.
Karštas dušas – taip pat bloga idėja
Nors kartais teigiama, kad karštas dušas padeda kūnui greičiau atvėsti, tai – klaidinga.
Vanduo, šiltesnis nei kūno temperatūra, perduoda šilumą organizmui. Tai neleidžia kūnui atsikratyti perteklinės šilumos, o priešingai – dar padidina jo vidinę temperatūrą.
Karštą dieną optimalu praustis drungnu ar vėsiu vandeniu, kurio temperatūra yra apie 26–27 °C. Tokia vandens temperatūra skatina kraują tekėti į odos paviršių, padėdama kūnui vėsti, ir nėra pakankamai žema, kad organizmas imtų kaupti šilumą.
Parengta pagal „Daily Mail“.
biologijaorganizmaskarščiai
Rodyti daugiau žymių