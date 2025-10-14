Sukūrė robotinę ranką, skirtą sugauti skrendančius dronus

Pasak įmonės, „Ralar MMP“ yra standartizuota robotizuotos rankos sistema, galinti paleisti ir sugauti dronus, kai transporto priemonė ar orlaivis yra judesyje.
Sistema buvo demonstruojama integruota į „GM Defense“ pėstininkų būrio automobilį „Utility“ (ISV-U) – pabrėžiant jos svarbą taktinėms sausumos pajėgoms, veikiančioms prie ginčytinų fronto linijų.
„Target Arm“ apibūdina „Ralar“ kaip universalią dronų sąsają, kuri pašalina būtinybę turėti stacionarias paleidimo ar nusileidimo zonas, leidžiant taktiniams vienetams vykdyti žvalgybą ir naudoti smogiamuosius dronus, mažiau rizikuojant ir greičiau reaguojant. Sistema leidžia dronus dislokuoti ar susigrąžinti misijos metu, netgi kai platforma yra judesyje, siūlant saugesnę ir greitesnę alternatyvą rankiniam valdymui ugnies linijoje.
Robotinė ranka sugauna skrendantį droną, todėl operatoriams nebereikia išlipti iš transporto priemonės ir rizikuoti būti pastebėtiems. Ši funkcija ypač aktuali priekinėse linijose, kur net trumpas sustojimas dronams paleisti ar paimti gali padidinti pažeidžiamumą.
„Ralar“ tikslaus valdymo ir kontrolės funkcijas palaiko „Trimble Inc.“ pozicionavimo technologija, leidžianti tiksliai sinchronizuoti transporto priemonės judėjimą ir dronų paėmimą. Pasak bendrovės, sistema suprojektuota taip, kad būtų pritaikyta įvairių tipų dronams, nereikalaujant korpuso modifikacijų.
„Target Arm“ taip pat pabrėžė, kad sistema yra nepriklausoma nuo platformos. Nors „Ralar“ demonstruojama „GM Defense“ automobilyje, ją galima pritaikyti montuoti kitose taktinėse transporto priemonėse, antžeminiuose robotuose ar orlaiviuose. Jos modulinė konstrukcija leidžia ateityje integruoti autonominius komplektus ar dirbtinio intelekto dronų spiečius, rašo „Defence Blog“.
atradimai ir išradimaidronairobotika
