Kitoje planetos pusėje besivystantys hibridiniai megakenkėjai kelia grėsmę visam pasauliui

„Tai gali tapti didžiule problema“, – sako Chrisas Jigginsas iš Kembridžo universiteto JK.
Ypač daugelis šalių importuojasi soją iš Brazilijos žmonėms maitinti ir gyvuliams šerti. „Ji tarsi maitina pasaulį“, – sako Ch. Jigginsas.
Daugiau nei 90 procentų Brazilijoje auginamos sojos yra genetiškai modifikuotos Bt sojos, kurių sudėtyje yra pesticidų. Jei derlius sumažės dėl pesticidams atsparumą įgijusių kenkėjų, tai lems dar didesnį daugelio maisto produktų kainų kilimą. Tai taip pat gali padidinti miškų kirtimą ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą - nes ūkininkai kompensuos nuostolius iškirsdami daugiau žemės ūkio panaudojimui.
Kukurūzinis saulinukas (Helicoverpa zea) yra Amerikoje gyvenantis drugelis, kurio vikšrai suėda didžiąją dalį augalų. Jie ypač kenkia kukurūzams, bet minta ir daugeliu kitų augalų, įskaitant pomidorus, bulves, agurkus ir baklažanus.
Brazilijoje sojos augintojams H. zea nebuvo didelė problema - nes šis vabalas paprastai neėda šių kultūrų. Tačiau 2013 m. Brazilijoje buvo aptiktas gelsvapilkis saulinukas (Helicoverpa armigera). H. armigera yra H. zea giminaitis, paplitęs visoje Eurazijoje. Abu šie drugiai yra apibūdinami kaip didžiuliai kenkėjai, nes jie daro didelę žalą ir yra sunkiai įveikiami.
„Jie yra gana išskirtiniai kenkėjai, todėl manau, kad tai yra pateisinama, – sako Ch. Jigginsas. - Kontroliuoti šių drugių judėjimą yra beveik neįmanoma. Jie persikelia labai didelius atstumus.“
H. armigera taip pat minta įvairiais augalais ir, skirtingai nei H. zea, gerai maitinasi soja, todėl, kai pasiekė Braziliją, sukėlė didelių problemų ūkininkams. „Tai Brazilijos žemės ūkiui kainavo milijardus dolerių“, – sako Ch. Jigginsas.
Ši problema buvo iš esmės išspręsta įvedus Bt soją, kuri yra genetiškai modifikuota, kad gamintų baltymą, kurį gamina dirvožemio bakterija Bacillus thuringiensis, ir kuri yra toksiška daugumai vabzdžių.
Buvo manoma, kad H. armigera ir H. zea negali kryžmintis, tačiau 2018 m. genetinė analizė atskleidė keletą šių rūšių hibridų. Ch. Jigginsas ir jo kolegos išanalizavo beveik 1000 drugelių, surinktų Brazilijoje per pastarąjį dešimtmetį, genomą.
Jie nustatė, kad trečdalis H. armigera dabar turi genus, suteikiančius atsparumą Bt toksinui, ir šiuos genus jie gavo iš H. zea. Bt kukurūzai pirmą kartą buvo įvežti į Šiaurės Ameriką dešimtajame dešimtmetyje, kur kai kurios H. zea rūšys išsiugdė atsparumą. Atrodo, kad šie atsparumo genai išplito į Pietų Ameriką ir dabar persikėlė į kitas rūšis. Ch. Jigginsas teigia, kad kol kas hibridiniai H. armigera nėra didelė problema, tačiau tai gali pasikeisti, kai atsparumas plis.
Perduodami genai veikė abiem kryptimis – beveik visi H. zea Brazilijoje dabar turi geną, suteikiantį atsparumą insekticidų klasei, vadinamai piretroidais, kuris buvo įgytas iš H. armigera. „Mes tiesiog priblokšti, kaip greitai tai įvyko“, – sako Ch. Jigginsas.
„Dėl pasaulio globalumo ir klimato kaitos, kas sudėjus mažina kliūtis rūšių paplitimo plėtrai, tokie megakenkėjai greičiausiai taps vis didesne pasauline problema, kaip ir apskritai didėjantis biologinių invazijų skaičius“, – sako Angela McGaughran iš Vaikato universiteto Naujojoje Zelandijoje.
Ūkininkai turėtų sodinti ne Bt kultūras kartu su Bt kultūromis - kad sukurtų prieglobsčius, kurie sulėtintų atsparių kenkėjų plitimą. Tačiau daugelyje šalių šių gairių nesilaikoma.
Augalų kompanijos diegia naujas Bt kultūrų veisles, kurios gamina du, tris ar net penkis skirtingus Bt baltymus, siekdamos kovoti su kenkėjų atsparumu. „Tačiau tokių naujų produktų pateikimas į rinką yra brangus ir lėtas procesas, todėl geriausia išlaikyti esamų Bt baltymų veiksmingumą taikant atsparumo valdymo taktiką, įskaitant prieglobsčius nuo Bt kultūrų poveikio“, – sako Bruce’as Tabashnikas iš Arizonos universiteto JAV.
Nors hibridizacija gali skleisti atsparumą, B. Tabashnikas teigia, kad pagrindinė problema yra evoliucija rūšies viduje. Kinijoje H. armigera veislėje atsparumas pradiniam Bt toksinui išsivystė savarankiškai, sako jis.
