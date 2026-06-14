Nei genai, nei draugų įtaka: mokslininkai nustatė, kas labiausiai lemia paauglių žalingų įpročių susiformavimą

„Tai nėra likimas, o rizikos gradientas. Ir mes nustatėme, kad tai, kaip tėvai auklėja savo vaikus, gali žymiai sutrikdyti tą perdavimą“, – sako profesorė dr. Zila Sanchez, kuri yra Prevencinės medicinos katedros vedėja Brazilijos San Paulo federaliniame universitete.
Svarbiausias atradimas: didžiausią įtaką turi susilaikymas
Tyrimas yra didesnio mokslinių tyrimų projekto PREV.ACTION, kuris yra bendruomenės lygmeniu vykdomas atsitiktinių imčių tyrimas, atliekamas keturiose San Paulo savivaldybėse, dalis.
Galbūt labiausiai stebinantis tyrimo rezultatas buvo šis: kai patys tėvai nevartoja jokių medžiagų – nei alkoholio, nei tabako, nei kanapių – 89 proc. jų vaikų taip pat nevartoja jokių medžiagų. „Tai rodo, kad tai, ką daro tėvai, yra ne mažiau svarbu nei tai, ką jie sako“, – sako Z. Sanchez.
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Daugiau nei pusė tyrime dalyvavusių paauglių niekada nevartojo jokių medžiagų – nors daugelio iš jų tėvai vartojo. Tai rodo, kad daugeliui jaunų žmonių apsauginiai veiksniai veikia ir kad šiuos veiksnius galima sąmoningai stiprinti.
Vienas auklėjimo stilius aiškiai išsiskiria
Tyrime nagrinėjami keturi auklėjimo stiliai. Jie apibrėžiami pagal du aspektus: kiek šilumos ir emocinio ryšio rodo tėvai bei kiek jie užtikrina priežiūrą ir tvarką.
Autoritarinis stilius išsiskiria kaip neabejotinai labiausiai globojantis. Tai tėvai, kurie yra įsitraukę ir švelnūs, tačiau kartu nustato ir laikosi aiškių lūkesčių.
„Kasdieniame gyvenime tai atrodo kaip tėvas ar motina, kurie žino, kur yra jų vaikas po mokyklos, su kuo jis praleidžia laiką, kas jam kelia nerimą. Tuo pačiu metu tai yra tėvas ar motina, kurie nustato ir užtikrina aiškias taisykles dėl grįžimo namo laiko ir alkoholio. Atrodo, kad svarbu yra „man rūpi tu“ ir „turiu lūkesčių dėl tavęs“ derinys“, – aiškina mokslininkė .
Autoritarinis stilius – didelė kontrolė, mažai šilumos – parodė tam tikrą apsauginį poveikį nuo narkotikų vartojimo, bet ne nuo alkoholio vartojimo. Viena iš interpretacijų yra ta, kad griežta kontrolė be emocinio pagrindo gali slopinti tam tikrą elgesį, bet kartu sukuria įtampą, kuri konkrečiai alkoholio atveju, atveria kitas duris.
Alkoholis Brazilijos kultūroje yra labiau įprastas nei kiti narkotikai, ir jo socialinius kelius sunkiau užblokuoti vien tik kontrole.
Ką iš tikrųjų gali padaryti tėvai?
Z. Sanchez išskiria tris dalykus, kurie aiškiai išryškėja tyrimų duomenyse:
- Palaikykite artimus ir atvirus santykius su savo vaiku; būkite žmogus, su kuriuo jis gali pasikalbėti.
- Nustatykite aiškias ir nuoseklias taisykles dėl psichoaktyviųjų medžiagų, įskaitant alkoholį, vartojimo.
- Dalyvaukite jų kasdieniame gyvenime; pažinkite jų draugus ir susipažinkite su jų kasdiene rutina.
„Žinojimas, kur yra jūsų vaikas ir su kuo jis yra, yra pagrįstas nuosekliais įrodymais ir nereikalauja didelių pokyčių. Paprastas kasdienis pasiteiravimas, nuoširdus susidomėjimas jų draugystėmis – šie įpročiai, jei jų nuosekliai laikomasi, yra susiję su realiu apsauginiu poveikiu“, – sako ji.
Ji taip pat įspėja, kad namuose alkoholio nereikėtų laikyti kažkuo nereikšmingu ar neišvengiamu. „Net tėvai, kurie kitais atžvilgiais turi gerus santykius su savo vaikais, parodė likutinį ryšį tarp savo pačių gėrimo ir vaikų gėrimo. Alkoholio normalizavimas namuose, reguliarus vartojimas valgant, nuolatinis jo turėjimas yra rizikos veiksnys, nepriklausomai nuo auklėjimo kokybės“, – sako ji.
Prevencija turi prasidėti anksti
Tyrimas rodo, kad prevencijos langas – laikotarpis, per kurį yra didžiausia galimybė užkirsti kelią problemai, kol ji dar neatsirado – yra anksčiau, nei daugelis tėvų tikisi. Brazilijoje, kur daugiau nei pusė gyventojų pirmą kartą paragavo alkoholio iki 18 metų, didelė dalis paauglių pradeda vartoti alkoholį jau 14 ar 15 metų amžiaus.
„Prevencinis pagrindas turi būti sukurtas dar anksčiau. Auklėjimo stilius nėra kažkas, ką galima įjungti sulaukus 13 metų. Jis atspindi per daugelį metų susiformavusius modelius“, – sako Z. Sanchez.
Aktualumas už Brazilijos ribų
Tyrimas buvo atliktas Brazilijoje, tačiau Z. Sanchez mano, kad jo pagrindiniai mechanizmai greičiausiai taikytini ir platesniu mastu. Ji nurodo, kad daugelio šalių tyrimai rodo tą patį: tėvai daro įtaką savo vaikų pasirinkimams savo elgesiu, auklėjimo būdu ir tuo, kaip atidžiai juos prižiūri.
Nors gėrimo įpročiai ir kultūra tarp šalių skiriasi, atrodo, kad geras auklėjimas apsaugo paauglius nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo – nepriklausomai nuo to, kur jie gyvena, rašo „Science Norway“.
Tyrimas paskelbtas žurnale „Addictive Behaviors“.