Naujas tyrimas turi gerų naujienų mėgstantiems kavą ir turintiems šį širdies sutrikimą

Adelaidės universiteto ir Kalifornijos universiteto San Franciske (UCSF) mokslininkai atliko atsitiktinės atrankos klinikinį tyrimą, kuriame dalyvavo 200 suaugusiųjų iš Australijos, JAV ir Kanados, patiriančių prieširdžių virpėjimus – siekdami išsiaiškinti kavos poveikį šiai širdies ritmo sutrikimo būklei. Per šešis mėnesius 100 dalyvių kasdien vartojo bent vieną puodelį juodos kavos arba espreso, o kiti 100 dalyvių visiškai atsisakė kavos ir kofeino. Jie buvo nuolat stebimi, o bet kokie prieširdžių virpėjimo atvejai buvo patvirtinami elektrokardiogramomis ir gydytojų.
Jų atradimai nustebino netgi medicinos specialistus, dalyvavusius šiame pirmame pasaulyje tyrime.
„Rezultatai buvo stebinantys, – pasakoja pagrindinis tyrimo autorius, profesorius Christopheris X. Wongas iš Adelaidės universiteto ir Karališkojo Adelaidės ligoninės. „Priešingai nei įprasta manyti, mes nustatėme, kad kavos gėrėjai patyrė žymiai mažiau prieširdžių virpėjimo atvejų nei tie, kurie vengė kavos ir kofeino.
„Tai stebina – nes prieštarauja bendrai gydytojų ir pacientų nuomonei, kad kava pablogina širdies ritmo sutrikimus, pavyzdžiui, prieširdžių virpėjimą, – pridūrė jis. – Gydytojai prieširdžių virpėjimo problemų turintiems pacientams visada rekomendavo, gerti kuo mažiau kavos, tačiau šis tyrimas rodo, kad kava ne tik yra saugi, bet ir gali turėti apsauginį poveikį.“
Prieširdžių virpėjimas yra nereguliarus širdies ritmas, kuris prasideda viršutiniuose širdies skilveliuose (prieširdžiuose) ir trukdo kraujui normaliai cirkuliuoti organizme. Jis gali sukelti galvos svaigimą, nuovargį ir širdies plakimą, bet gali tapti rimtesniu ir sukelti širdies nepakankamumą, insultą ir net mirtį. Daugiau nei 10 milijonų suaugusių JAV gyventojų ilgą laiką kenčia nuo šios būklės, dėl kurios jiems kyla didesnis aukšto kraujospūdžio, nutukimo ir kitų širdies ligų pavojus. Kofeinas nuolat figūruoja sąrašuose dalykų, kurių ekspertai rekomenduoja vengti.
DECAF (Does Eliminating Coffee Avoid Fibrillation) tyrime mokslininkai nustatė, kad kofeinas sumažino prieširdžių virpėjimo pasikartojimo riziką 39 proc. palyginti su tais, kurie jo nevartojo, ir jie turi keletą teorijų, kodėl taip gali būti.
„Kava didina fizinį aktyvumą, kuris, kaip žinoma, mažina prieširdžių virpėjimą, – sako vyresnysis tyrimo autorius, profesorius Gregory Marcusas iš UCSF kardiologijos skyriaus. – Kofeinas taip pat yra diuretikas, kuris gali sumažinti kraujospūdį ir taip sumažinti prieširdžių virpėjimo riziką. Keletas kitų kavos sudedamųjų dalių taip pat turi priešuždegiminių savybių, kurios gali turėti teigiamą poveikį.“
Pasak JAV Nacionalinės kavos asociacijos, apie du trečdaliai suaugusiųjų per dieną išgeria bent vieną puodelį kavos, o mokslininkai jau seniai domisi jos galimu naudingumu (ir žalingumu). Pastaraisiais metais buvo atlikti tyrimai, siekiant išsiaiškinti, ar kava gali padėti smegenims ir kognityviniams gebėjimams, sveikam senėjimui ir žinoma, širdžiai.
„Prieširdžių virpėjimą patiriančių žmonių skaičius didėja, o rizika susirgti šia būkle didėja su amžiumi, – sako G. Marcusas. – Dėl to, žinoma, yra didelis susidomėjimas būdais, kaip sumažinti šią naštą. Mūsų tyrimas suteikia daugiau aiškumo apie kofeino turinčios kavos poveikį prieširdžių virpėjimą patiriantiems pacientams, ir turėtų pakeisti medicininius patarimus, kuriuos teikiame pacientams.“
Kaip minėta, kava yra laikoma prieširdžių virpėjimo priežastimi, tačiau remiantis šio didelio masto tyrimo rezultatais, tai gali tekti peržiūrėti. Tačiau vis dar vyrauja nuomonė, kad šią būklę sukelia gyvenimo būdas, įskaitant mitybą, bet ji taip pat gali būti nutukimo, miego apnėjos, diabeto ir šeiminės prieširdžių virpėjimo istorijos pasekmė.
Nors tyrėjai pažymi, kad kava nėra panacėja nuo prieširdžių virpėjimo, ji gali turėti tam tikrų privalumų – ir bent jau neturėtų būti įtraukta į juodąjį sąrašą ar laikoma virpėjimo priežastimi.
„Remiantis šiais rezultatais, kavą geriantys pacientai, patiriantys prieširdžių virpėjimą gali saugiai toliau mėgautis kava, – sako Ch. Wongas. – Be to, verta ištirti, ar prieširdžių virpėjimą patiriantys pacientai, kurie negeria kavos, turėtų apsvarstyti galimybę pradėti ją gerti.“
Tyrimas paskelbtas žurnale „The Journal of the American Medical Association“.
Parengta pagal „New Atlas“.
