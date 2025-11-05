Kosmose pabuvoję lietuviški lazeriai gali padėti pasiekti kvantinės kriptografijos proveržį

Kompaktiškumas ir laboratorijose bei realiose sąlygose patvirtintas atsparumas – būtent šios savybės lėmė, kad lietuvių bendrovės lazerį pasirinko Vienos universiteto vadovaujama misija.
„Kai kalbame apie kosmoso technologijas, kiekvienas papildomas prietaiso gramas smarkiai didina kaštus, todėl čia reikalingi itin efektyvūs ir kompaktiški sprendimai. Tai galioja ir kvantinės kompiuterijos srityje – vienas iš barjerų čia yra optinių prietaisų dydis.
Mūsų lazeris, kuris yra mažiausias rinkoje, kvantinių skaičiavimų eksperimentui kosmose puikiai tinka. Ateityje, jei viskas klosis pagal planą, kito mūsų lazerio laukia kelionė iki Marso, kurio atmosferą tirs specialus LiDAR instrumentas“, – sako bendrovės vadovas Evaldas Pabrėža.
Gali prisidėti prie proveržio kvantinėje kompiuterijoje
Kvantinės kompiuterijos srityje, kuriai įmonė skiria daug dėmesio, šiuo metu yra išties „karšta“, o ekspertai kalba apie tarp JAV, Kinijos ir Europos vykstančias lenktynes. Sujudimas neturėtų stebinti – kvantiniai kompiuteriai gali atverti iki šiol neregėtas skaičiavimo galimybes, tačiau kartu kelti naujas kibernetines grėsmes. Lietuviški lazeriai pasitelkiami kuriant nuo jų apsisaugoti padedančius kriptografijos sprendimus.
„Šiuo metu su EKA įgyvendiname didelį projektą, kurio metu bandome pereiti nuo „smėlio dėžės“, t. y. bandomųjų projektų prie realiai panaudojamų kvantinės kriptografijos sprendimų. Turime detalią viziją ir aiškų modelį, kurį siekiame pritaikyti veikiančio prototipo sukūrimui. Tai gali trukti apie pusantrų metų“, – sako E. Pabrėža.
Lietuvos kosmoso sektorius – ant fotonikos pamato
Kvantinės kriptografijos sprendimo vystymui įmonė gavo 575 tūkst. eurų EKA finansavimą. Bendradarbiauti su svarbiausia Europos kosmoso institucija, bendrovei padeda Inovacijų agentūra. „Space Hub LT“ grupės vadovė Eglė Elena Šataitė sako, kad įmonės pasiekimai yra Lietuvos kosmoso sektoriaus brandos ir potencialo atspindys.
„Stiprus fotonikos ir optikos sektorius suteikia tvirtą pagrindą Lietuvos kosmoso industrijai. Tai, kad mūsų šalies įmonės įtraukiamos į svarbius EKA ir kitų tarptautinių mokslo bei tyrimų institucijų projektus, demonstruoja jų inovacinį potencialą.
Svarbu padėti jį tinkamai išnaudoti ir sukurti palankias sąlygas aukštųjų technologijų plėtrai mūsų šalyje „, – sako E. E. Šataitė.
Įmonė taip pat dalyvauja ir Inovacijų agentūros organizuojamuose nacionaliniuose stenduose didžiausiose lazerių parodose pasaulyje „Photonics West“ ir „Laser World of Photonics“.
Inovacijų plėtrai svarbu skatinimas
Šiuo metu bendrovė įgyvendina 2 projektus, kuriems skirtos finansinio skatinimo priemonės, bendra jų vertė – virš 1 mln. eurų. Finansavimas bendrovei ne tik padeda vystyti inovacijas, bet ir pereiti prie žiedinės ekonomikos principų, dalyvauti svarbiose tarptautinėse parodose.
„Mūsų veikla yra tarpdisciplininė – joje persipina optikos, mechanikos, elektronikos, robotikos ir kompiuterijos sritys, tad iššūkių tikrai netrūksta. Be to, ateities technologijų vystymas visuomet susijęs su dideliu neapibrėžtumu ir rizikomis, todėl institucinė pagalba yra labai svarbi, ypač tuo etapu, kai nuo sprendimų koncepcijų pereinama prie jų komercializavimo“, – sako E. Pabrėža.
Mato daug galimybių
Dabar įmonė per metus pagamina apie 1000 lazerių – dauguma jų eksportuojami. Šie lazeriai naudojami gyvybės mokslų, dalelių bei medžiagų analizės, mikroskopijos srityse, ateityje vis svarbesni gali tapti ir kosmoso bei kvantinių technologijų sektoriai. Bendrovė turi planų žengti ir į gynybos sritį bei lazerius pritaikyti moderniose dronų neutralizavimo sistemose.
„Lazeriai ir optiniai komponentai yra svarbi daugelio aukštųjų technologijų dalis, tad mūsų produktai turi daug pritaikymo galimybių.
Kartu nuolat didėja ir jų poreikis. Pavyzdžiui, gyvybės mokslų srityje yra įmonių, kurių metinis lazerių poreikis siekia 4–5 tūkstančius vienetų. Kosmoso srityje šimto ar net dešimties lazerių užsakymas jau vertinamas kaip didelis ir dažnai turi būti valdomas kaip atskiras projektas. Šiuo metu pagrindinis mūsų iššūkis – suderinti verslo modelius kuriant produktus „Žemei“ ir „kosmosui“. Kai rasime receptą – pasidalinsime“, – teigia E. Pabrėža.