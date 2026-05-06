Lokio dantis, žmogaus kaulai ir žalieji akmenys: ką atskleidžia unikalūs radiniai Europos kalnuose

Archeologai atrado urvą, esantį maždaug 2235 metrų aukštyje virš jūros lygio Ispanijos Žironos provincijoje, netoli kalnuotos sienos su Prancūzija. Viduje mokslininkai aptiko žmogaus palaikus, gyvūnų kaulus, sudaužytus keraminius indus ir priešistorinius ugniakurus – visa tai liudija, kad žmonės urvą naudojo daugiau nei 4000 metų. Mokslininkai taip pat aptiko beveik 200 gabalėlių paslaptingos žalios uolienos, kurios urve natūraliai nebuvo.
Tyrime, paskelbtame antradienį (gegužės 5 d.) žurnale „Frontiers in Environmental Archaeology“, Ispanijos mokslininkai iškėlė hipotezę, kad jų rasta „akį traukianti“ žalia uoliena yra malachitas – mineralas, iš kurio galima išlydyti varį. Malachitas urve natūraliai nesikaupia, o tai reiškia, kad žmonės į urvą atsinešė akmenis ir šilumos šaltinius specialiai tam, kad jį apdorotų, teigė mokslininkų komanda.
Vario amžius (dar vadinamas eneolitu) priešistorinėje Europoje truko maždaug nuo 5000 iki 2000 m. pr. m. e. Tuo laikotarpiu žmonės pradėjo naudoti gamtinius vario telkinius, kad pasigamintų įrankius, papuošalus ir indus. Pavyzdžiui, Ötzi, miręs 3300 m. pr. m. e., turėjo varinį kirvį – ir kai kurie ekspertai mano, kad jis galėjo tyrinėti Alpius, ieškodamas vario turtingų mineralų.
Susiję straipsniai
Išgauti varį iš tokio mineralo kaip malachitas yra palyginti paprasta. Vario karbonato mineralas yra kaitinamas, dėl to išsiskiria anglies dioksidas, o žalias mineralas virsta juoda liekana, vadinama vario oksidu. Tada vario oksidas veikiamas anglies šaltiniu – pavyzdžiui, medžio anglimi – kuri išskiria anglies dioksidą ir palieka nedidelį vario grynuolį.
Aukštai kalnuose esančiame urve buvo rasta beveik 200 žalios spalvos mineralo fragmentų, taip pat dešimtys degimo duobių arba priešistorinių ugniakurų, kur žmonės greičiausiai apdorodavo mineralą, siekdami išgauti varį.
„Daugelis šių fragmentų yra termiškai pakeisti, o kiti urve esantys medžiagų fragmentai – ne, o tai aiškiai rodo, kad ugnis atliko svarbų vaidmenį jų apdorojime ir kad tai buvo daroma sąmoningai, – teigia tyrimo bendraautorė, Granados universiteto archeologė Julia Montes-Landa. – Kitaip tariant, jie nebuvo sudeginti atsitiktinai.“
Remiantis tyrimu, pirmieji žmonės urvą apgyvendino tarp 5000 ir 4300 m. pr. m. e., tačiau intensyviausias jo naudojimas vyko tarp 3600 ir 2400 m. pr. m. e. – varinio amžiaus klestėjimo laikotarpiu.
Archeologai taip pat iškasė du asmeninius papuošalus ir žmogaus palaikus, datuojamus intensyviausio urvo apgyvendinimo laikotarpiu. Vienas papuošalas buvo pailgas pakabukas, pagamintas iš kriauklės (Glycymeris), o kitas – rudojo lokio (Ursus arctos) dantis, kuriame buvo išgręžta skylė, kad jį būtų galima nešioti kaip pakabuką. Tarp žmogaus palaikų buvo vaiko dantis ir piršto kaulas – o tai, kaip rašoma tyrime, galėtų rodyti, kad urvas buvo naudojamas kaip laidojimo vieta.
„Pirmą kartą Pirėnuose užfiksuota labai intensyvi priešistorinė veikla aukštikalnių vietovėse, kuriai būdingos pasikartojančios veiklos ir tiesioginis mineralinių išteklių naudojimas urve“, – teigia pagrindinis tyrimo autorius, priešistorinis archeologas iš Barselonos autonominio universiteto ir Katalonijos žmogaus paleoekologijos ir socialinės evoliucijos instituto tyrėjas Carlosas Tornero. Atsižvelgiant į intensyvų urvo naudojimą tūkstančius metų, žinios apie šią vietą ir jos išteklius turėjo būti perduodamos iš kartos į kartą.
„Ši vieta rodo, kad Pirėnai nebuvo priešistorinėms bendruomenėms periferinė teritorija, bet erdvė, visiškai integruota į jų mobilumo strategijas ir teritorijos naudojimą“, – sakė C. Tornero.
Komanda tikisi kasinėjimus tęsti dar kelerius metus. Be to, artimiausiu metu jie planuoja patvirtinti, kad žalieji akmenys tikrai yra malachitas – o tai padės geriau suprasti, kokiu tikslu urve tūkstančius metų buvo vykdomi apdorojimo darbai, rašo „Live Science“.
Istorijaantropologijažmonijos istorija
Rodyti daugiau žymių