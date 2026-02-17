Perspėja: vakcinų atsisakymas gresia lėtinėmis ligomis

Daugeliui žmonių liga nesibaigia tiesiog taip – ji tęsiasi, keičia ir netgi visam laikui pakeičia jų gyvenimo trajektoriją.
Vakcinos yra svarbios priemonės, padedančios išvengti šių silpninančių pasekmių – ne tik todėl, kad jos padeda užkirsti kelią žmonėms susirgti, bet ir todėl, kad jos taip pat apsaugo nuo daugybės po infekcijos atsirandančių būklių, kurios gali pasireikšti po kelių mėnesių ar metų. Menkinantys visuomenės pasitikėjimą vakcinomis ir mažinantys mokslinių tyrimų finansavimą ne tik didina infekcijų riziką, bet ir plečia chroniškomis postinfekcinėmis ligomis sergančių žmonių skaičių – tuo metu, kai mokslas turėtų būti mobilizuotas siekiant užkirsti kelią šioms ligoms, jas diagnozuoti ir gydyti, rašo „Live Science“.
COVID-19 pandemija privertė visuomenę atkreipti dėmesį į postinfekcinių ligų sąvoką.
Ilgasis COVID-19 – kurį charakterizuoja nuolatinis nuovargis, išsekimas po fizinio krūvio ir kognityvinė disfunkcija („smegenų rūkas“), galvos skausmai ir daugybė kitų daugiasisteminių simptomų – po pirminės infekcijos paveikia maždaug 10–20 proc. suaugusiųjų ir vaikų. Daugeliui šie simptomai nėra lengvi nepatogumai, bet gyvenimą keičianti negalia, trukdanti dirbti, lankyti mokyklą ar visapusiškai dalyvauti kasdieniame gyvenime.
Istorija rodo nuoseklų vaizdą: po didelių infekcinių ligų protrūkių tarp išgyvenusiųjų dažnai pasitaiko chroniškų ligų bangos. Po 1889–1890 m. pandemijos, dažnai vadinamos „rusi6kuoju gripu“, gydytojai užfiksavo ilgalaikius sindromus, kuriuos pavadino „gripo išsekimu“. Pacientai skundėsi kelis mėnesius ar net metus trukusiu nuovargiu, raumenų skausmais, nerimu, miego sutrikimais, depresija ir neurologiniais simptomais.
Keletą dešimtmečių vėliau 1918 m. H1N1 gripo pandemija paliko dar tamsesnį palikimą. Jos pasekmė buvo letarginis encefalitas – pražūtinga postinfekcinė būklė, kuriai būdingas encefalitas (smegenų uždegimas) ir katatonija – būklė, dėl kurios žmogus nereaguoja į aplinką. Kai kuriems ligoniams ji taip pat sukėlė gilius neurologinius sutrikimus ir komos būseną.
Nuo 1919 iki 1927 m. Didžiosios Britanijos sveikatos ministerija užregistravo beveik 16 000 susirgimo atvejų, o mirtingumas siekė beveik 50 proc. Iš išgyvenusiųjų tik nedidelė dalis visiškai pasveiko, daugelis liko neįgalūs visam gyvenimui. Vaikai buvo neproporcingai paveikti – vien 1924 m. Anglijoje šia liga susirgo daugiau nei 1000 moksleivių, iš kurių du trečdaliai niekada neatsigavo iki pradinio sveikatos lygio.
Šis modelis kartojosi visą XX a. Per poliomielito epidemijų, kurios siautėjo Šiaurės pusrutulyje, dauguma užsikrėtusių asmenų patyrė tik lengvą ligos forma (nors kiti susirgo paralyžiumi). Tačiau istorija nesibaigė ūmia infekcija. Po metų ar net dešimtmečių kai kurie poliomielitą išgyvenusieji, nepriklausomai nuo pradinio infekcijos sunkumo, susirgo postpoliomielitiniu sindromu. Jis pasireiškė progresuojančiu raumenų silpnėjimu, stipriu nuovargiu, silpninančiu skausmu, o kai kuriais atvejais – paralyžiumi. Nežinomybė, kas ir kada susirgs, lieka viena iš labiausiai nerimą keliančių poliomielito savybių.
Neseniai išgyvenusieji 2002–2004 m. SARS protrūkį patyrė tai, kas dabar žinoma kaip „ilgasis SARS“, su nuolatiniais plaučių ligos simptomais, raumenų nykimu, miego sutrikimais, nuovargiu ir kognityviniais sutrikimais, trukusiais metus ar ilgiau. SARS – artimas SARS-CoV-2 giminaitis – buvo COVID-19 pasireiškusio postvirusinio sindromo pranašas.
Po 2014–2016 m. Vakarų Afrikoje kilusios Ebolos epidemijos daugelis išgyvenusiųjų skundėsi lėtinėmis akių komplikacijomis, raumenų ir kaulų skausmais, neurokognityviniais sutrikimais ir dideliu nuovargiu – nors ir išgyveno virusą, kurio mirtingumas viršijo 40 proc.
Laiko, geografinės padėties ir patogenų atžvilgiu pamoka yra stebėtinai nuosekli: išgyventi infekciją ne visada reiškia pasveikti nuo jos. Žinant, kad istorija kartojasi, tampa aišku, kad prevencija yra ne tik priemonė, padedanti išvengti ūmios ligos, bet ir galingiausia mūsų strategija lėtinių ligų prevencijai. Paprasčiau tariant, vakcinos yra nepakeičiamos.
Skiepijimas ne tik sumažina hospitalizacijų ir mirčių skaičių. Visų pirma užkertant kelią infekcijai, vakcinos taip pat gali užkirsti kelią ilgalaikių sveikatos problemų, kurių vis dar negalime patikimai numatyti, gydyti ar išgydyti, rizikai. Vienintelis įrodytas būdas eliminuoti infekcijos sukeltų lėtinių ligų riziką yra visiškai išvengti infekcijos.
Tačiau visuomenės pasitikėjimas šiuo pagrindu nuolat mažėja, ir tokia sumaištis daro realią žalą. Tai mažina vakcinų naudojimą, didina išvengiamų ligų plitimą ir sudaro sąlygas ateities lėtinių ligų bangoms.
Šiuolaikinė medicina tapo išskirtine neatsitiktinai. Ji tapo išskirtine, nes mokslininkai ir gydytojai pradėjo naudoti duomenis, griežtą tyrimų dizainą ir prevenciją. Vakcinos yra vienas iš didžiausių jos pasiekimų – ne tik todėl, kad jos šiandien gelbsti gyvybes, bet ir todėl, kad apsaugo gyvybes nuo negrįžtamų pokyčių ateityje.
Nors bet koks medicininis įsikišimas yra susijęs su tam tikra rizika, su vakcinomis susijusi rizika yra nedidelė, o jų didžiulis naudingumas žmonių sveikatai yra neprilygstamas.
Esame lemiamame momente, turime beprecedentę galimybę suvienyti ir pažengti į priekį tyrinėjant poūminius susirgimus. Šiuolaikinės technologijos ir komunikacijos dabar leidžia tirti jų biologiją būdais, kurie anksčiau buvo neįsivaizduojami. Jei iš daugiau nei šimtmečio pandemijų ko nors ir išmokome – tai kad istorija tikrai kartojasi. Vakcinų ir įrodymais pagrįstos medicinos atsisakymas nepadarys mūsų laisvesnių ar sveikesnių – tai tiesiog padarys mus sergančiais, apibendrina „Live Science“.
