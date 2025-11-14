A. Hitlerio DNR tyrimas: rasta psichinių ir lytinių sutrikimų požymių

Tyrimas buvo atliktas rengiant dokumentinį filmą „Hitler’s DNA: Blueprint of a Dictator“, kuris lapkričio 15 d. bus rodomas britų visuomeniniame televizijos kanale „Channel 4“. Projekto vyriausiąja genetike buvo pakviesta tapti profesorė Turi King, žinoma dėl savo darbo identifikuojant Anglijos karaliaus Ričardo III (XV a.) palaikus.
„Jei jis būtų pamatęs savo genetinius rezultatus, beveik tikrai būtų nusiuntęs save į dujų kamerą“, – sakė profesorė T. King, – Jis galėjo turėti nuobodžiausius genus planetoje. Bet taip nėra“.
Tyrimas parodė, kad A. Hitleris turėjo Kallmano sindromą – retą genetinę ligą, kuri stabdo lytinį vystymąsi. Tai gali paaiškinti žinias apie jo lytinės anatomijos problemas ir žemą testosterono lygį. Potsdamo universiteto istorikas Alexas J. Kay mano, kad dėl šios ypatybės jis galėjo vengti seksualinių santykių ir būtent todėl visiškai atsiduoti politikai.
„Kiti aukšti nacių pareigūnai turėjo žmonas, vaikus, netgi nesantuokinius ryšius. A. Hitleris buvo vienintelis žmogus iš visų nacių vadovų, kuris jų neturėjo“, – sakė A. J. Kay, kuris specializuojasi nacių Vokietijos istorijoje ir yra dokumentinio filmo mokslinis bendradarbis.
Kitas atradimas – tai tikėtinas A. Hitlerio genetinis polinkis į autizmą, šizofreniją ir bipolinį sutrikimą, nors tyrėjai pabrėžia, kad šie veiksniai negali visiškai paaiškinti ar pateisinti jo elgesio, kuris, pasak psichologijos profesoriaus Simono Barono-Keno, „niekada nebūna 100 proc. genetinis“.
Mokslininkai taip pat dar kartą nustatė, kad A. Hitleris nebuvo žydų kilmės, kaip anksčiau buvo manoma dėl gandų apie jo senelį – nacių lyderio genai rodo austrų-vokiečių kilmę, rašo suspilne.media.
IstorijagenetikaAdolfas Hitleris
