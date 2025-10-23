Lietuvių įmonė didžiausiose NATO jūrų pratybose pademonstravo novatorišką technologiją

2025 m. spalio 23. Lietuvos kosmoso ir gynybos technologijų įmonė Portugalijoje vykusiose didžiausiose NATO pratybose „REPMUS’25“ pademonstravo, kad jų sukurta lazerinio ryšio technologija „Polaris“ įgalina neaptinkamą, saugią ir didelės spartos komunikaciją tarp laivų.
Radijo ryšio trikdžiai – sparčiai auganti problema visame pasaulyje. Su tuo itin dažnai susiduria ir Baltijos šalių oro ir antžeminės navigacijos ir komunikacijos sistemos. Jūroje jie gali iškreipti palydovinę navigaciją, klaidinti radarus ir blokuoti radijo ryšį. Tada įgulos naudoja senesnius, ne tokius saugius metodus kaip šviesos signalus, o dėl to laivus aptikti pasidaro dar lengviau.
Per „REPMUS/Dynamic Messenger“ pratybas, kurias šįkart rengė Portugalijos karinis jūrų laivynas, „Polaris“ sugebėjo palaikyti pastovų lazerinį ryšį tarp dviejų laivų – NRP Dom Francisco de Almeida ir NRP Dom Carlos I. Bandymų metu šio ryšio nepavyko aptikti nė vienam kitam laivui, dronui ar sausumos stebėjimo stočiai.
„Kadangi NATO teritorijose, o ypač mūsų regione daugėja radijo ir GPS signalus blokuojančių trukdžių, norėjome kuo greičiau išbandyti savo technologiją realiomis sąlygomis. Rezultatai parodė, kad lazerinis ryšys greitai galės tapti patikima radijo ryšio alternatyva,“ – sako bendrovės technologijų vadovas ir bendraįkūrėjas Dalius Petrulionis.
Greitis, kuriuo įmonės technologija perdavė duomenis, galėtų prilygti daugiau nei dešimčiai aukštos raiškos vaizdo transliacijų. Šio ryšio nesutrukdė ir aplinkos sąlygos, jis buvo perduotas tiek dieną, tiek naktį, taip pat ir per lietų bei rūką.
Pratybų metu dvi savaites vandenyne praleido ir D. Petrulionis ir sistemų inžinierius Adomas Lukenskas. Kartu su Portugalijos kariniu jūrų laivynu jie įrengė ir atliko bandymus.
NATO DIANA programos duomenimis, bendrovės komandai pavyko pasiekti 200 proc. geresnius rezultatus, nei buvo tikėtasi. Savo „LinkedIn“ paskyroje NATO DIANA teigė, kad „tai puikus pavyzdys, kuomet gerai išvystyta technologija gali pranokti lūkesčius net ir pirmuose bandymuose.“
„Dalyvavimas REPMUS pratybose yra svarbus žingsnis NATO DIANA programos įmonėms. Tai puiki proga parodyti, kaip jų technologijos veikia realiomis sąlygomis ir gauti vertingų atsiliepimų. „Astrolight“ ir kitų dalyvavusių komandų sprendimai atspindi, kokių pažangių ir praktiškų technologijų NATO būtent ir ieško,“ – sako NATO DIANA vadovas James Appathurai.
Demonstracija Portugalijoje įmonės komandai tapo ankstesnių bandymų su Lietuvos kariniu jūrų laivynu tęsiniu. Liepą lazerinis ryšys buvo sėkmingai išbandytas Baltijos jūroje ir tapo svarbiu žingsniu sprendžiant radijo trikdžių keliamas grėsmes mūsų regione.
„REPMUS/Dynamic Messenger“ – tai didžiausios NATO jūrų pratybos, apjungiančios robotikos, bepiločių sistemų ir naujų karinių technologijų bandymus. Tam, kad realiomis sąlygomis išbandytų naujausias technologijas ir pritaikytų jas praktikoje, šiose pratybose dalyvauja NATO šalys, partneriai, mokslininkai ir įmonės.
„Kiekvienas technologinis proveržis prasideda nuo bandymų. Mūsų ir NATO kartu atlikta demonstracija tik patvirtino, kad Lietuvoje jau turime ir giliau vystome aukščiausio lygio gynybos technologijas. Kai aplink tiek neramumų, drąsiai galime sakyti, kad tai svarbus žingsnis užtikrinant saugią tarpusavio komunikaciją NATO laivyne,“ – teigė D. Petrulionis.
