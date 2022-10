Geriausi 2022 m. išmanieji telefonai: nuo gyvybę gelbstinčių iki sentimentus keliančių

„Kadangi šiemet išmaniųjų telefonų rinkoje jau įvyko bene visi laukiamiausių modelių pristatymai, galime „skaičiuoti viščiukus“ ir pažvelgti į tai, ką naujo vartotojams pasiūlė didžiausi gamintojai. Pastarieji šiais metais nebuvo linkę pernelyg eksperimentuoti ir visą dėmesį sutelkė į patobulinimus tokiose kritinėse srityse, kaip kameros, ekranas ir saugumo funkcijos. Tai lėmė, jog šiųmečiai modeliai išoriškai nuo pirmtakų skiriasi nedaug, tačiau siūlo kaip niekada ištobulintą naudojimo patirtį. Be to, gera žinia, jog kompanijų asortimente atsiranda vis daugiau konkurencingų, bet nedidele kaina pasižyminčių įrenginių, o tokie prekiniai ženklai, kaip „Xiaomi“, „OnePlus“ ir „Sony“ nenustoja mesti iššūkio rinkos grandais laikomiems „Apple“ ir „Samsung“, – atskleidžia „Telia“ mobilių įrenginių komandos vadovė Rimantė Marcišauskienė.

Dovana seniems fanams ir patrauklesni sulenkiami modeliai

Pasak R. Marcišauskienės, pirmieji papildžiusieji šiųmečių išmaniųjų kraitį buvo „Samsung“, dar sausį pristatę „Galaxy S21 FE“. Šis modelis pasitelkė tą pačią formulę, kaip ir pirmtakas – už mažesnę kainą pasiūlė aukščiausios klasės procesorių, ryškų „AMOLED“ ekraną su 120 Hz atsinaujinimo dažniu ir geros kokybės kamerų rinkinį. „Galaxy S21 FE“ brangesniam „Galaxy S21“ nusileido tik pigesniu plastikiniu korpusu ir mažesnės raiškos priartinimo kamera, kas padėjo jam pelnyti daug pirkėjų simpatijų – bendrovės duomenimis, šis modelis vasarą tapo trečiu perkamiausiu Lietuvoje.

Netrukus po „Galaxy S21 FE“ debiuto „Samsung“ pristatė ir šiųmetę savo flagmanų seriją – „Galaxy S22“. Tiek šiek tiek mažesnių matmenų „Galaxy S22“, tiek naujasis „Galaxy S22+“ buvo aprūpinti tvirtesnėmis korpuso medžiagomis, įbrėžimams atsparesniu „Gorilla Glass Victus+“ ekrano stiklo ir galingesniu „Exynos 2200“ lustu. Taip pat po poros metų pertraukos gamintojas nusprendė pagrindinės kameros raišką padidinti nuo 12 iki 50 megapikselių, kas vartotojams suteikė šviesesnes nuotraukas tamsoje ir geresnį detalumą.

„Vis dėlto pagrindine serijos žvaigžde tapo brangiausias jos modelis – „Galaxy S22 Ultra“. Su savo kampuotu korpusu ir jame integruotu „S-Pen“ rašikliu jis tarsi pratęsė prieš porą metų išnykusią „Galaxy Note“ seriją, kartu pasiūlydamas ir apžvalgininkų puikiai įvertintą keturių galinių kamerų sistemą, pasižyminčią net 108 megapikselių raiškos pagrindiniu ir 10 kartų optinį priartinimą siūlančiu periskopiniu jutikliais. Daugybė į produktyvumą orientuotų funkcijų, talpi 5000 mAh baterija ir itin didelis bei ryškus ekranas leido šiam telefonui tapti idealiu pasirinkimu verslo atstovams bei patiems reikliausiems vartotojams“, – pasakoja pašnekovė.

Specialistė taip pat prideda, kad „Samsung“ šiemet nepraleido progos patobulinti ir savo sulenkiamą ekraną turinčių išmaniųjų. Kompanijos atstovai atkreipė dėmesį į vartotojų skundus dėl siauro pernykščio „Galaxy Fold 3“ išorinio ekrano, kuriame sunku rinkti tekstą, todėl naujajame jį šiek tiek paplatino. Naujajame modelyje patobulinimų sulaukė ir programinė įranga, geriau pritaikyta dideliam ekranui ir darbui su keliomis programėlėmis. Tuo metu „Flip 4“ atveju padidintas ne tik išorinis ekranėlis, bet ir pirmtake skundų sulaukdavusi baterija. Abu įrenginiai taip pat buvo aprūpinti patobulintomis kameromis bei dar efektyvesniu ir spartesniu „Snapdragon 8+ Gen1“ lustu.

Netradicinės naujienos

Įmonės mobilių įrenginių komandos vadovė primena, kad šiemet „Apple“ naują išmaniųjų telefonų sezoną pradėjo dar kovą, po dvejų metų pertraukos pristatydama naują savo pigiausio telefono versiją – „iPhone SE (2022)“. Nors išoriškai jis ir vėl buvo visiškai identiškas pirmtakui, kurio dizainas mena dar 2017 m. debiutavusio „iPhone 8“ laikus, viduje laukė itin didelis patobulinimas – „A15 Bionic“ lustas, kuris montuotas ir „iPhone 13“ serijoje. Šiam kompaktiškam įrenginiui jis ne tik suteikė 5G ryšio palaikymą, bet ir lėmė kur kas geresnę baterijos ištvermę, didesnę veikimo spartą bei minimaliai geresnę nuotraukų kokybę.

Ypač didelių naujovių nepasiūlė ir rugsėjį pristatyta „iPhone 14“ serija. Šiemet „Apple“ atsisakė mažiausią ekraną turinčio „mini“ modelio, jį pakeisdama „Pro Max“ versijai ekrano dydžiu prilygstančiu „iPhone 14 Plus“. Jame ir standartiniame „iPhone 14“ bendrovė patobulino asmenukių ir pagrindinę kameras, kurios siūlo dvigubai ryškesnes nuotraukas tamsoje, pagerino vaizdo stabilizaciją filmuojant bei šiek tiek padidino baterijos ištvermę. Deja, veikiausiai siekdama išlaikyti patrauklią šių modelių kainą, bendrovė nusprendė juose diegti tą patį pernai debiutavusį „A15 Bionic“ lustą.

„Pastebimesnių pokyčių sulaukė tik „iPhone 14 Pro“ ir „iPhone 14 Pro Max“. Be naujų korpuso spalvų, jie atsisakė penkerius metus skiriamuoju „iPhone“ bruožu tapusios „antakiu“ pramintos ekrano išpjovos. Dalį joje buvusių jutiklių perkėlus po ekranu, atsirado galimybė išpjovą sumažinti iki nedidelės „pupelės“, pakrikštytos „Dynamic Island“ pavadinimu. Be to, kitaip nei „iPhone 14“ linijoje, čia sumontuotas 40 proc. spartesnis ir 20 proc. taupesnis „A16 Bionic“ lustas bei nauja galinių kamerų sistema, kurią sudaro „iPhone“ istorijoje didžiausios 48 megapikselių rezoliucijos pagrindinis jutiklis, nauja geresnės kokybės 12 megapikselių itin plataus kampo kamera ir trijų kartų optiniam priartinimui skirtas trečiasis objektyvas. „iPhone 14 Pro“ ir „iPhone 14 Pro Max“ taip pat turi dar šviesesnį 120 Hz ekraną, kuris nuo šiol gali nuolat rodyti laiką ir pranešimus, kaip ir dauguma „Android“ išmaniųjų“, – vardina R. Marcišauskienė.

Visgi šiemet viena didžiausių rinkos staigmenų tapo „Apple“ rūpestis jos įrenginių savininkų gyvybėmis ir sveikata. Kompanija naujuosiuose „iPhone“ įdiegė palydoviniam ryšiui skirtą anteną, leidžiančią susirašinėti ir išsikviesti pagalbą tose vietovėse, kuriose neveikia įprastas mobilusis ryšys. Deja, ši funkcija kol kas bus prieinama tik JAV ir Kanadoje, o po nemokamai suteikiamų dvejų metų, ji turėtų būti apmokestinta. „iPhone 14“, pasitelkdami įvairių jutiklių duomenis ir dirbtinį intelektą, taip pat galės aptikti patekimą į eismo įvykį, automatiškai apie tai informuoti pagalbos tarnyboms ir joms nusiųsti vartotojo lokaciją.

Auganti konkurencija

R. Marcišauskienė pastebi, jog šie metai buvo pakankamai sėkmingi ne tik „Apple“ bei „Samsung“, bet ir „Xiaomi“, kurios produkcija Lietuvoje kasmet kryptingai populiarėja. Šiųmečiai „Xiaomi 12X“ ir „Xiaomi 12“ ypatingi tuo, jog kompaktiškame ir ypač dailiame korpuse siūlo aukščiausios kokybės 120 Hz „AMOLED“ ekraną, galingus „Snapdragon 870“ ir „Snapdragon 8 Gen1“ lustus bei universalų kamerų rinkinį, iš kurio įspūdingiausi 50 megapikselių pagrindinis jutiklis ir 32 megapikselių asmenukių kamera. Taip pat šie išmanieji gali pasigirti ypač greitu įkrovimu, kuris trunka vos 39 min. Daugumą šių privalumų paveldėjo ir prieš kiek daugiau, nei savaitę, pristatyti „Xiaomi 12T“ ir „12T Pro“, aprūpinti atnaujintais procesoriais, 200 megapikselių raiškos pagrindinėmis kameromis ir talpesnėmis baterijomis.

„Sony Ericsson Walkman“ laikų sentimentus daugeliui lietuvių turėtų kelti ir kasmet vis labiau atgimstantys „Sony“ išmanieji – šiųmečiai „Xperia 1 IV“ ir „Xperia 5 IV“. Nepaisant to, jog juose montuojami tokie patys aukštos kokybės komponentai, kaip „Xiaomi“ ar „Samsung“, jie siūlo nemažai unikalių savybių, tokių kaip 3,5 mm ausinių jungtis, galimybė visomis kameromis filmuoti 4K/120 fps kokybe ar siauresnio, bet ilgesnio formato ekranas. Taip pat „Xperia 1 IV“ ypatingas tuo, jog yra bene vienintelis telefonas rinkoje, siūlantis 4K rezoliucijos ekraną“, – atkreipia dėmesį bendrovės atstovė.

Dar praėjusiais metais „Google“ pristatė gerokai atnaujintą savo išmaniųjų telefonų asortimentą, o prieš kelias savaites oficialiai pristatė ir „Pixel 7“ ir „Pixel 7 Pro“ modelius. Kompanija nusprendė nekeisti to kas veikia ir naujoji karta yra evoliucinis išmaniųjų telefonų linijos tęsinys. „Pixel 7“ ir „Pixel 7 Pro“ korpusas yra pažįstamo dizaino: dvi „Gorilla Glass Victus“ stiklo plokštės ir aliuminio rėmas tarp jų (matinis „Pixel 7“ ir blizgus „Pixel 7 Pro“). Išmanieji telefonai yra atsparūs vandeniui ir turi pirštų atspaudams atsparią dangą.

Dar vienas prekės ženklas, kuris lietuviams nėra dar taip gerai žinomas, bet savo šiųmečiame asortimente turi labai patrauklių produktų, yra „OnePlus“. Savo kelią pradėjusi nuo ambicingų „flagmanų žudikų“ bendrovė galiausiai sugebėjo kokybe pasivyti didžiuosius gamintojus, bet 2022 m. išleistuose „OnePlus 10 Pro“ ir „OnePlus 10T“ taip pat išlaikyti ir savo tradicines vertybes – pačius sparčiausius lustus su ypač gera apsauga nuo perkaitinimo, itin greitą baterijos įkrovimą bei stabiliai veikiančią „Oxygen OS“ vartotojo sąsają. „Pro“ modelio kameros netgi buvo tobulinamos kartu su legendiniu kamerų gamintoju „Hasselblad“, todėl jo pirkėjai gali fiksuoti itin unikaliai atrodančias nuotraukas.

Galiausiai ekspertė pamini ir dar vieną netradicinį išmanųjį – „ASUS ROG Phone 6“. Šis modelis buvo kuriamas išskirtinai žaidėjams, todėl buvo aprūpintas ne tik naujausiu „Snapdragon 8+ Gen1“ lustu, net 6000 mAh talpos baterija bei iki 16GB siekiančia operatyviąja atmintine, bet ir aktyvaus aušinimo funkcija bei korpuso šone esančiais žaidimams skirtais klavišais.