Tyrimas parodė, kuo neišnešiotiems kūdikiams gali būti svarbus motinos balsas

Priešlaikinis gimimas siejamas su pakitusiais smegenų struktūromis – o tai susiję su kalbos sutrikimais, kartais trukdančiais vėlesnei komunikacijai ir akademiniams pasiekimams. Motinos balso ir širdies plakimo garsai gali skatinti klausos ir kalbos įgūdžiams susijusių nervų takų augimą. Tačiau motinos ne visada gali būti su savo kūdikiu ar jį laikyti rankose naujagimių skyriuje.
Norėdami išsiaiškinti, ar jų buvimą galima imituoti įrašu, Katherine Travis iš „Weill Cornell Medicine“ Niujorke ir jos kolegos į tyrimą įtraukė 46 neišnešiotus kūdikius, gimusius tarp 24 ir 31 nėštumo savaitės, kai jie buvo naujagimių intensyviosios terapijos skyriuje.
Motinos įrašė save skaitančias ištraukas iš vaikų knygos „Meškiukas Padingtonas“. 10 minučių trukmės garso įrašas buvo leidžiamas pusei kūdikių du kartus per valandą nuo 22 val. iki 6 val. ryto, taip padidinant vaiko sąlyčio su motinos balsu trukmę vidutiniškai 2,7 valandos per dieną – iki maždaug jų numatytos gimimo datos. Kiti kūdikiai gavo tokią pačią priežiūrą, bet be garso įrašų.
Kai kūdikiai pasiekė gimdymo terminą, jiems buvo atlikti du tipai MRT tyrimų, kurie parodė, kaip organizuotos ir susijusios yra jų smegenų tinklų struktūros. Tyrimai parodė, kad tie, kurie naktį klausėsi savo motinos balso, turėjo stipresnius ir labiau organizuotus ryšius kairiajame lankiniame pluošte – vienoje iš pagrindinių sričių, palaikančių kalbos apdorojimą. Jis buvo labiau subrendęs, sako K. Travis. „Jo struktūra labiau primena tai, ką tikėtumėmės pamatyti vyresniame ar labiau išsivysčiusiame kūdikyje“, – teigia mokslininkė.
Skenavimo rezultatai taip pat rodo, kad šį brendimą gali skatinti padidėjęs mielinizacijos procesas – riebalinių apvalkalų, izoliuojančių nervų skaidulas ir padedančių signalams greičiau ir efektyviau keliauti smegenyse, susidarymas. „Mielinizacija yra svarbus sveiko smegenų vystymosi aspektas, ypač komunikaciją ir mokymąsi palaikančiuose takuose“, – teigia K. Travis.
Ankstesni tyrimai šių smegenų sričių vystymosi vėlavimą siejo su vėlesniais kalbos ir mokymosi sunkumais. Nauji rezultatai rodo, kad tikslingas kalbos klausymas galėtų padėti pagerinti šiuos rezultatus.
Bet ar buvo kažkas ypač svarbaus, kad kūdikiai klausėsi savo motinos, o ne kieno nors kito balso? Šis tyrimas į tai neatsakė, bet ankstesni tyrimai parodė, kad kūdikiai pradeda girdėti nuo maždaug 24 nėštumo savaitės – ir manoma, kad nuolatinis motinos balso klausymas gimdoje paaiškina, kodėl jie po gimimo teikia pirmenybę šiam balsui, o ne kitiems. „Tai kūdikiui labiausiai pažįstamas ir biologiniu požiūriu reikšmingas balsas, – aiškina tyrėja. – Kadangi šis balsas yra taip gerai įsitvirtinęs dar prieš gimimą, jis gali būti ypač patrauklus besivystančiam smegenims.“
Tačiau pasak jos, kalbos įvairovė taip pat svarbi kalbos vystymuisi – todėl įmanoma, kad kitų globėjų kalba galėtų suteikti panašios naudos. Komanda ketina ištirti šią idėją būsimuose tyrimuose.
Tokia intervencija yra paprasta ir ją būtų galima lengvai įtraukti į priežiūros sistemą. Tačiau Londono Evelinos vaikų ligoninės atstovas Davidas Edwardsas įspėja, kad rezultatų nereikėtų pervertinti. „Tai labai mažas imties dydis, ir manau, kad reikalingos dar kelios kontrolinės grupės – kiti kalbos šaltiniai, kitos klausos stimuliacijos formos, kitos padidintos stimuliacijos formos“, – sako jis.
K. Travis ir jos komanda dabar tikisi patvirtinti rezultatus didesniuose tyrimuose ir su mediciniškai silpnesniais kūdikiais. Jie taip pat stebės dabartinius dalyvius, kad pamatytų, ar pastebėti smegenų skirtumai augant virsta reikšminga nauda kalbos ir bendravimo įgūdžiams.
Tyrimas publikuotas žurnale „Frontiers in Human Neuroscience“.
Parengta pagal „New Scientist“.
Neuromokslasneišnešiotas kūdikisbalsas
