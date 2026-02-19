Naujas tyrimas: pakartotinis skiepijimas sumažino sunkių COVID-19 pasekmių skaičių

Šią savaitę žurnale „Vaccine“ paskelbtame tyrime taip pat nustatyta, kad šis veiksmingumas buvo panašus „Moderna“ (BA.1 mRNA-1273) ir „Pfizer“/“BioNTech“ (BA.1 BNT162b2) pakartotinėms vakcinoms – tačiau apsauga laikui bėgant sumažėjo.
Ankstesni tyrimai parodė, kad pirminė COVID-19 vakcinacija buvo veiksminga mažinant hospitalizacijos ir mirties dėl COVID-19 riziką. Naujausiuose tyrimuose, atliktuose JK Nacionalinio sveikatos ir priežiūros tyrimų instituto (NIHR) Bristolio biomedicininių tyrimų centre (BRC), buvo nagrinėjamas pakartotinės vakcinacijos poveikis žmonėms.
Komanda tyrė „Moderna“ ir „Pfizer“/„BioNTech“ pakartotinių vakcinų, kurios buvo skiriamos 2022 m. rudenį Anglijoje vykdant pakartotinės vakcinacijos kampaniją, veiksmingumą anksčiau vakcinuotiems 50 metų ir vyresniems žmonėms.
NHS Anglija (JK Sveikatos ir socialinės priežiūros departamento vykdomoji nedepartamentinė viešoji įstaiga) patvirtino tyrimą, kurio metu buvo analizuojami susieti šeimos gydytojų ir ligoninių įrašai, prieinami tyrimų platformoje „OpenSAFELY“. Komanda palygino 3 464 877 suaugusiuosius, kurie 2022 m. rudenį buvo tinkami skiepams, su tuo pačiu skaičiumi neskiepytų žmonių.
Jie juos palygino su žmonėmis, kurie buvo panašūs pagal amžių, paskutinės COVID-19 vakcinos dozės datą, ankstesnės vakcinacijos markę, klinikinį pažeidžiamumą ir geografinį regioną. Tada mokslininkai beveik metus stebėjo šiuos žmones ir sekė hospitalizaciją ir mirtis dėl COVID-19.
Per metus stebint 2,5 milijono žmonių, tyrime užregistruota 14 436 hospitalizacijos dėl COVID-19, 1152 mirties atvejai dėl COVID-19, 32 184 mirties atvejai dėl kitų priežasčių ir 52 758 lūžiai.
Tyrimas parodė, kad skiepytiesiems buvo žymiai mažesnė 350 dienų rizika būti hospitalizuotiems dėl COVID-19 (3,78 prieš 6,81 iš 1000) ir mirti (0,29 prieš 0,61 iš 1000). Pakartotinės vakcinacijos perpus sumažino riziką būti hospitalizuotiems dėl COVID-19 ir mirti. Apsauga silpnėjo laikui bėgant, stipriausia buvo per pirmąsias 70 dienų. „Moderna“ ir „Pfizer“/“BioNTech“ papildomos vakcinos turėjo panašų poveikį COVID-19 rezultatams, nors mirtingumas dėl kitų priežasčių nei COVID-19 buvo šiek tiek didesnis mRNA-1273 grupėje.
Tyrime taip pat buvo vertinamas ryšys tarp papildomų vakcinų ir kaulų lūžių – nors nebuvo manoma, kad šie rezultatai yra priežastiniu ryšiu susiję. Buvo nustatyta, kad papildomą vakciną gavusiems asmenims kaulų lūžių rizika šiek tiek sumažėjo. Tai rodo, kad nebuvo atsižvelgta į visus trukdžius (dažnas papildomų vakcinų ir rezultatų priežastis), tačiau daug mažesnis poveikis kaulų lūžiams patvirtina tyrimo išvadų pagrįstumą.
vakcinacijaSkiepai nuo koronavirusoKoronaviruso vakcina
Rodyti daugiau žymių