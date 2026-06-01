Lietuvoje viešėję TATENA ekspertai reikšmingų branduolinės ir radiacinės saugos pažeidimų nenustatė

2026 m. birželio 1 d. 12:19
Lietuva turi tvirtą ir brandžią branduolinės bei radiacinės saugos reguliavimo sistemą, o reikšmingų neatitikimų tarptautiniams standartams šalyje nenustatyta. Tokias išvadas po 12 dienų trukmės misijos Lietuvoje pateikė Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) ekspertai, pranešė Valstybinė branduolinės energetikos saugos inspekcija (VATESI).
„IRRS ekspertų komandai didelį įspūdį padarė tiek VATESI, tiek Radiacinės saugos centro ryžtas nuolat tobulėti“, – pranešime cituojamas IRRS misijos vadovas, Suomijos Radiacinės ir branduolinės saugos tarnybos (STUK) vyriausiasis patarėjas Mika Markanenas.
Ekspertai Lietuvoje išskyrė kelis gerosios praktikos pavyzdžius. Jie teigiamai įvertino Vyriausybės parengtą priežiūros institucijų periodinio vertinimo programą, skirtą užtikrinti veiksmingą ir efektyvią reguliavimo veiklos priežiūrą visoje Lietuvoje.
Taip pat išskirtos RSC įgyvendintos visuomenės informavimo priemonės – speciali kampanija ir mobilioji programėlė, užtikrinanti, kad informacijos ir duomenų prieinamumą visuomenei.
IRRS ekspertai savo išvadose nenustatė jokių reikšmingų Lietuvos reguliavimo sistemos neatitikimų, tačiau pažymėjo, kad yra sričių, kurias galima tobulinti ir labiau suderinti su TATENA saugos standartais.
VATESI ir RSC rekomenduota apsvarstyti galimybes gerinti koordinavimą bei bendradarbiavimą jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių naudojimo srityje tiek už branduolinių energetikos objektų aikštelės ribų, tiek ir objektų viduje. RSC taip pat pasiūlyta apsvarstyti papildomus inspektavimo procesų veiksmingumo vertinimo metodus.
Ataskaitoje pažymima, kad kompetentingos institucijos turėtų užtikrinti, kad visi jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai būtų priskirti rizikos kategorijoms pagal „Radioaktyviųjų medžiagų saugaus vežimo taisykles“.
Be to, VATESI turėtų apsvarstyti galimybę nustatyti mechanizmus, skirtus reguliariai tikrinti ir vertinti avarinių situacijų reagavimo funkcijas, naudojant iš anksto nustatytus kriterijus. 
„IRRS misija pateikė vertingas įžvalgas, kurios padės mums ir toliau tobulinti šalies branduolinės ir radiacinės saugos infrastruktūrą“, – pranešime sakė VATESI viršininkas Michailas Demčenko.
IRRS komandoje dirbo dvylika ekspertų iš Airijos, Egipto, Indijos, Italijos, Prancūzijos, Portugalijos, Rumunijos, Singapūro, Suomijos, Švedijos, Vengrijos, Vokietijos ir du TATENA darbuotojai.
Galutinė misijos ataskaita bus pateikta Vyriausybei per maždaug tris mėnesius.
branduolinė saugaTarptautinė atominės energetikos agentūra (TATENA)Lietuva

