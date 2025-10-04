Egiptas lankytojams atvėrė vieną didžiausių Karalių slėnio kapaviečių

Egipto turizmo ir istorinių radinių ministras Sherifas Fathy žurnalistams pristatė naujai restauruotą kapą, kurio amžius siekia daugiau nei 3000 metų.
Jis pirmą kartą buvo užfiksuotas 1799 m., per trumpą Napoleono užkariavimą Egipte. Po ilgos kasinėjimų, plėšimų ir didelių nuostolių istorijos, kapas buvo restauruotas Japonijos vyriausybės ir UNESCO paramos dėka.
Įrengtas kalvos šlaite vakariniame Nilo krante, priešais Luksoro miestą, kapas „išpuoštas sienų tapyba, kuri yra viena iš įspūdingiausių išlikusiųjų tarp XVIII dinastijos valdovų kapų“, teigiama Japonijos UNESCO misijos pranešime.
Dėl dešimtmečius trukusios erozijos konstrukcijai grėsė sugriuvimas.
Amenchotepas III į sostą įžengė būdamas paauglys ir valdė apie keturis dešimtmečius, pasižymėjusius klestėjimu, stabilumu ir meniniu didingumu, iki kol mirė 1349 m. pr. Kr. sulaukęs 50 metų.
Jis buvo palaidotas garsiojoje Tėbų nekropolijoje, kur XVI–XI a. pr. Kr. laidoti senovės Egipto faraonai, karalienės, žyniai ir raštininkai.
Po prancūzų ir britų kasinėjimų 1799 ir 1915 m. didžioji dalis kapo turinio buvo išgabenta į Luvro muziejų Paryžiuje, Metropoliteno muziejų Niujorke ir Highclere pilį Jungtinėje Karalystėje, rašo Japonijos Vasedos universitetas.
Jo mumija ir sarkofagas saugomi Kairo Nacionaliniame Egipto civilizacijų muziejuje, o Egipto muziejuje Tahrire bei sostinės naujajame Didžiajame Egipto muziejuje eksponuojamos milžiniškos faraono ir jo žmonos statulos.
Netoli kapo esanti didžiulė Amenchotepo laidojimo šventykla, vadinama Kom al-Hetan, smarkiai nukentėjo nuo kasmetinių Nilo potvynių, tačiau du didžiuliai granito statiniai – vadinamieji Memnono kolosai – išliko ir pasitinka lankytojus įžengiančius į senovinį slėnį.
