Iš tarptautinio konkurso Lietuvos studentai parsivežė aukso medalį

VU studentai, pristatę šių metų projektą „IXPOSE“, skirtą duomenų apie erkių platinamus patogenus rinkimui palengvinti, varžėsi daugiau kaip su 400 komandų iš daugiau kaip 50 šalių. Tarp varžovų buvo ir prestižinių pasaulio universitetų, tokių kaip Masačusetso technologijų institutas, Harvardo, Stanfordo, Kembridžo ir Oksfordo universitetai, komandos.
„Po intensyvios savaitės ir įvairių emocijų į Lietuvą grįžome su aukso medaliu, taip pratęsdami mūsų universiteto komandos tradiciją šiame konkurse pakliūti tarp geriausių komandų. Po 10 mėnesių darbo ir paties didžiojo konkurso „užaugome“ kaip asmenybės, o patirtį, kurią sukaupėme, pritaikysime ateityje“, – neabejoja „Vilnius-Lithuania iGEM“ komandos vadovė Areta Petrauskaitė.
Vienuoliktus metus gyvuojanti „Vilnius-Lithuania iGEM“ komanda šiemet kūrė inovatyvų įrankį, padėsiantį rinkti duomenis apie erkių platinamus patogenus – problemą, aktualią tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje. Studentų sukurtas testas mokslininkams leis stebėti ne tik gerai žinomas ligas, tokias kaip Laimo liga, bet ir rečiau aptinkamus, visuomenei mažiau pažįstamus patogenus, pavyzdžiui, Rickettsia genties bakterijas.
Prestižiniame sintetinės biologijos konkurse VU studentų komandos dalyvauja jau nuo 2015 m. ir kasmet pelno aukso medalius, o du kartus jie tapo šio konkurso nugalėtojais.
Pirmąkart lietuviai konkurse sužibėjo 2017 m. su projektu „SynORI“. Tuometinė komanda sukūrė plazmidžių reguliacijos sistemą, kuri ir padėjo laimėti didįjį prizą. Kitąkart komanda pirmąją vietą užėmė 2020 m., kai pristatė greitą detekcijos įrankį ankstyvai ligų diagnostikai žuvų ūkiuose „FlavoFlow“.
„iGEM“ – tai kasmetinis didžiausias tarptautinis sintetinės biologijos konkursas, kurio tikslas – skatinti sintetinės biologijos pažangą. Tarpdisciplininės universitetų studentų komandos iš viso pasaulio sprendžia globalias medicinos, maisto pramonės, energetikos ir kitų aktualių sričių problemas.
