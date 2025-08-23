Po 500 metų mokslininkai išsprendė vieną anatominę Leonardo da Vinci pastebėtą mįslę

„Žmogaus širdies vidinis paviršius yra padengtas sudėtingu raumenų gijų tinklu, kuris, manoma, yra embrioninio vystymosi liekana, – aiškina mokslininkai straipsnyje, paskelbtame žurnale „Nature“. – Šių trabekulių funkcija suaugusiesiems ir jų genetinė struktūra buvo nežinoma. Mes tyrėme trabekules pasitelkę fraktalinę 18 096 Jungtinės Karalystės biobanko dalyvių analizę.“
L. da Vinci nupiešė smulkias, nėrinius ar šerkšno raštus primenančias trabekules, atidžiai ištyręs širdį ir ją išpjaustęs. Menininkas tikriausiai pastebėjo medžio šakotą struktūrą ir iškėlė teoriją, kad trabekulėse cirkuliuodamas mažose kraujagyslėse aplink šiltą ir energingą širdį šildomas kraujas.
Tyrinėdami trabekules, mokslininkai sugebėjo nustatyti bendrus bruožus skirtinguose pacientuose ir pradėti daryti išvadas apie trabekulių struktūros funkcijas.
„Naudodami biomechaninius modeliavimus ir stebėjimo duomenis, gautus iš dalyvių, mes įrodėme, kad trabekulinė morfologija yra svarbus širdies veiklos veiksnys“, – pavyzdžiui, tam tikros trabekulinės struktūros reiškė padidėjusį širdies ir kraujagyslių ligų riziką, teigia tyrėjai.
„Mes nustatėme 16 reikšmingų lokusų, kuriuose yra genai, susiję su hemodinamikos fenotipais ir citoskeleto šakojimosi reguliavimu“, – teigia jie. Tirdami dešimčių tūkstančių tiriamųjų genomą ir trabekules, mokslininkai pradėjo nustatyti genomo vietas, kurios rodo, kaip trabekulės gali susidaryti ir funkcionuoti – o tai turi įtakos ir kitų kūno ląstelių susidarymui bei elgesiui.
„Tik genetikos, klinikinių tyrimų ir bioinžinerijos derinys leido mums atrasti netikėtą miokardo trabekulių vaidmenį suaugusio žmogaus širdies funkcionavime“, – teigia mokslininkė Hannah Meyer. Tyrėjai sako, kad tai yra tik pirmas žingsnis link sudėtingesnio trabekulių supratimo.
Parengta pagal „Popular Mechanics“.
kardiologijaanatomijaširdis
