Bučiniams – jau 21 milijonas metų

Remiantis trečiadienį (lapkričio 19 d.) žurnale „Evolution and Human Behavior“ paskelbtu tyrimu, bučiavimasis atsirado maždaug prieš 21 milijoną metų, kai žmonės ir kiti didieji primatai turėjo bendrą protėvį. Tuo tarpu Homo sapiens greičiausiai atsirado maždaug prieš 300 000 metų.
Tyrėjai taip pat padarė išvadą, kad bučiavimasis greičiausiai buvo paplitęs tarp neandertaliečių – artimiausių išnykusių šiuolaikinių žmonių giminaičių – ir kad neandertaliečiai bei šiuolaikiniai žmonės galėjo bučiuotis tarpusavyje.
„Tai pirmas kartas, kai kas nors ėmėsi plačios evoliucinės perspektyvos, kad ištirtų bučiavimąsi, – teigia tyrimo pagrindinė autorė, Oksfordo universiteto evoliucinė biologė Matilda Brindle. – Mūsų išvados papildo vis gausėjančius tyrimus, kurie pabrėžia mūsų primatų giminaičių seksualinio elgesio įvairovę.“
Bučiavimosi modelis
Prieš nustatydami seniausius bučinius pasaulyje, tarptautinė tyrėjų komanda apibrėžė, ką reiškia bučiuotis. Tai buvo svarbu, nes kiti gamtos pasaulyje pasitaikantys veiksmai, kai lūpos liečiasi su lūpomis, yra panašūs į bučiavimąsi. Pavyzdžiui, orangutangų ir šimpanzių motinos perduoda kramtytą maistą savo kūdikiams iš lūpų į lūpas, o žuvys užsiima „bučiavimosi kovomis“, kad įtvirtintų savo dominavimą arba varžytųsi dėl teritorijos. Galiausiai mokslininkai apibrėžė bučiavimąsi kaip „neagresyvų burnos-burnos kontaktą, nesusijusį su maisto perdavimu“.
Remiantis šia apibrėžtimi, buvo stebėta, kaip bučiuojasi įvairūs šiuolaikiniai primatai, įskaitant bonobus, gorilas, šimpanzes, orangutangus, makakas ir babuinus.
Tada mokslininkai panaudojo statistinį metodą, vadinamą Bayesio modeliavimu, kad atkurtų bučiavimosi evoliucijos istoriją. Jie bučiavimąsi traktavo kaip biologinį bruožą ir išbandė daugybę galimų būdų, kaip šis elgesys galėjo išsivystyti – kad pamatytų, kiek tikėtina, kad skirtingi protėviai taip pat bučiavosi. Jie modelį paleido 10 milijonų kartų – kad įsitikintų, jog rezultatai yra tvirti ir patikimi.
Tyrėjai padarė išvadą, kad bučiavimasis atsirado bendro didžiųjų beždžionių (Hominidae) protėvio laikais, maždaug prieš 21,5–16,9 milijono metų.
Tačiau bučiavimasis nebuvo būdingas protėviams Macacina ir Papionina (grupės, kurioms priklauso makakos ir babuinai) – o tai rodo, kad bučiavimasis atsirado atskirai šių grupių šiuolaikinėse rūšyse. Komanda tai nustatė ekstrapoliuodama šiuolaikinių rūšių elgesį atgal laiku iki jų bendrų protėvių elgesio.
Nors reikia daugiau įrodymų, tyrėjai sako, kad bučiavimasis galėjo išsivystyti iš maisto prieškramtymo ir perdavimo iš motinos kūdikiui praktikos. Šis praktiškas maisto dalijimosi elgesys galėjo būti perorientuotas į tai, ką dabar pripažįstame kaip bučiavimąsi.
Kaip tai dera su ankstesniais tyrimais apie bučiavimąsi
Atradimas, kad neandertaliečiai bučiavosi ne tik tarpusavyje, bet ir su šiuolaikiniais žmonėmis, antropologams nėra naujiena.
„Nesu tikra, kad dabartinis tyrimas iš esmės papildė mūsų žinias apie šį neandertaliečių elgesį“, – teigia paleolito archeologė ir antropologijos profesorė Britų Kolumbijos Viktorijos universitete April Nowell, kuri nedalyvavo tyrime.
Tačiau naujasis tyrimas sutampa su ankstesniais atradimais. A. Nowell pažymėjo, kad „įdomūs įrodymai“ pasirodė 2017 m., kai kita tyrėjų grupė palygino mikrobus, išlikusius prieš 48 000 metų gyvenusio neandertaliečio dantų apnašose, su mikroorganizmais, rastais šiuolaikinių žmonių burnose. Komanda padarė išvadą, kad neandertaliečiai ir H. sapiens galėjo bučiuotis, nors mikrobų sutapimas taip pat galėjo atspindėti bendrą maistą ar vandenį, sako tyrėja.
Be to, mes jau žinome, kad H. sapiens ir neandertaliečiai poravosi maždaug 7000 metų trukusiu laikotarpiu, todėl galima manyti, kad tuo metu buvo bučiuojamasi – darant prielaidą, kad kai kurie senovės poravimosi elgesio modeliai buvo panašūs į šiandieninius.
Tačiau neaišku, kiek bučiavimasis buvo paplitęs tarp mūsų žmogiškųjų giminaičių. Kadangi bučiavimasis nėra visuotinis elgesys tarp šiuolaikinių žmonių – tik apie pusė kultūrų jį praktikuoja – A. Nowell teigia, kad tokia pati įvairovė galėjo egzistuoti ir praeityje. Anot mokslininkės, jei neandertaliečiai bučiavosi, tai galėjo būti elgesys, kurį praktikuodavo kai kurios neandertaliečių bendruomenės, o kitos – ne.
Mokslininkai vis dar nėra tikri, kodėl bučiavimasis išliko tarp tiek daug rūšių – ypač atsižvelgiant į galimus neigiamus aspektus, pavyzdžiui, ligų plitimą. Viena iš hipotezių yra ta, kad bučiavimasis padeda individams padidinti reprodukcinę sėkmę.
Pavyzdžiui, bučiavimasis su potencialiu partneriu gali padėti žmonėms įvertinti partnerio kokybę per subtilius cheminius signalus, kurie gali suteikti informacijos apie asmens bendrą sveikatos būklę, genetinį suderinamumą, imuninę sistemą ir burnos mikrobiomos sudėtį, naujame tyrime skelbia mokslininkai. Jie taip pat pasiūlė hipotezę, kad bučiavimasis stiprina socialinius ryšius ir netgi gali būti naudingas imunitetui – nes leidžia keistis mikrobais, rašo „Live Science“.
