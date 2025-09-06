Baugūs radiniai: aptiko skeletus su virvėmis ant kaklo ir surištomis rankomis

Kasinėdami šventyklos teritorijoje Peru archeologai rado daugiau nei dešimties žmonių palaikus, kurių amžius siekia 2300 metų – o kai kurie palaidojimų požymiai liudija apie žmonių aukojimą.
Archeologai teigė, kad palaidojimai pasižymi tam tikrais retais ypatumais.
„Būdas, kuriuo jie buvo paguldyti į kapą, yra keistas“, – sakė komandai vadovaujantis Nacionalinio San Markoso universiteto archeologijos profesorius Henry Tantaleanas.
Jie buvo paguldyti „veidu į žemę, o tai yra neįprastas laidojimo būdas visoje Andų priešistorėje“.
Anot H. Tantaleáno keli žmonės turėjo lūžius kaukolėse, o kai kurie buvo su virvėmis ant kaklo ir rankomis, surištomis už nugaros. Pasak jo, šie radiniai leidžia manyti, kad šie asmenys buvo paaukoti, tačiau pažymėjo, kad „prie jų nebuvo jokių aukojimo ar palaidojimo reikmenų, o tai taip pat neįprasta“.
Pasak H. Tantaleano, komanda palaidojimus netoli Puemape šventyklų komplekso Peru šiaurės vakarų pakrantėje aptiko 2024 m., o kasinėjimo darbai buvo tęsiami ir 2025 m. Nors šventykla yra maždaug 3000 metų senumo, palaidojimai datuojami vėlesniais laikais, maždaug 400–200 m. pr. m. e. Manoma, kad šventykla galėjo būti apleista prieš atliekant šiuos aukojimus.
„Tai galėjo būti žmonės, paaukoti šiai senovinei garbinimo vietai“, – sakė H. Tantaleanas.
Tačiau archeologai mažai žino, kas buvo paaukoti žmonės.
„Galbūt tai buvo toje pačioje vietovėje gyvenę žmonės – nors taip pat turime hipotezę, kad jie galėjo atvykti iš gretimo slėnio“, – teigė H. Tantaleánas.
Šiuo metu atliekama skeletų analizė. Taip pat komanda planuoja atlikti daugiau tyrimų – įskaitant DNR analizę – kad sužinotų informacijos apie minėtų žmonių tapatybę. Komanda taip pat analizuoja šventyklos komplekse rastus keramikos dirbinius, gyvūnus ir augalus, rašo „Live Science“.
archeologijakapavietėPeru
Rodyti daugiau žymių