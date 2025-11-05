Dar kartą ištyrė, kas vaikams buvo pavojingiau – COVID-19 ar skiepai

Pavyzdžiui, tarp 5–18 metų amžiaus vaikų per šešis mėnesius po pirmojo užsikrėtimo SARS-CoV-2 buvo daugiau nei 17 papildomų uždegiminių ligų (pvz., Kawasaki ligos) per 100 000 vaikų, palyginti su kitais laikotarpiais. Tarp tų, kurie pirmą kartą gavo „Pfizer“/“BioNTech“ iRNR vakciną, buvo beveik 2 atvejais mažiau, per 100 000 vaikų.
Su širdies raumenų uždegimu, žinomu kaip miokarditas, per šešis mėnesius po infekcijos buvo daugiau nei 2 papildomi atvejai 100 000 gyventojų. Tarp paskiepytų asmenų buvo mažiau nei 1 papildomas atvejis. Kitaip tariant, miokardito rizika po infekcijos buvo daugiau nei dvigubai didesnė nei po skiepijimo.
Pranešimai apie COVID-19 infekcijas, sukeliančias miokarditą, buvo paskelbti dar 2020 m. balandį. Vėliau, kai gruodį buvo pradėta vakcinacija, taip pat pradėjo atsirasti pranešimų apie vakcinas, sukeliančias miokarditą – ypač jauniems vyrams – nors atvejai paprastai buvo palyginti lengvi ir žmonės greitai pasveikdavo.
Šis labai retas vakcinų šalutinis poveikis sulaukė daug žiniasklaidos dėmesio ir sukėlė daug susirūpinimo. Tai buvo viena iš priežasčių, kodėl Jungtinė Karalystė iki 2022 m. balandžio nevakcinavo mažų vaikų.
Naujausi tyrimų rezultatai patvirtina ankstesnius tyrimus, kuriuose teigiama, kad nepaisant šio retų šalutinių poveikių, skiepyti vaikai turėjo mažesnę miokardito riziką nei neskiepyti. Taip yra todėl, kad dauguma vaikų užsikrėtė virusu ir todėl buvo labiau pažeidžiami infekcijos rizikai.
„Noriu pabrėžti, kad šios rimtos komplikacijos vaikams ir jaunuoliams apskritai yra labai retos, – sako Angela Wood iš JK regioninio tinklo sveikatos duomenų mokslo srityje „Cambridge HDR UK“. – Tačiau matome, kad rizika po COVID-19 infekcijos buvo apskritai didesnė nei po skiepijimo.“
A. Wood komanda analizavo Anglijos nacionalinės sveikatos tarnybos (NHS) duomenis apie beveik 14 milijonų vaikų iki 18 metų amžiaus, apimant laikotarpį nuo 2020 m. sausio iki 2021 m. gruodžio. Per antrąją šio laikotarpio pusę 3,9 milijono vaikų buvo paskiepyti „Pfizer“/“BioNTech“ vakcina, o 3,4 milijonui vaikų pirmą kartą buvo diagnozuota COVID-19 infekcija. Komanda negalėjo analizuoti vėlesnių laikotarpių, nes nebuvo atlikta pakankamai tyrimų.
Šis metodas turi tam tikrų trūkumų. Pavyzdžiui, turimi duomenys neatskleidžia, ar vaikai, kuriems pasireiškė šios komplikacijos, visiškai pasveiko, be to, daugelis lengvesnių COVID-19 atvejų tarp vaikų nebuvo oficialiai diagnozuoti. „Tačiau nepaisant šių trūkumų, duomenų mastas ir išsamus visų NHS duomenų susiejimas suteikia mums gana tvirtą pasitikėjimą šiandieninėmis bendromis išvadomis“, – sako A. Wood.
„Reikia atsižvelgti į tai, kad tai, kas buvo taikoma COVID-19 viruso štamui, cirkuliavusiam pandemijos piko metu, gali būti netaikoma dabartiniam viruso štamui“, – sako Williamas Whiteley iš Edinburgo universiteto Jungtinėje Karalystėje, kuris nedalyvavo tyrime. Jo komanda praėjusiais metais pranešė, kad COVID-19 vakcinos sumažina širdies priepuolių ir insulto riziką mažiausiai šešis mėnesius po skiepijimo.
Tai, kad beveik visi, išskyrus labai mažus vaikus, dabar turi tam tikrą imunitetą nuo COVID-19, taip pat reiškia, kad reakcija į papildomas sustiprinamąsias vakcinas ir pakartotinius užsikrėtimus virusu bus kitokia, sako komandos narė Pia Hardelid iš Londono universiteto koledžo.
Tyrimas publikuotas žurnale „The Lancet Child and Adolescent Health“.
