Atskleidė dar vieną kavos naudą

Konkrečiai trys junginiai pasižymėjo reikšmingu slopinamuoju poveikiu α-gliukozidazės – pagrindinio angliavandenių virškinimo fermento – poveikiu.
Remiantis Kinijos Kunmingo botanikos instituto atlikto tyrimo duomenimis, tai galėtų padėti sukurti naujus funkcionalius maisto ingredientus (angl. functional food ingredients), tinkamus antrojo tipo diabetui valdyti.
Tarptautinės diabeto federacijos duomenimis, pasaulyje beveik kas devintas suaugęs žmogus (iš viso 589 mln.) serga diabetu, iš kurių 90–95 proc. – antrojo tipo diabetu. Jis pasireiškia, kai insulinas neveikia tinkamai arba jo nepakanka.
Dabartiniai gydymo metodai apima cukraus (arba gliukozės) kiekio kraujyje tikrinimą ir jo palaikymą arti asmeninio tikslinio lygio, kad būtų išvengta komplikacijų arba jos būtų atitolintos.
Kai kuriais atvejais sveika mityba, fizinis aktyvumas ir pakankamas miego kiekis gali būti pakankami ligos valdymui, o prireikus gydytojai gali skirti metforminą, insuliną ar kitus vaistus.
Dabar naujasis tyrimas gali padėti išplėsti mūsų supratimą apie kavos funkcinius komponentus diabetui valdyti.
Funkciniai maisto produktai yra žinomi tiek dėl savo maistinės vertės, tiek dėl to, kad suteikia „biologiškai aktyvių“ junginių, kurie gali būti naudingi sveikatai – pavyzdžiui, turėti antioksidacinių, neuroprotekcinių ar gliukozės kiekį mažinančių savybių.
„Kavos diterpenai yra kavai būdingų komponentų klasė, pasižyminti galimu biologiniu aktyvumu, įskaitant vėžio, nutukimo, diabeto ir kitų ligų prevenciją, – rašoma mokslininkų straipsnyje. – Dėl sudėtingos skrudintų kavos pupelių cheminės sudėties analizuoti kavos diterpenų sudėtį ir jų aktyvumą visada buvo iššūkis.“
Siekdami tai išspręsti, mokslininkai išbandė pažangesnius tyrimų metodus – branduolių magnetinį rezonansą (NMR) ir skysčių chromatografijos masės spektrometrijos (LC-MS/MS) techniką – kad paspartintų biologiškai aktyvių molekulių, aptinkamų tokiose „chemiškai įvairiose“ terpėse kaip skrudinta kava, atradimą.
„Funkciniai maisto ingredientai iš esmės galėtų padėti valdyti gliukozę. Tačiau tam, kad ingredientas būtų naudingas, turime žinoti veiksmingą dozę, saugumą ir biologinį prieinamumą žmonėms, – sakė „Lifesum“ mitybos specialistė Signe Svanfeldt. – Daugelis laboratorinių tyrimų, kurie atrodo daug žadantys, galiausiai nesuteikia praktinės naudos. Taigi, nors funkciniai ingredientai gali padėti reguliuoti gliukozės kiekį, jie derinami su mityba, aktyvumu ir vaistais, tačiau nėra jų pakaitalai.“
Šiame tyrime komanda parengė trijų etapų strategiją, skirtą veiksmingai nustatyti bioaktyvius diterpenų esterius skrudintose arabikos kavos pupelėse. Arabika yra populiariausia iš keturių pagrindinių kavos pupelių rūšių, kartu su Robusta, Liberika ir Ekscelsa.
„Tyrimo metu iš kavos pupelių buvo išskirtos konkrečios molekulės. Remiantis didelės imties tyrimais, įprastas kavos vartojimas jau anksčiau buvo siejamas su mažesne rizika susirgti antrojo tipo diabetu ir geresniu sergančiųjų diabetu išgyvenamumu.Tai pastebima tiek vartojant įprastą, tiek be kofeino kavą, kas rodo, kad naudingi ir kiti junginiai – ne tik kofeinas“, – sakė S. Svanfeldt.
Mokslininkų tikslas buvo atrasti ir gausių, ir pėdsakinių junginių, pasižyminčių α-gliukozidazės slopinamuoju poveikiu.
„Trijų naujų junginių struktūros buvo nustatytos atlikus išsamią spektrinę analizę“, – rašė tyrėjai.
Naujai išskirti diterpenų esteriai buvo pavadinti kavaldehidais (angl. caffaldehydes) A, B ir C. Tyrimo metu šie junginiai, besiskiriantys riebalų rūgščių grandinėmis, pasižymėjo vidutiniu α-gliukozidazės slopinamuoju poveikiu, kuris buvo stipresnis nei kontrolinio vaisto akarbozės.
Akarbozė kartais skiriama 2 tipo cukriniu diabetu sergantiems žmonėms, kai pakeitus mitybą ar kitais vaistais nepavyksta sumažinti cukraus kiekio kraujyje iki tikslinės ribos. Ji sulėtina krakmolingų maisto produktų – tokių kaip bulvės, makaronai ir ryžiai – virškinimą žarnyne, o tai reiškia, kad cukraus kiekis kraujyje po valgio kyla lėčiau.
„Siekiant ištirti pėdsakinius aktyvius tos pačios rūšies diterpenų esterius kavoje, buvo sudarytas molekulinis tinklas, pagrįstas LC-MS/MS, ir nustatyti trys nauji kavos diterpenų esteriai“, – pridūrė autoriai.
Šie trys papildomi junginiai buvo glaudžiai susiję su A, B ir C kavaldehidais ir turėjo „bendrus fragmentų jonus, tačiau skyrėsi savo riebalų rūgštimis“.
Tai, kad šių junginių nebuvo duomenų bazėse, patvirtino, jog jie yra naujai atrasti.
Tyrimo rezultatai gali atverti kelią naujų funkcinių maisto ingredientų, išgaunamų iš kavos, kūrimui, skirtų gliukozės reguliavimui ir galinčių padėti valdyti diabetą.
„Šiame darbe pateiktų naujų junginių poveikis žmonėms dar nėra įrodytas. Gerti kavą galima kaip sveiko gyvenimo būdo dalį, tačiau jos nereikėtų vertinti kaip diabeto gydymo priemonės“, – sakė S. Svanfeldt.
Mokslininkai pažymėjo, kad jų taikyta strategija galėtų būti pritaikyta ir greitam bioaktyvių metabolitų nustatymui kitose sudėtingose maistinėse struktūrose.
Kitas žingsnis bus ištirti naujai atrastų diterpenų biologinį aktyvumą ir įvertinti jų saugumą bei veiksmingumą praktikoje, rašo „Newsweek“.
