Ukrainiečiai apie savo sukurtus ir naudojamus dronus „Punisher“: pasaulyje daugiau nieko panašaus nėra

Ukrainos inžinierius Eugenijus Bulatsevas, dirbantis Ukrainos karo technologijų įmonėje „UA-Dynamics“, apibūdino bepiločius orlaivius kaip „keičiančius žaidimą“. Jis sakė, kad prietaisai nuo karo pradžios iki šiol atliko iki 60 sėkmingų misijų.

Į Ukrainos kariuomenę Kijeve besiruošiantis vykti inžinierius taip pat pažymėjo, kad su dronais pavyko išvengti civilių sužeidimų. Kalbėdamas su „Times“ jis sakė: „Tai pigiausias ir lengviausias būdas smūgiuoti iš toli, nerizikuojant civilių gyvybėmis“.

Dronai gali gabenti iki 3 kg sprogmenų. Užprogramuotas su taikinio koordinatėmis, jis gali automatiškai atlikti misiją. Misijos tikslumą galima patikrinti drono vaizdo kameromis, kurios fiksuoja sprogimo poveikį.

Nors Ukrainos kariuomenėje dislokuotų bepiločių orlaivių skaičius ir vieta yra įslaptinti, J. Bulatsevas patvirtino, kad jie naudojami keliuose skirtinguose Ukrainos kariuomenės padaliniuose, įskaitant elitines Specialiųjų operacijų pajėgas.

Jie pirmiausia naudojami atakuojant nejudančius taikinius, įskaitant kuro ir amunicijos saugyklas, elektronines ir kontrelektronines karo stotis, ir brangias priešlėktuvines sistemas.

Bepiločiai lėktuvai, kurių sparnų mojis – 2,3 metro, gali gabenti iki trijų didelės sprogstamosios galios bombų, galinčių sunaikinti karius ir transporto priemones 50 metrų atstumu.

Jie valandų valandas gali sklandyti 400 metrų aukštyje virš mūšio lauko, iki 50 kilometrų nuo operatoriaus.

Bombos paleidžiamos automatiškai, kai tik užfiksuojama pozicija – ir gali būti nustatytos taip, kad sprogdintų vietovę šrapneliais arba padegamuoju užtaisu sukeltų ugnies kamuolį.

Drono „nosyje“ įrengtos kameros fiksuoja bombos smūgį, kad būtų galima patikrinti misijos tikslumą.

Blyškiai pilkas itin lengvas lėktuvas atrodo kaip nedidelis nuotoliniu būdu valdomas žaislas – tačiau jau šešerius metus fronte skleidžia chaosą. Kaip rašo demonstraciją stebėjęs „The Sun“ žurnalistas, nors dangus buvo krištolo skaidrumo, atrodė, kad 125 km/val. greičiu skrendantis apie 180 000 eurų kainuojantis dronas tiesiog išnyko. Kai dronas pradėjo demonstracinę ataką į netoliese pastatytą imitacinį taikinį, jo beveik nebuvo įmanoma nei pamatyti, nei išgirsti.

E.Bulatsevas „The Sun“ teigė, kad šio ginklo galia – jo slaptumas.

„Jis jau kelerius metus kelia sumaištį už prorusiškų linijų Donbase – nes priešai net neįtaria, kas į juos pataikė. Jis yra pakankamai mažas ir lengvas, kad jo nepastebėtų radarai – o pakilus į orą jo nematyti ir negirdėti, todėl mūšio lauke jis tampa košmaru. Be to, jis gali vienu metu numesti tris bombas arba pataikyti į tris atskirus taikinius, tada per kelias minutes grįžti į bazę, kad būtų užtaisytas vėl ir vėl išsiųstas į mūšį“.

Karo įrankis

Ukrainos specialiųjų pajėgų atstovai teigė, kad nuo 2016 m. bepiločiai orlaiviai sėkmingai įvykdė šimtus misijų – ir nė vienas iš jų nebuvo numuštas.

„Rusai atsiuntė specialią milijonus kainuojančią įrangą, kad pabandytų atremti mūsų atakas – bet mes atsiuntėme droną ir ją sunaikinome, – teigia inžinierius. – Trijų žmonių komandas, kurios valdo mūsų „Punisher“, taip pat sunku aptikti – nes ginklas surenkamas iš keturių modulių, pakankamai mažų, kad tilptų į 4x4 arba universalų automobilį“.

Pasaulyje daugiau nieko panašaus nėra, tvirtina E.Bulatsevas.

Parengta pagal "The Times" ir "The Sun".