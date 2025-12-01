Restauruoti Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės partizanų dokumentai

Partizanai bunkerį apleido po NKVD 1948 m. birželį įvykdytos operacijos, o sodybos šeimininkai jį užvertė žemėmis ir akmenimis.
Tyrinėjant buvusio bunkerio liekanas, ant grindų buvo rasti sulipę foto negatyvai, metalinė dėžutė su dokumentais ir ant jos gulėjusio popieriaus pluošto likučiai, kurie buvo tokios blogos būklės, kad juos iškelti pavyko tik kartu su aplink buvusiomis žemėmis.
Lietuvos kultūros tarybai skyrius finansavimą, dokumentus restauravo Lietuvos centrinio valstybės archyvo Restauravimo skyriaus restauratoriai. Po kruopščių tyrimų ir itin sudėtingų restauravimo darbų, jiems pavyko atkurti ir restauruoti 41 dokumento lapą bei 19 plačiajuosčiu fotoaparatu darytų foto negatyvų. Dauguma atkurtų dokumentų buvo rasti metalinėje dėžutėje, todėl jie išsilaikė geriau, nei tie, kurie gulėjo ant bunkerio grindų.
Ant žemės gulėjusių, niekuo neapsaugotų dokumentų būklė buvo labai prasta, lapai stipriai sulipę ir gausiai peraugę augalų šaknimis, popierius sunykęs, pradėjęs irti. Nors restauratoriai įvairiais būdais stengėsi atskirti sulipusius lapus, to padaryti nepavyko. Foto negatyvų emulsija taip pat buvo labai paveikta blogų sąlygų, todėl juose užfiksuoti vaizdai sunyko ir jų atkurti nepavyko.
Restauruoti dokumentai bus saugomi Lietuvos ypatingajame archyve. Identifikavus ir aprašius dokumentus, jie bus suskaitmeninti ir paskelbti interneto svetainėje „Lietuvos partizanų dokumentų elektroninis archyvas“, kur skelbiami skaitmeniniai Lietuvos ypatingajame archyve, kitose atminties institucijose ir privačiose kolekcijose saugomų Lietuvos partizanų dokumentų vaizdai.
Kaip dokumentai atrodė juos radus ir po restauravimo galima pamatyti Lietuvos ypatingojo archyvo interneto svetainėje.