Po kelerių metų pertraukos – vėl NSO primenantis vaizdas danguje

Gamtos fotografas Valteris Binotto užfiksavo abu žiedus virš Posano (it. Possagno) – mažo miestelio, kuriame gyvena apie 2200 žmonių, ir kuris įsikūręs šiaurės Italijoje. Naujausias švytintis šviesos ratas buvo užfiksuotas lapkričio 17 d. apie 22 val. 45 min. vietos laiku – ir atrodo, kad jis yra šiek tiek silpnesnis nei prieš dvejus su puse metų.
Raudoni žiedai iš tiesų yra retas su žaibu susijęs reiškinys, vadinamas „šviesos spinduliavimu ir labai žemo dažnio trikdžiais, kuriuos sukelia elektromagnetiniai impulsai“ (angl. emission of light and very low-frequency perturbations due to electromagnetic pulse sources, ELVE), ir kuris pasitaiko ypač intensyvių audrų metu, nurodo Spaceweather.com.
Žmonės retai pastebi ELVE, nes juos beveik neįmanoma pamatyti plika akimi. Jie sumirga danguje maždaug tūkstantąją sekundės dalį, o tai yra maždaug 100 kartų greičiau nei mirktelėjimas. Todėl fotografams – tokiems kaip V. Binotto – turi labai pasisekti arba jiems reikia turėti specialius prietaisus, pritvirtintus prie savo fotoaparatų, kad galėtų tai pastebėti.
ELVE susidaro, kai galingos žaibų blyksniai iššauna elektromagnetinius impulsus (EMP) į kosmosą, kur jie susiduria su jonosfera – jonizuota viršutinės atmosferos dalimi, kuri driekiasi nuo 80 iki 644 kilometrų virš žemės paviršiaus. Ten jie sužadina azoto molekules, kurios trumpam išskiria raudoną šviesą – panašiai kaip susidaro pašvaistės (nors raudonos šiaurės pašvaistės susidaro dėl deguonies, o ne azoto).
„Raudonas žiedas žymi vietą, kur EMP smogė į Žemės jonosferą“, – aiškina V. Binotto. Šiuo atveju EMP sukūrė žaibas, kurio stipris buvo maždaug 303 kiloamperai, tai yra 10–30 kartų daugiau nei vidutinė audros iškrova.
Atsižvelgiant į ELVE retumą – pats reiškinys buvo atrastas tik dešimtajame dešimtmetyje, iš NASA erdvėlaivių padarytų nuotraukų – gali kilti klausimų klausiate, kas gi tokio ypatingo yra Posano mieste, kad tokie žiedai ten pasirodo taip dažnai? O atsakymas toks: nieko ypatingo.
Šios nuotraukos yra tik V. Binotto įgūdžių ir patirties fotografuojant ELVE rezultatas – o tai, kad jis šiuos reiškinius nufotografavo dukart toje pačioje vietoje, yra tik atsitiktinumas.
ELVE yra didžiuliai ir atsiranda aukštai atmosferoje, todėl juos galima fotografuoti iš bet kurios vietos, šimtų kilometrų spinduliu. Pavyzdžiui, naujausioje nuotraukoje ELVE susiformavo dėl audros netoli Vernacos (it Vernazza) – maždaug už 300 km į pietus nuo Posano. 2023 m. žiedas susiformavo dėl audros netoli Ankonos (it. Ancona), esančios už maždaug 280 km į pietryčius nuo šiaurinio miesto (žr. žemiau).
Dabar užfiksuotas raudonas švytėjimas, tikėtina, buvo apie 200 km pločio ir pasirodė maždaug 100 km aukštyje virš žemės.
ELVE, kaukai ir gigantiški srautai
ELVE yra tik vienas iš keleto retų optinių reiškinių, kurie bendrai vadinami trumpalaikiais šviesos reiškiniais (TLE) ir yra susiję su tam tikrų tipų žaibais.
Kiti TLE reiškiniai apima raudonus „kaukus“ (angl. sprite), sudarytus iš zigzaginių plazmos gijų, kurios skrieja per jonosferą, ir į viršų šaunančius „gigantiškus srautus“, kurie yra mėlynos spalvos šviesos, dažnai matomos iš kosmoso.
Kaip teigia JAV Nacionalinė vandenynų ir atmosferos administracija, ELVE taip pat gali veikti kaip dalelių greitintuvai, kurdami rentgeno spindulius, reliatyvistinius elektronus ir „žemės gama spindulių blyksnius“. Šie antriniai efektai nekelia jokio pavojaus žmonėms ant žemės, tačiau yra labai įdomūs mokslininkams, kurie gali juos naudoti kaip galingų kosminių spindulių tyrimo priemonę.
Tačiau neaišku, ar V. Binotto nufotografuoti ELVE sukėlė kokį nors iš šių efektų, rašo „Live Science“.