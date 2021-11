„iPhone 13“ debiutavo šių metų rugsėjį ir sulaukė nemažai komplimentų. Nors „Apple“ begėdiškai atsisako savo telefonui suteikti USB-C lizdą, kuris yra absoliutus mobiliosios elektronikos standartas, sutinkamas ir „Macbook“ kompiuteriuose, „iPhone 13“ savo pirmtaką lenkia ir kameros kokybe, ir baterijos tarnavimo laiku.

Tačiau ar tas 13 nėra 12,5? S.Wozniakas pareiškė, kad turi naują „iPhone 13“ ir nemato jokio skirtumo. S.Wozniakas atkreipė dėmesį, kad telefone veikianti operacinė sistema yra prieinama ir senesnių „iPhone“ savininkams – tiesa, geresnės kameros ir baterijos valdikliai nėra sutinkami senesniuose įrenginiuose. S.Wozniakas taip pat teigė, kad jis nerimauja dėl „iPhone 13“ dydžio.

Iš tikrųjų, „iPhone 13“ yra sunkesnis ir storesnis už „iPhone 12“, bet skirtumas nėra didelis – jį pastebėtumėte tik laikydami abu įrenginius rankose. Be to, daug „iPhone“ mėgėjų savo telefonus saugo storais dėklais, todėl dydis nėra toks svarbus faktorius. O to storo dėklo – aišku, jo reikia, nes „Apple“ išmanieji nėra lengvai ir pigiai sutaisomi.

Tai nėra susiję su S.Wozniako išsakyta kritika, bet ar galite atspėti, kiek kainuos „iPhone 13“ ekrano keitimas, jei telefonas nebeturi garantijos? „iPhone 13 mini“ – apie 230, „iPhone 13“ ir „iPhone 13 Pro“ – apie 280, „iPhone 13 Pro Max“ – apie 330 JAV dolerių. Jei suduš telefono nugarėlę dengiantis stiklas, teks pakloti nuo 400 iki 600 dolerių. Taip brangu yra dėl to, kad „Apple“ pasistengė, kad šie telefonai nebūtų lengvai pataisomi – pirkite naują arba iš anksto pasirūpinkite išplėsta garantija („AppleCare+“).

„iPhone 13“ neturi USB-C. Todėl savo „Apple“ nešiojamą kompiuterį ir „Apple“ telefoną krausite skirtingais laidais. Europos Sąjunga pavers USB-C privalomu standartu, tačiau tuomet „Apple“ greičiausiai visiškai atsisakys įkrovimo lizdo ir kitos kartos „iPhone“ galėsite įkrauti tik su belaidžiu įkrovikliu. Ir greitasis įkrovimas nėra toks greitas, koks galėtų būti.

Ir išvardinti dalykai – didesnio dažnio ekranas, USB-C, greitas įkrovimas – nebūtų pavertę „iPhone 13“ pažangiausiu įrenginiu rinkoje. Tiesiog tai – paprasti bruožai, kuriuos nemažai telefonų jau turi. S.Wozniakas norėtų, kad „iPhone“ stumtų išmaniųjų telefonų inovacijų ribas, o ne sektų paskui.