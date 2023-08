Kokiu būdu interneto svetainė įsitikina, kad nesate robotas? Štai kaip iš tiesų veikia CAPTCHA

Visiškai automatizuotame viešame Tiuringo teste, skirtame atskirti kompiuterius nuo žmonių (angl. Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart, CAPTCHA) vartotojams duodama užduotis, kurią atlikus jie atskiriami nuo robotų.

Užduočių būna įvairių – nuo erzinančių („prašome pažymėti šio paveikslėlio dalis, kuriose yra šviesoforas“) iki visiškai paprastų (spustelėkite čia, kad patvirtintumėte, jog nesate robotas). Tačiau kaip veikia pastarieji testai? Ar botai tikrai tokie kvaili, kad negali paspausti mygtuko?

Trumpai tariant, ne. Vaizdo klipe iš britų televizijos laidos „QI“ paaiškinama, kad testas iš tikrųjų žiūri į jūsų elgesį prieš paspaudžiant mygtuką. Nes esama botų, kurie gali paspausti mygtuką – tačiau jiems sunkiau suvaidinti normalų žmogaus elgesį prieš tai.

Pasak kibernetinio saugumo įmonės „Cloudflare“, testas seka vartotojo pelės kursoriaus judėjimą, kai jis juda link langelio.

„Net ir pats tiesiausias žmogaus judesys turi tam tikrą atsitiktinumą mikroskopiniame lygmenyje: mažyčiai nesąmoningi judesiai, kurių botai negali lengvai imituoti. Jei žymeklio judėjime yra šiek tiek šio nenuspėjamumo, testas nusprendžia, kad vartotojas tikriausiai yra žmogus, – rašoma „Cloudflare“ svetainėje. – ReCAPTCHA taip pat gali įvertinti vartotojo įrenginyje saugomus naršyklės slapukus ir įrenginio istoriją, kad pasakytų, ar vartotojas yra botas.“

„Tarkime, jei prieš pažymėdami langelį peržiūrėjote kelis kačiukų vaizdo įrašus, pažymėjote širdelę prie „Twitter“ žinutės apie Gretą Thunberg, prieš pradėdami dirbti pasitikrinote savo „Gmail“ paskyrą – visa tai leidžia jiems manyti, kad jūs turėtumėte būti žmogus, – vaizdo įraše pasakoja „QI“ laidos vedėja Sandi Toksvig. – Iš esmės spausdami „Aš nesu robotas“ nurodote svetainei pažvelgti į jūsų duomenis ir nuspręsti pačiai“.

Paprastai šio testo pakanka, kad programa įsitikintų, jog esate žmogus – tačiau kartais ji pateikia jums alternatyvias CAPTCHA užduotis – pavyzdžiui, jei jūsų pelės judesiai šiek tiek per tikslūs arba jei jūsų naršymo istorija yra kaip roboto.

Parengta pagal „IFL Science“.