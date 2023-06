„MX Master 3S“ apžvalga: išmanioji pelė solidiems vartotojams

Žinoma, tai – kompiuterio pelė. Puikus, tiesiog fantastiškas, bet dėl savo įprastos rolės kasdienybėje visiškai nuvertinamas išradimas, kurį jau šitiek metų bando išstumti visokie jutikliniai kilimėliai (angl. touchpad), tarp klaviatūros mygtukų įtaisyti valdikliai (angl. trackpoint), bet niekam tai taip ir nepavyksta.

Tad šįkart pakalbėkime apie vieną įdomesnių ir prabangesnių pelių – „MX Master 3S“.

Tie, kas daug dirba kompiuteriu ar tiesiog mėgsta komfortą, žino ir vertina mechanines klaviatūras. Tas sunkesnes, su specifiniais mygtukais, ypatingai barškančias. Negalima sakyti, kad „MX Master 3S“ yra mechaninė pelė, bet jausmas ja naudojantis kažkiek panašus į naudojimąsi mechanine klaviatūra.

Šita pelė yra maloniai sunki (141 gramas!), neslidžiu gumuotu paviršiumi, su kiek sunkiau įsispaudžiančiais klavišais, kurių, beje, yra visai nemažai – septyni. Bet ne, ši pelė nėra kaip tos geimerių pelės-mutantės su dvylika programuojamų klavišų (kurių galiausiai vis tiek panaudoji kokius 3–4, nebent esi užkietėjęs geimeris), žaižaruojančios visomis RGB spalvomis ir panašiai.

Bet „MX Master 3S“ neišeina pavadinti ir paprasta pilka pelyte – jau vien dėl išskirtinės formos, kažkuo primenančios kiek kuprotą kosminį laivą. Šitą pelę norisi vadinti net „šiek tiek vertikalia“ – nes ją suėmus, plaštaka tarsi ir išlieka horizontalioje pozicijoje, bet iš tiesų yra beveik 45 laipsnių kampu. Ir tai – tikrai patogu.

„MX Master 3S“ taip pat turi du ratukus (ar tiksliau – ratuką ir volelį). Vieną – klasikinėje vietoje viršuje, o antrąjį įrengtą ten, kur jį galima sukioti nykščiu. Abu pagaminti iš blizgaus metalo, yra sunkūs ir tvirti, ir tai dar labiau padidina pelės solidumo įspūdį.

Šalia nykščio viršuje įrengti ir du papildomi mygtukai. Tiesa, visi papildomi mygtukai gali būti užprogramuojami, bet pirminė (angl. default) šitų dviejų virš nykščio esančių mygtukų paskirtis – naviguoti naršyklėje pirmyn ir atgal. Tai reiškia – nereikia perstūminėti visos pelės, užtenka judesio nykščiu. Bet galima susikonfigūruoti ir taip, kad vienas iš jų veiktų kaip „copy“, o kitas „paste“, „undo“ ir „redo“ ir t.t.

Daug papildomo funkcionalumo suteikia ir antrasis ratukas. Juo galima priartinti/atitolinti (angl. zoom in/zoom out), valdyti kompiuterio garso lygį, naviguoti tarp naršyklės kortelių (angl. tabs) ir t.t.

Pelė yra belaidė. Kas paprastai reiškia, kad tokias reikia dažnai (ar bent dažniau, nei norėtųsi) krauti – bet štai jau skaičiuoju ketvirtą darbo su ja savaitę, ir jos dar nė karto nekroviau – o tvarkyklė rodo, kad pelės akumuliatoriuje dar yra 60 proc. energijos. O šia pele ir dirbu 8–9 valandas per parą, ir dar kelias dienas per savaitę po darbų žaidžiu. Beje, žadama, kad viena krovimo minutė įgalina pelę veikti tris valandas – bet šito kol kas išbandyti nepavyko, nes pelės kol kas tiesiog nepavyko iškrauti.

„MX Master 3S“ prie kompiuterio gali būti jungiama per USB priedėlį – bet ir tiesiogiai per „Bluetooth“ jungtį. Ir taip pelę galima susieti su trimis įrenginiais, o norint pasirinkti, su kuriuo pelė turėtų veikti dabar, tereikia paspausti mygtuką pelės apačioje. Labai patogu – ir atsiveria galimybės pakiaulinti, jei pelę be jūsų su savo įrenginiu yra susiejęs koks nors kitas šeimos narys: jam nepastebint, galite perimti jo įrenginio kontrolę ir ką nors su juo nuveikti :)

Taip pat pelėje yra numatyta vieta piršto (nykščio) gestams. Prie jų (gal net labiau pačios jų idėjos) reikia priprasti, bet tai iš ties gali dar labiau pagreitinti darbą kompiuteriu.

Be abejo, įsidiegus į kompiuterį pelės programą/tvarkyklę, atsiranda dar papildomų funkcijų. Pavyzdžiui „Logi Flow“ leidžia perkelti failą į greta esantį (įjungtą) kompiuterį vien velkant failą už ekrano krašto – labai panašiai kaip dirbant dviem monitoriais, tik čia operuoji ne monitoriais, o visais kompiuteriais.

Taip pat galima susikurti „Išmaniąsias“ sekas: pavyzdžiui, nustatyto pelės mygtuko paspaudimas atveria naršyklę, paleidžia „Spotify“ programėlę ir į priekį „iškelia“ prisijungimo prie VPN langą.

Vartotojas taip pat gali reguliuotis pelės kursoriaus greitį, jutiklio raišką (nuo 200 iki 8000 DPI).

Vienintelis pastebėtas pelės trūkumas – ši pelė yra skirta būtent dešiniarankiams.

Apibendrinant – nors ši pelė ir turi programuojamus mygtukus, ji nėra skirta paaugliams ar geimeriams. Tai – solidus daiktas solidiems žmonėms. Kaina – irgi solidi: prasideda nuo 90 eurų. Bet geri dalykai kainuoja, o „MX Master 3S“, bent jau kiek galima spręsti iš trijų savaičių naudojimo, atrodo ir veikia kaip tikrai geras įrenginys.