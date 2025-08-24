Įspėjo: šis „nepiktybinis“, bet labai paplitęs virusas gali sukelti odos vėžį

Šios išvados pagrįstos 34 metų moters atveju, kuri kreipėsi į gydytoją dėl odos plokščialąstelinės karcinomos (cSCC) ant kaktos. Jos augliai nuolat atsinaujindavo, nepaisant imunoterapijos ir operacijų.
Išsamesnė genetinė analizė atskleidė netikėtą dalyką: beta-ŽPV integravosi į moters naviko DNR, kur gamino virusinius baltymus, padedančius vėžiui klestėti. Iki šiol nebuvo žinoma, kad beta-ŽPV galėtų integruotis į ląstelių DNR ir aktyviai palaikyti vėžio vystymąsi.
„Tai rodo, kad gali būti daugiau žmonių su agresyviomis cSCC formomis, kuriems būdingas imuninės sistemos sutrikimas ir kuriems gali padėti gydymas, nukreiptas į imuninę sistemą“, – sako imunologė Andrea Lisco iš JAV Nacionalinio alergijos ir infekcinių ligų instituto.
Tyrimo dalyvė turėjo paveldimą imuninės sistemos sutrikimą, dėl kurio jos T ląstelės negalėjo kovoti su ŽPV. Nors jos organizmas vis dar galėjo taisyti UV spinduliuotės sukeltą DNR žalą – įprastą odos vėžio priežastį – T ląstelių sutrikimas leido beta-ŽPV įsiskverbti į odos ląsteles ir inicijuoti vėžio formavimąsi.
Be to, pacientei pasireiškė kitos ŽPV sukeliamos problemos, įskaitant karpas ant odos ir burnoje.
Kai buvo nustatyta ligos priežastis, pacientei buvo atlikta kaulų čiulpų kamieninių ląstelių transplantacija, kad sutrikusios T ląstelės būtų pakeistos sveikomis. Tai pašalino agresyvų odos vėžį ir kitas ŽPV sukeltas problemas, kurios per trejus metus trukusį stebėjimą neatsinaujino.
„Šis atradimas ir sėkmingas gydymo rezultatas nebūtų buvę įmanomas be virusologų, imunologų, onkologų ir transplantacijos specialistų bendradarbiavimo“, – pabrėžia A. Lisco.
Tyrimas jokiu būdu nemenkina UV spindulių vaidmens odos vėžio atsiradime, tačiau parodo, kad yra ir kitų veiksnių. Retais atvejais, kaip šis, paprastai nekenksmingi virusai gali turėti pražūtingą poveikį žmonėms su sutrikusia imuninės sistemos veikla.
Tai pabrėžia tikslinio, individualizuoto vėžio gydymo svarbą, kuris gali būti veiksmingesnis už įprastus metodus. Greičiausiai ši moteris nėra vienintelė, turinti tokį sutrikimą.
Vilties teikia pažanga kovojant su giminingomis ligomis. Alfa-ŽPV yra žinomas kaip daugelio gimdos kaklelio ir gerklės vėžio atvejų sukėlėjas, o plačiai paplitus vakcinacijai prieš šį virusą smarkiai sumažėjo mirčių nuo šių rūšių vėžių.
Nors vieno universalaus vaisto nuo vėžio dar nėra, vis gerėja išgyvenamumo ir pasveikimo rodikliai nuo daugelio vėžio rūšių, įskaitant cSCC – ir šis tyrimas turėtų prisidėti prie šios tendencijos augimo.
„Šis atradimas gali visiškai pakeisti mūsų požiūrį į cSCC vystymąsi, o kartu ir žmonių, kurių sveikatos būklė sutrikdo imuninės sistemos funkciją, gydymą“, – sako A. Lisco.
Tyrimas paskelbtas žurnale „The New England Journal of Medicine“.
Parengta pagal „Science Alert“.
