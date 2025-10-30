Virš Lietuvos – įspūdingas vaizdas: paaiškino, kas sukelia tokius dalykus

„Nepasimaukite ant sąmokslo teorijų skleidėjų su keistais aiškinimais ir gąsdinimais. Nors vaizdelis atrodo keistai, tačiau tai debesų atlasuose aprašytas reiškinys. Angliškai ilgą laiką vadintas „fallstreak hole“, vėliau (2017 metais) duotas atskiras lotyniškas pavadinimas – Cavum. Lietuviškai, kad būtų maloniau mūsų ausims, galima pavadinti skylėtuoju arba tuščiaviduriu debesimi, – rašo grupės administratorius, meterologas Gytis Valaika.
Jo teigimu, Cavum debesys susiformuoja būtent dėl žmonių veiklos t. y. kylančių arba besileidžiančių orlaivių, kurie kerta vientisą nestorą drėgno oro sluoksnį (cirrocumulus arba altocumulus debesis).
„Skylės atsiranda dėl debesyse esančių peršaldytų vandens lašelių, kurie orlaiviui praskridus labai greitai išgaruoja/užšąla. Dėl to Cavum centre dažnai būna matomi Virga debesys, o tai yra krentantys bet žemės nepasiekiantys krituliai. Įdomūs šie kadrai dar ir tuo, jog matomas Saulės šuo (parhelis). Taigi, nuotraukų autorei pasisekė. Kaip ir pasisekė tiems, kurie aplink Kauno oro uostą pamatė ne vieną skylę debesyse“, – rašo meteorologas ir atkreipia dėmesį, kad nors Cavum susiformuoja dėl plonus debesis skrodžiančių orlaivių, tačiau tai nereiškia, kad debesis yra kažkoks pavojingas.
„Iš dalies galima sakyti jis dirbtinas – tačiau tik dėl to, jog žmogaus sukurtas lėktuvas tai suformavo, o ne todėl, kad kažkas mistiniu būdu debesyse skyles gręžia arba pavojingus spindulius spinduliuoja, apibendrina specialistas, pridurdamas, kad internete, deja, jau yra matęs nemažai tokių sąmokslo teorijų, kurias skleidžia „sofos specialistai“.