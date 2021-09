„Apple“ pristatė „iPhone 13“ seriją: kokių naujovių tikėtis?

„Ir šiemet „Apple“ sugebėjo nustebinti fanus. Be visų lauktų „iPhone 13“ serijos telefonų, didžiulio dėmesio sulaukė „iPad“ ir „iPad mini“ planšetiniai kompiuteriai. Dabar jie dar greitesni, pažangesni ir patrauklesnio dizaino. O didesnio ekrano atsparumo ir kur kas greičiau įkraunami „Apple Watch Series 7“ išmanieji laikrodžiai, neabejotinai, taps vienais populiariausių laikrodžių rinkoje“, – renginio metu pristatytas naujienas aptaria Martynas Vrubliauskas.

Nauji ekranai ir ryškios spalvos

Vienas didžiausių patobulinimų „iPhone 13“ ir „iPhone 13 mini“ išmaniuosiuose – dar didesnės raiškos ekranai. „iPhone 13 mini“ integruotas vienas kompaktiškiausių ekranų, tad gali būti itin patogiai valdomas viena ranka.

„iPhone 13“ ir „iPhone 13 mini“ pasižymės beveik trečdaliu ryškesniais, 1200 nitų „Super Retina XDR“ OLED ekranais. Tad ekrane matomas vaizdas bus ryškus net ir tiesiai į ekraną šviečiant ryškiai saulei. Juos pasiekė ir gausiai aptartos 20 proc. mažesnės išpjovos, dėl kurių ekranas tapo dar didesnis“, – sako išmaniųjų įrenginių ekspertas.

Patobulintos ir „iPhone 13“ ir „iPhone 13 mini“ kameros. Juose integruota dviguba kameros sistema leis užfiksuoti įspūdingus vaizdus bet kokiomis sąlygomis. „Apple“ pagerino ir itin plataus matymo kampo kamerą, dėl kurios net ir tamsoje darytos nuotraukos bus detalesnės. Kartu patobulintos ir telefonų filmavimo galimybės. Vienas didžiausių atnaujinimų – „Cinematic“ režimas, kuris leis sufokusuoti vaizdą taip, kaip matome kino filme. Pavyzdžiui, leis išryškinti pirmame plane esantį žmogų, visą vaizdą fone palikdamas neryškų.

Galingiausias procesorius ir pažangios kameros

„iPhone 13 Pro“ ir „iPhone 13 Pro Max“ modeliuose integruotas galingiausias ir efektyviausiai baterijos resursus paskirstantis procesorius „A15 Bionic“ iš visų, kuriuos kada nors turėjo „iPhone“ telefonas.

Stipriai patobulintos ir visos trys kameros telefonų nugarėlėse. Jos pažangesnės, turi didesnius sensorius ir naktinį režimą, dėl kurio net ir nakties metu fotografuotos nuotraukos bus ryškios ir kokybiškos. Įdomu ir tai, kad „Apple“ suteikė galimybę įamžinti vaizdus net 2 cm atstumu bei keisti sufokusuotą objektą ir kitus nustatymus filmavimo metu, lyg naudojant profesionalią įrangą.

„Daug dėmesio skirta ir itin plataus matymo kampo kamerai. Joje integruota didesnė diafragma, greitesnis jutiklis ir visiškai naujas automatinis fokusavimas. Dėl šių komponentų net iš labai tol užfiksuoti vaizdai nuotraukose atrodys ryškūs ir detalūs“, – pamini M. Vrubliauskas.

Be to, „iPhone 13 Pro“ ir „iPhone 13 Pro Max“ gavo naujus „ProMotion“ ekranus, kurie gali perduoti vaizdą 120 Hz dažniu. Dėl didesnio atkūrimo dažnio, vaizdas ekrane dar malonesnis akiai, taip pat susidaro įspūdis, kad telefonas veikia greičiau.

Šiuos modelius galėsite rinktis iš keturių spalvų: sidabrinės, auksinės, grafito ir naujos – dangaus mėlynos (angl. sierra blue).

Visi „iPhone 13“ serijos išmanieji telefonai taip pat palaiko 5G ryšį. Kartu su naujais „Apple“ telefonais atkeliauja ir nauja operacinė sistema „iOS 15“. Senesnių, nuo „iPhone 6s“ serijos, modelių telefonų savininkai ją į savo įrenginius pradės gauti jau nuo rugsėjo 20 dienos.

Didesnis „Apple Watch Series 7“

Antradienį „Apple“ pristatė ir atnaujinto dizaino „Apple Watch“ laikrodžius. Nors iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad jų dizainas per daug nepasikeitė nuo 2005 m., kai jie buvo pirmą kartą išleisti, vertėtų neapsigauti.

„Apple Watch Series 7“ serijos laikrodžių ekranas – net 20 proc. didesnis nei ankstesnės kartos modelių. Ekraną juosia net 40 proc. siauresnis ekranas, tad juo patogiau naudotis, o vaizdai atrodo kur kas geriau“, – sako išmaniųjų įrenginių ekspertas.

Kaip pranešta renginio metu, „Apple Watch Series 7“ – atspariausias iš visų „Apple“ sukurtų laikrodžių. Puikų įrenginio veikimą sudėtingomis sąlygomis garantuoja ir nuo ekrano įtrūkimo apsaugotas stiklas bei IP6X ir WR50 atsparumo dulkėms ir vandeniui sertifikatai.

Verta paminėti ir tai, kad laikrodžiai pasižymi greitesniu įkrovimu – nuo 0 iki 80 proc. laikrodis turėtų įsikrauti vos per 45 minutes. O tai net 33 proc. greičiau nei ankstesnės kartos modeliai „Apple Watch Series 6“.

Didžiausias „iPad“ atnaujinimas

Bene didžiausias šių metų netikėtumas – iš pagrindų atnaujintas „iPad“ planšetinis kompiuteris. Tikėtina, kad sprendimą iš dalies lėmė 40 proc. išaugę įrenginių pardavimai pernai.

„iPad“ rasite pažangius, „Retina“ technologijos ekranus, kurie užtikrins puikų vaizdų ryškumą. O „True Tone“ technologija užtikrina, kad nepriklausomai nuo apšvietimo – ryškios saulės ar prieblandos – spalvos ekrane visuomet bus ryškios ir tikroviškos“, – pasakoja M. Vrubliauskas.

Integruotas „A13 Bionic“ procesorius užtikrina puikų ir greitą veikimą planšetinio kompiuterio veikimą. Tai reiškia, kad greitai ir be jokių trikdžių galėsite naudotis ir sudėtingiausiomis grafikos programėlėmis, tokiomis kaip „Adobe Fresco“ ar „Procreate“.

Išmaniųjų įrenginių ekspertas pamini ir puikią priekinę „iPad“ kamerą. Ji – net 12 MP raiškos ir itin plataus 122 laipsnių matymo kampo. Geriausia tai, kad joje integruota „Centre Stage“ funkcija, kuri visada bus sufokusavusi jus, net jei skambučio metu judėsite ar vaikščiosite.

Greitesnis „iPad mini“

Be „iPad“ didžiulių patobulinimų sulaukė ir „iPad mini“. Beveik visą planšetinio kompiuterio priekį sudaro 8,3 colių įstrižainės ekranas, o korpusas – kompaktiškas. Tad jį bus patogu pasiimti kartu kur tik bekeliautumėte.

Atnaujintos ir „iPad mini“ kameros. Pagrindinė kamera geriau fotografuoja prasto apšvietimo sąlygomis, o priekinė – turi jau minėtą „Centre Stage“ funkciją.

M. Vrubliauskas priduria, kad dar vienas puikus patobulinimas – ištverminga ir visą dieną atlaikanti baterija. Tad nepriklausomai nuo to, ką veiksite – bendrausite vaizdo skambučiais, dirbsite ar mokysitės – ji tarnaus puikiai. Be to, ją galėsite ir labai greitai įkrauti.

Gerbėjai „iPad“ galės rinktis iš keturių spalvų: rožinės, violetinės, sidabrinės ir pilkos. Didelis ir svarbus patobulinimas – „Apple“ pieštukas, kuris patogiai laikosi ir gali būti įkrautas iš šono.