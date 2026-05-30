Naujas tyrimas parodė – grėsmingiausias visų laikų dinozauras bręsdavo lėtai

Šie atradimai taip pat skatina diskusijas dėl to, ar egzistavo ne viena, o kelios tiranozaurų rex rūšys, ir ar mažesni egzemplioriai, kuriuos anksčiau mokslininkai laikė jaunikliais, iš tiesų yra mažesnė rūšis, vadinama Nanotyrannus.
Remiantis prieš du dešimtmečius atliktais tyrimais, buvo manoma, kad T. rex pasiekdavo maksimalų 8 tonų svorį per maždaug du dešimtmečius, ir kad šie gyvūnai greičiausiai gyveno tik iki 30 metų.
„Paskutiniai didelio masto T. rex augimo tyrimai buvo atlikti 2000-ųjų pradžioje, remiantis ne daugiau kaip septyniais egzemplioriais, – sako Oklahomos universiteto atstovė Holly Ballard. – Tai nebuvo tyrėjų kaltė, tiesiog tuo metu daugiau nebuvo.“
Šįkart H. Ballard ir jos kolegos galėjo paimti mėginius iš 17 individų šlaunikaulių ir blauzdikaulių, kurių amžius svyravo nuo jauniklių iki visiškai suaugusių, todėl tai tapo didžiausia kada nors surinkta T. rex augimo duomenų kolekcija.
Mokslininkai tyrė kaulų audinio mikrostruktūrą, įskaitant rieves, kurie susidaro kasmet, kaip ir medžio kamiene. Tačiau anksčiausios rievės sunyksta, kai kaulų čiulpų ertmė didėja, todėl komandai reikėjo kuo daugiau pavyzdžių, kurių augimo etapai sutaptų.
„Štai kodėl mūsų imties dydis ir amžiaus pasiskirstymas yra tokie svarbūs ir kuo skiriasi nuo ankstesnių tyrimų“, – sako H. Ballard.
Tyrimas rodo, kad T. rex augo lėčiau, nei manyta anksčiau – ir kad jo augimo tempas kisdavo priklausomai nuo aplinkos sąlygų.
Tačiau neįmanoma nustatyti T. rex maksimalaus amžiaus, nes pasiekę brandą gyvūnai nustodavo formuoti rieves. „Galime teigti, kad sėkmingiausi T. rex išgyvendavo apie 40 metų, tačiau tik nedaugelis sulaukdavo tokio amžiaus – tik du mūsų tyrimo pavyzdžiai pasiekė suaugusiojo dydį“, – sako mokslininkė.
Dar du egzemplioriai augo lėčiau nei kiti – todėl pasak H. Ballard, yra galimybė, kad jie gali būti kitos rūšies – pavyzdžiui, Nanotyrannus – dalis.
„Remiantis jų augimo skirtumais, mes darome prielaidą, kad jie yra arba kitos rūšies, arba galbūt sirgo ar buvo sužeisti T. rex – arba galbūt buvo nykštukiniai dėl kokių nors aplinkos priežasčių.“
Lindsay Zanno iš Šiaurės Karolinos Gamtos mokslų muziejaus (JAV) sako, kad tai yra išsamiausias iki šiol atliktas tiranozaurų augimo tyrimas. Jos praėjusiais metais paskelbtame tyrime apie dinozauro fosiliją iš Montanos (JAV) padaryta išvada, kad šis egzempliorius buvo mažas tiranozauras, kuris pilnai užaugo būdamas apie 20 metų amžiaus, ir buvo preliminariai pavadintas Nanotyrannus lancensis.
„Malonu, kad pagaliau turime tiranozauro augimo kreivę, kuria galime pasitikėti, – sako L. Zanno. – Taip pat jaudina matyti, kaip dar vienas tyrimas per pastaruosius kelis mėnesius patvirtina mūsų darbą su Nanotyrannus.“
O štai Viskonsino valstijos (JAV) Kartaginos koledžo profesorius Thomasas Carras laikosi atsargios nuomonės dėl to, ar T. rex reikėtų skirstyti į atskiras rūšis – tačiau jis numato, kad šis tyrimas turės didelį poveikį dinozaurų tyrinėtojams.
„Manau, kad dabar teks persvarstyti kitų dinozaurų augimo kreivių įvertinimus, – sako Th. Carras. – Apskritai, mūsų supratimas apie dinozaurų vystymąsi iš esmės pasikeis.“
Tyrimas publikuotas žurnale „Peerj“.
Parengta pagal „New Scientist“.
