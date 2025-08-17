Dantų pasta iš plaukų: skamba keistai – tačiau jos privalumai gali nustebinti

Remiantis nauju Londono karališkojo koledžo mokslininkų atliktu tyrimu, iš jūsų pačių plaukų pagaminta dantų pasta gali būti veiksmingas ir tvarus būdas apsaugoti ir atkurti ėduonies pažeistą dantų emalį.
Mokslininkų komanda atrado, kad keratinas – baltymas, esantis plaukuose, odoje ir naguose – kontaktuodamas su seilėmis sukuria apsauginę dangą, kuri imituoja natūralaus dantų emalio struktūrą ir funkciją. Norėdami ištirti jo poveikį, mokslininkai keratiną išgavo iš gyvūnų vilnos, kurios sudėtis panaši į žmogaus plaukų.
Emalio erozija ir ėduonis yra nuolatinė odontologų problema, nes rūgštus maistas ir gėrimai, senėjimas ir prasta burnos higiena prisideda prie laipsniško danties apsauginio paviršiaus irimo.
„Tai gali sukelti dantų jautrumą, skausmą ir galiausiai dantų netekimą, o emalis, kitaip nei kaulai ir plaukai, neatsinaujina“, – sako Londono karališkojo koledžo profesorius ir dantų protezavimo konsultantas dr. Sherifas Elsharkawy.
Nors dantų pastos su fluoru gali sulėtinti šį procesą, nustatyta, kad ši keratino pagrindu sukurta priemonė jį visiškai sustabdo.
Kartu su mineralais, natūraliai esančiais seilėse, ji suformuoja tankų, į kristalus panašų sluoksnį, kuris apsaugo dantis ir uždaro atvirus nervų kanalus. Šie nervai sukelia jautrumą, todėl šis naujasis gydymas ne tik padeda išvengti emalio erozijos, bet ir palengvina jaučiamus simptomus.
Naujajame tyrime, paskelbtame žurnale „Advanced Healthcare Materials„, mokslininkai iš gyvūnų vilnos išgavo keratiną, kad ant danties sukurtų struktūrinį pagrindą, kuris toliau pritraukė kalcio ir fosfato jonus – ir galiausiai sukūrė į emalį panašų apsauginį sluoksnį.
Šią medžiagą būtų galima naudoti kasdien namuose kaip dantų pastą arba kaip profesionalų užtepamą gelį (panašų į nagų laką), skirtą tiksliniam dantų atstatymui. Sh. Elsharkawy teigia, kad šis pigus ir tvarus gydymas visuomenei galėtų būti prieinamas po dvejų trejų metų.
„Keratinas siūlo transformuojančią alternatyvą dabartiniam dantų gydymui, – priduria Londono karališkojo koledžo doktorantė ir pirmoji tyrimo autorė Sara Gamea. – Jis ne tik gaunamas iš biologinių atliekų, tokių kaip plaukai ir oda, bet ir nereikalauja tradicinių poliesterinių dervų, dažniausiai naudojamų atkuriamojoje odontologijoje, kurios yra toksiškos ir ne tokios patvarios.“
Parengta pagal „BBC Science Focus“.
dantų priežiūraodontologijadantų pasta
Rodyti daugiau žymių