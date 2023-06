ASUS sužibėjo parodoje „Computex 2023“: tiek naujovių čia seniai matyta

Dėmesys tvarumui

ASUS pristatė ir itin svarbius tvarumo pasiekimus, siekiant nulinės emisijos bei kaip savo produktų dizainą papildo tvariomis savybėmis. Lankytojai galėjo daugiau sužinoti apie naujas „ASUS Carbon Partner Service“ paslaugas, leidžiančias klientams kompensuoti su ASUS gaminiais susijusią anglies dvideginio emisiją ir prisidėti prie tvaresnės ateities.

Lankytojai renginyje pamatė išskirtinius nešiojamuosius kompiuterius, tokius kaip „ZenBook S 13 OLED“ (UX5304) ir „ExpertBook B9 OLED“ (B9403) su stulbinančiais OLED ekranais, leidžiančiais matyti ryškius ir tikroviškus vaizdus.

„ZenBook S 13 OLED“ – ploniausias pasaulyje OLED nešiojamas kompiuteris. Tai elegantiškas ir stilingas nešiojamasis kompiuteris, sukurtas anglies pėdsako neutralumui užtikrinti. „ExpertBook B9 OLED“ yra lengviausias pasaulyje 14 colių OLED verslo nešiojamasis kompiuteris, skirtas verslo specialistams reikalaujantiems geriausio – greito ir lengvo kompiuterio su ilgai veikiančia baterija.

Galiausiai, lankytojai galėjo pamatyti daugybę naujovių, įskaitant „ASUS BR1402F“ nešiojamąjį kompiuterį, pirmąjį pasaulyje14 colių du viename tvirtą nešiojamąjį kompiuterį mokslui ar studijoms. Kitos ASUS stendo naujovės apėmė naujus „ASUS VU“ serijos monitorius, skirtus naudotojams pirmenybę teikiantiems stiliui, tvarumui ir našumui.

Žaidėjams ROG pristatė keletą kompiuterinių žaidimų naujovių: žaidimų nešiojamuosius kompiuterius, „PC DIY“ komponentus, žaidimų monitorius, maršrutizatorius ir dar daugiau.

Naujovės tuo nesibaigė: kompiuterinių žaidimų entuziastams pristatytas ROG pažangi aušinimo technologija ir jaudinantis „Nebula HDR“ ekranas. Lankytojai taip pat galėjo išbandyti naująją „ROG Ally“ delninę žaidimų konsolę, kuri perkelia žaidimą į visiškai kitą lygį.

Lankytojai galėjo susipažinti su naująja „ROG Matrix RTX(4090)“, pirmąja rinkoje skysčiu aušinama vaizdo plokšte su grafikos procesoriaus aušinimu skystuoju metalu – atlaikančia ekstremalias procesoriaus spartinimo galimybes. Dėl aptakaus dizaino ir pažangiausio „AIO“ terminio sprendimo jis idealiai tinka pažangiems „PC DIY“ kompiuteriams.

Taip pat pristatytas naujasis „ROG Swift OLED“ (PG49WCD) monitorius su nuostabiu 49 colių itin plačiu (5120×1440) QD-OLED ekranu su 1800R išlenkimu, 144 Hz atnaujinimo dažniu ir 0,03 ms atsako laiku konkurencingiems ir įtraukiantiems žaidimams. Jis taip pat aprūpintas efektyviu pritaikytu radiatoriumi bei grafeno plėvele, dengiančia visą QD-OLED matricos galą, geriau išsklaido šilumą ir sumažina gaisro riziką.

ASUS ROG ir NVIDIA® taip pat pateikė „G-SYNC ULMB 2“ – naujausią judesio suliejimo mažinimo technologiją, „ROG Swift 360 Hz“ PG27AQN ekrane atnaujinant programinę įrangą. Su daugiau nei 1000 Hz efektyviu judesio aiškumu, „ULMB 2“ užtikrina pažangų judesio susiliejimo mažinimą konkurencinių žaidimų entuziastams, siūlydamas visą atnaujinimo dažnio foninį apšvietimą, daug didesnį ryškumą, lyginant su originaliu „ULMB“, ir be fonavimo bei vaizdo dubliavimo.

Tam pasiekti „ULMB 2“ naudoja specialią techniką, pavadintą „Vertical Dependent Overdrive“, užtikrinančią, jog apšvietimas įsijungia tik tada, kai visi pikseliai rodo tinkamą spalvą.

Tvarumas yra prioritetas

ASUS įsipareigojo siekti tvarumo ir nuolat ieško novatoriškų būdų, kaip sumažinti savo poveikį aplinkai bei pasiekti nulinį poveikį. Šis požiūris grindžiamas keturiais pagrindiniais principais: klimato politikos, žiedinės ekonomikos, atsakingos gamybos ir vertės kūrimo.

ASUS nuolat naudojasi savo technologine patirtimi, duomenimis grįsta metodika ir į žmogų orientuotu požiūriu, kuriant nulinio poveikio įmonę, palaikančią žiedinę ekonomiką ir visiems bendrą vertę kuriančią atsakingą tiekimo grandinę.

Iki 2035 m. bendrovė siekia, kad visose savo pasaulinėse operacijose būtų naudojama 100 proc. atsinaujinanti energija, o iki 2050 m. pasiekti absoliučiai nulinį poveikį. Be to, 2022 metais ASUS nešiojamieji kompiuteriai viršijo „Energy Star®“ efektyvumo standartus vidutiniškai 34 proc., o ASUS buvo įtrauktas į 2023 m. „Corporate Knights Clean200“ indeksą.

Tęsdama kelionę nulinės emisijos link, ASUS išplėtė savo ekologiškų produktų asortimentą pristatydama pirmąjį pasaulyje komercinio anglies dioksido pėdsako nepaliekantį nešiojamąjį kompiuterį „ExpertBook B9“ (B9400) ir ploniausią pasaulyje OLED nešiojamąjį kompiuterį „Zenbook S 13 OLED“ (UX5304), kuris anglies emisijos požiūriu taip pat yra neutralus.

Šiuose produktuose yra daug aplinkai draugiškų medžiagų, tokių kaip perdirbto plastiko, pramonėje naudoto perdirbto metalo, „FSC™ Mix“ sertifikuota pakuotė, naudojami gamtos anglies kreditai kompensuoti likutinį išmetamųjų teršalų kiekį. Bendrovei visą tai patvirtina „SGS“, pasaulinis patikros, tikrinimo ir testavimo lyderis.

„Computex 2023“ metu ASUS pristatė naujausią iniciatyvą siekti visiškai neutralios įtakos aplinkai plano, pristatant savo anglies dioksido kompensavimo paslaugą. „ASUS Carbon Partner Service“ paslauga leidžia komerciniams klientams kompensuoti su ASUS gaminiais susijusią anglies dvideginio emisiją.

Paslauga teikia nuo durų iki durų pristatymo paslaugą, patikimą kokybę, atskaitomybę, užtikrinimą, skaidrumą, lankstumą ir konkurencingą kainą. Pirmiausia paslauga bus orientuota į komercinius nešiojamuosius ir stalinius kompiuterius, pradedant „ExpertBook B9 OLED“ (B9403) ir „D9“ serija (D900MDR ir D900SDR).

ASUS didžiuojasi pristatydamas savo įsipareigojimą siekti tvarumo, pradedant dvejais anglies dioksido neišskiriančiais nešiojamaisiais kompiuteriai ir įvairiais aplinkai draugiškais produktais. Tarp pristatomų modelių bus „ASUS BE279QSK“ – „ENERGY STAR“ standartus atitinkantis ir išsiskiriantis kaip „efektyviausias“ ekranas 2022 ir 2023 m. (tai patvirtino „TCO“ ir „EPEAT“) bei 85 proc. pagamintas iš panaudoto perdirbto plastiko.

„ASUS Mini PC PB62“ demonstruoja energiją taupančius ir ekologiškus dizainus, sertifikuotus „ENERGY STAR“ ir patvirtintus „EPEAT Gold“ įvertinimus. Be technologijų produktų, ASUS pristatys „ProArt“ kuprinę, pagamintą iš perdirbto poliesterio audinio (rPET), kuriam reikia mažiau išteklių ir gamybos metu sukuria mažesnę CO2 emisiją ir tokiu būdu, lyginant su įprasta kuprine, sutaupoma 80 proc. energijos.

Pažangiausi komerciniai sprendimai

Šių metų „Computex“ renginyje ASUS pristatė daugybę įspūdingų komercinių sprendimų, skirtų patenkinti šiuolaikinių įmonių poreikius. Tarp svarbiausių akcentų yra „ExpertBook B9 OLED“ (B9403) ir „ExpertBook B5 OLED“ (B5602) nešiojamieji kompiuteriai, kurie siūlo aukščiausio lygio našumą ir elegantiškai bei profesionalų dizainą.

„ExpertBook B9 OLED“ turi 14 colių OLED 2,8K raiškos ekraną, todėl jis puikiai tinka profesionalams, kuriems reikalinga išskirtinė vaizdo kokybė. Vos 990 g svorio ir 15,78 mm storio korpusas yra itin mobilus ir patogus nešiotis.

Kita vertus, „ExpertBook B5 OLED“ skirtas profesionalams, kuriems reikia patikimo nešiojamojo kompiuterio kasdieniam naudojimui. Vos 1,4 kg sveriantis „ExpertBook B5 OLED“ yra lengviausias pasaulyje 16 colių verslo nešiojamas kompiuteris su 4K OLED ekranu ir turintis 13-os kartos „Intel Core i7“ procesorių.

Be to, šiais metais ASUS pristatė išankstinio diegimo tarnybą (APDS) ir ASUS galutinio naudotojo valdymo (AEMS) – dvi išsamias paslaugas šiuolaikiniam IT valdymui. Šios verslo sprendimų paslaugos teikia įmonių lygio saugumo ir valdymo priemonių rinkinį. Tad įmonės galės apsaugoti savo konfidencialius duomenis ir supaprastinti IT operacijas. Paslaugos apima tokias funkcijas kaip duomenų šifravimas, galutinių naudotojų valdymą ir nuotolinį įrenginių valdymą, kurie padeda supaprastinti operacijas ir padidinti našumą.

„ASUS BR1402F“ yra pirmasis pasaulyje 14 colių du viename tvirtas nešiojamasis kompiuteris, skirtas švietimui ir sukurtas atsižvelgiant į pritaikomumą. Šis K-12 mokiniams sukurtas įrenginys pasižymi patvariu 14 colių korpusu su apsauginėmis funkcijomis, plečiama atmintimi ir saugykla, moduliniu dizainu, jutikliniu ekranu, „ASUS Antimicrobial Guard apsauga“ ir USB-C® prievadais patogiam įkrovimui bei nepertraukiamam mokymuisi.

ASUS taip pat pristatė savo patikimą ir lengvai naudojamą verslo tinklo sprendimą „ASUS ExpertWiFi“ seriją. Liniją sudaro „ExpertWiFi EBG15“ laidinis maršrutizatorius, „ExpertWiFi EBBR63“ belaidis maršrutizatorius, „ExpertWiFi EBP15“ PoE jungiklis, „ExpertWiFi EBA63“ PoE prieigos taškas ir „ExpertWiFi EBM68“ tinklinė Wi-Fi sistema. Šiuos įrenginius lengva naudoti, keisti ir išplėsti, o bendros įsigijimo išlaidos yra mažos, todėl jie puikiai tinka įmonėms, norinčioms kurti tinklus be specialių žinių.

„ExpertWiFi“ serija suteikia savarankišką tinklą, kuriame siūlomi iš anksto nustatyti Wi-Fi tinklo profiliai, leidžiantys įmonėms lengvai kurti kelis Wi-Fi tinklus su skirtingus naudojimo tikslus atitinkančiais nustatymais.

Serija taip pat apima pritaikomą svečių portalą, komercinio lygio tinklo saugumą, kelių tinklų VPN, o prijungus USB ryšio prietaisą arba išmanųjį telefoną su asmeniniu interneto prieigos tašku prie USB prievado – dvigubą WAN ryšio palaikymą, užtikrinantį nepertraukiamą ryšį.

Taip pat bus pristatytas naujasis „ASUS RT-BE96U“ Wi-Fi 7 maršrutizatorius ir „ZenWiFi BQ16 Pro“ Wi-Fi 7 tinklinės sistemos, siūlančios greitį atitinkamai iki 19 000 Mbps ir 30 000 Mbps. Renginio metu taip pat bus galima pamatyti „ASUS PAG-AX57 Go“. Šis kompaktiškas įrenginys užtikrina greitą „Wi-Fi“ ryšį su iki 3 000 Mbps greičiu ir įvairiapusę apsaugą. Tai puikus kompanionas verslo kelionėms dėl jo mobilumo ir galimybės prisijungti prie saugaus VPN tinklo tiesiog prijungus eterneto laidą.

Be to, ASUS kartu su „Siemens“ pasiūlė išmanųjį gamybos sprendimą, o nuo 2023 metų pirmojo ketvirčio siūlo "Siemens" iniciatyvą palaikantį „2U“ serverį. Abi bendrovės bendradarbiaus siekdamos pateikti papildomų sprendimų išnaudojant ASUS išplėstą serverių portfelį – naujausius 5G, „NVIDIA HGX 8 GPU“ ir „PCIe®“ GPU serverius. „Computex“ metu ASUS pakvies į VIP serverių kambarį, esantį 504b 1 salėje, Nangango parodų centre.

Išsamus plonų ir lengvų nešiojamųjų kompiuterių asortimentas su naujomis patogiomis technologijomis dar kartą demonstruoja ASUS įsipareigojimą pristatyti naujoves ir pažangiausias technologijas su naujausiais „ZenBook“ ir „VivoBook“ serijos nešiojamaisiais kompiuteriais.

Naujausia nešiojamųjų kompiuterių ekranų inovacija – „ASUS Lumina OLED“ technologija, siūlanti beprecedentę vaizdo kokybę. Šis naujas ekrano pavadinimas standartizuoja aukštos kokybės sprendimus, susijusius su geriausia OLED patirtimi. Jo pavadinimas taip pat pabrėžia unikalius ASUS OLED ekranų privalumus, kurie suteikia puikią vizualinę patirtį, viršijančią tradicinių OLED ekranų standartą. „ASUS Lumina OLED“ jau yra visuose 2023-iųjų metų ASUS OLED modeliuose.

Be tradicinių OLED ekranų privalumų, tokių kaip didesnis kontrasto diapazonas ir platesnis spalvų diapazonas, „ASUS Lumina OLED“ ekranai patvirtinti „Pantone®“, sertifikuoti „VESA DisplayHDR™ True Black“ ir siekiant užtikrinti didesnį tikslumą gamykloje kalibruoti į Delta E < 1i. Be to, pritaikyta „ASUS Splendid“ spalvų gama, OLED energijos taupymas ir „ASUS Tru2Life“ technologija padeda sukurti geresnius ir išmanesnius įrankius.

Papildomai, „TUV“ žemos mėlynos šviesos sertifikavimas, „ASUS OLED Care“ išdegusių pikselių prevencija ir JAV karinio lygio ilgaamžiškumas daro juos patikimesniais bei padeda išlaikyti kokybę ir komfortą naudojant. ASUS taip pat suteikia nemokamą OLED ekrano keitimą dėl bet kokių išdegusių pikselių problemų garantiniu laikotarpiu.

Tarp įspūdingiausių plonų ir šviesių modelių, pristatytų „Computex 2023“ metu, „ZenBook S 13 OLED“ (UX5304) – ploniausias pasaulyje OLED nešiojamas kompiuteris – yra anglies pėdsako nepaliekantis ir sveria vos 1 kg, o storis tik 1 cm.

Bazalto pilkos arba svajingos mėlynos spalvos revoliucinis plazma apdirbtos keramikos aliuminio dangtelis užtikrina atsparumą dilimui, apsaugą nuo korozijos ir šiluminį valdymą. Jis turi 16:10 2.8K OLED „NanoEdge“ ekraną su „Dolby Vision“, „Pantone“ patvirtintu spalvų perteikimu, „VESA DisplayHDR True Black 500“ sertifikatu ir ilgai veikiančia 63 Wh baterija.

ASUS taip pat pristatys madingus, plonus ir lengvus OLED nešiojamuosius kompiuterius, įskaitant „ASUS VivoBook S 15 OLED“ (K5504). Šie spalvingi modeliai pasižymi lengvomis konstrukcijomis ir turi „Intel Core™“ i9–13900H procesorius, kurie gali atlikti bet kokią užduotį.

„VivoBook S 15 OLED“ yra sertifikuotas „Intel Evo™“, užtikrinantis ilgalaikę baterijos veikimo trukmę, greitą ryšį ir visas pagrindines kasdienio gyvenimo funkcijas. Šie nešiojamieji kompiuteriai gali būti įvairių išvaizdų ir sukurti patogiai nešioti. Kompiuteriai turi 2.8K 120 Hz OLED HDR „NanoEdge“ ekranus, iki 88 proc. ekrano su korpusu santykį ir „Harman Kardon“ sertifikuotą garso sistemą.

„VivoBook S 15 OLED“ taip pat galės būti išskirtinio būsimo „BAPE“ leidimo (ypatingas ASUS ir legendinio gatvės drabužių prekės ženklo „A Bathing Ape®“ bendradarbiavimas). Šis riboto leidimo nešiojamojo kompiuterio paketas bus išleistas vėliau 2023 metais ir sujungia „VivoBook“ gyvybingą stilių su „BAPE“ ikoniška estetika, pasižyminčia išskirtiniu maskuojančiu dizainu ir pridedamais priedais. Stende bus pristatyti kai kurie „ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE® Edition“ dizaino elementai prieš kompiuterio išleidimą trečiąjį ketvirtį.

Siekiant pasiūlyti aukščiausią garso kokybę, ASUS bendradarbiauja su „Dirac“ ties „VivoBook“ serija. „Dirac“ sukurta garso sistema suteikia įtraukiančią, aiškią ir subalansuotą garso patirtį, išlaisvinančią visą nešiojamųjų kompiuterių garso potencialą su platesniu ir gilesniu garsu.

Siekiant užtikrinti ilgalaikę vertę, patikimumą ir ilgaamžiškumą, visi nauji ASUS buitinių nešiojamųjų kompiuterių modeliai 2023 m. ir vėliau bus griežtai išbandomi JAV karinio lygio MIL-STD 810H bandymais, apimančiais 12 bandymų metodų ir 26 bandymų procedūras. Šie nešiojamieji kompiuteriai sukurti taip, kad atlaikytų sunkiausias sąlygas, nustatydami naują buitinių nešiojamųjų kompiuterių rinkos ilgaamžiškumo standartą.

ASUS sprendimai kūrėjams

Su kūrybines idėjas realizuoti skirta „Creator Solutions“ serija, kurioje yra visas galingų kūrėjų sprendimų rinkinys, įskaitant nešiojamuosius kompiuterius, ekranus, pagrindines plokštes, vaizdo plokštes, „viskas viename“ „ procesoriaus aušintuvą, programinę įrangą ir dar daugiau, ASUS iš esmės keičia turinio kūrimo pasaulį.

Šie sprendimai apima „ProArt Studiobook 16 3D OLED“ (H7604) – pirmąją pasaulyje 3D OLED kūrėjų mobiliąją darbo stotį – su pakopiniu vyrių dizainu, suteikiančius galimybę naudoti plonesnius ekrano rėmelius, galines oro angas ir plokščią ekraną, kurį galima žiūrėti bet kokiu kampu.

Jo 3D OLED ekranas veikiantis be akinių leidžia kurti 3D turinį greičiau ir intuityviau, o erdvinio vaizdo technologija konvertuoja 2D vaizdo turinį į 3D realiu laiku. Ši technologija sukuria 3D OLED ekranus be akinių su įmontuotu akių sekimu, suteikiant neprilygstamą 3D efektą, apimantį revoliucinę optinę ir realaus laiko atvaizdavimo technologiją bei išskirtinius programinės įrangos įrankius.

Kalbant apie ekraną „ASUS ProArt Display PA32UCXR“ yra 31,5 colių 4K monitorius, kuriame yra 2304 zonų miniLED IPS matrica, užtikrinanti stulbinančiai ryškias ir tikslias spalvas su 97 % DCI-P3 aprėptimi. Jis pasižymi įspūdingu 1 600 nitų didžiausiu ryškumu ir 1 000 nitų ilgalaikiu ryškumu ir užtikrina patrauklią vizualią patirtį. Su įmontuotu motorizuotu apverčiamu kolorimetru, jis palaiko automatinį/savaiminį kalibravimą, todėl ilgainiui galima lengvai ir tiksliai pakartotinai sukalibruoti. Tikrasis 10 bitų spalvų gylis leidžia rodyti HDR turinį su sodriais juodaisiais atspalviais ir tiksliais akcentais.

Be to, jis palaiko kelis HDR formatus, įskaitant HDR-10 ir HLG bei siūlo pasaulyje pirmaujančią „Delta E“ spalvų skirtumo vertę ir optimaliam spalvų tikslumui užtikrinti „ASUS ProArt“ aparatūros kalibravimo technologiją.

„ASUS ProArt Display PA24ACRV“ yra 23,8 colių QHD monitorius siūlo plačią, 95 proc. DCI-P3 apimančią, spalvų gamą. Jis teikia aukštos kokybės vaizdus, atitinkančius „VESA DisplayHDR400“ ir palaikančius „HDR-10“ formatą.

Monitorius patikrintas „Calman“ ir gamykloje iš anksto kalibruotas į „Delta E < 2“, taip užtikrinant išskirtinį spalvų tikslumą vos išpakavus. Jis suteikia plačias jungčių galimybes, įskaitant „DisplayPort™“ per USB-C su 96 vatų galios tiekimu bei universalumą išplečiančiu HDMI ir USB šakotuvu. Laikydamiesi mūsų įsipareigojimo siekti tvarumo, PA24ACRV turi popierinę pakuotę ir veikia energetiškai efektyviai. Tokiu būdu atitinka „ENERGY STAR“ ir „EPEAT“ standartus, o vėliau 2023 m. bus sertifikuotas „TCO“.

ASUS taip pat pristatė atnaujintą ASUS valdymo skydą – išplėstą ir pritaikytą programinę įrangą kūrėjams. Su nauja vartotojo sąsaja, keičiamu išdėstymu ir integracija su įvairiomis programomis, valdymo skydas suteikia daugiau galimybių išplėsti kūrybinį darbą.

Jis paleidus konkrečią programą automatiškai perjungia profilius. Šiuo metu be „Adobe“ programų, apima „Microsoft Office“, „Spotify“, „YouTube“, naršykles ir dar daugiau. Naujojo valdymo skydo palaikomų monitorių sąrašas dabar išplėstas, įtraukiant visus ASUS jutiklinius monitorius, o ne tik nešiojamuosius „ScreenPad Plus“ ir „ProArt“ jutiklinius monitorius.

Taip pat „ProArt“ stende ASUS parodė visą „ProArt“ komponentų ekosistemą, kurioje yra naujasis „ProArt LC 420 All-in-one“ procesoriaus aušintuvas, taip pat daugybė „ProArt“ pagrindinių ir vaizdo plokščių, garsėjančių dėl jų minimalistinio dizaino.

„ProArt“ sukurta siekiant suteikti galimybę kūrybingiems profesionalams, menininkams ir visiems, kurie aistringai nori suasmeninti savo kompiuterius. Šis požiūris bus demonstruojamas su nuostabiu „ProArt“ korpuso modifikacijos kūriniu pavadinimu „Island“, kuris taip pat bus rodomas parodoje. Įkvėptas „ProArt“ dvasios, jis gražiai iliustruoja vientisą technologijų ir kūrybiškumo integraciją.

Kitas įspūdingai plonas ir lengvas sprendimas kūrėjams yra „ZenBook Pro 16X OLED“ (UX7602BZ) – bendradarbiaujant su „Intel“ ir papildytas „ASUS Supernova System-on-Module“ (SOM) dizainu sukurtas galingiausias iki šiol „ZenBook“. „ZenBook Pro 16X OLED“ pasižymi pasaulyje pirmaujančiu 16:10 3,2K 120 Hz OLED HDR „NanoEdge“ jutikliniu ekranu, o „Active Aerodynamic System Ultra“ (AAS Ultra) mechanizmas automatiškai pakreipia klaviatūrą užtikrindamas patogų spausdinimo kampą ir pagerindamas sistemos aušinimą užtikrina maksimalų našumą.

Žaidimų sprendimai kiekvienam žaidėjų tipui

„Computex 2023“ ROG pristatytas platus žaidimų sprendimų spektras, apimantis visas kategorijas: nuo stalinių kompiuterių ir nešiojamųjų kompiuterių iki išmaniųjų telefonų, monitorių, periferinių įrenginių ir komponentų.

Viena iš įdomiausių ROG šių metų naujienų yra „ROG Ally“ (RC71L) delninė žaidimų konsolė. Aprūpinta iki „AMD Ryzen™ Z1 Extreme“ procesoriaus ir 120 Hz FHD (1080p) ekranu su „AMD FreeSync Premium“ palaikymu, „ROG Ally“ gali lengvai paleisti AAA lygio ir nepriklausomų kūrėjų žaidimus. Jame taip pat yra 16 GB didelės spartos LPDDR5 6 400 MHz atmintis, 512 GB 4-osios kartos PCIe talpykla ir UHS-II microSD kortelių skaitytuvas kaupimo talpai išplėsti.

Be to, „ROG Ally“ turi ROG nulinės gravitacijos šiluminę sistemą, kuri naudoja dvigubo ventiliatoriaus sistemą su itin plonais radiatoriaus mentėmis ir didelės trinties šilumos vamzdžiais, kuriais užtikrina, kad „Ally“ išliks vėsus bet kokioje padėtyje.

Vos už 649 eurus visame pasaulyje parduodamas „ROG Ally“ su trijų mėnesių „Xbox Game Pass Ultimate“, suteikiančiu žaidėjams prieigą prie šimtų garsiausių žaidimų vos išpakavus konsolę. „ROG ALLY“ taip pat gali būti suporuotas su „XG Mobile“ išorine vaizdo plokšte, kuri turi iki „NVIDIA GeForce RTX 4090“ nešiojamojo kompiuterio vaizdo plokštę. Monstriškomis specifikacijomis ir partnerystėmis su pramonės lyderiais pasižymintis „ROG Ally“ pasiruošęs būti geidžiamiausia delnine žaidimų konsole.

Žaidėjams, ieškantiems geriausių rezultatų keliaujant, „ROG Strix SCAR 18“ (G834) – skirtas e. sporto entuziastams, turinti 18 colių Nebula ekraną su iki QHD 240 Hz. Nešiojamasis kompiuteris varomas iki 13-os kartos „Intel Core i9–13980HX“ procesoriumi su 24 branduoliais ir 32 gijomis bei iki „NVIDIA GeForce RTX 4090“ nešiojamojo kompiuterio vaizdo plokšte. „ROG Intelligent Cooling“ naudodamas „Conductonaut Extreme“ skystą metalą ant centrinio ir grafikos procesorių bei „trigubo ventiliatoriaus“ technologiją ir angas iš visų pusių užtikrina geriausią „ROG Strix SCAR 18“ našumą net esant didelėms apkrovoms.

Kitas įdomus produktas ROG stende – „ROG Flow Z13-ACRNM RMT02“. Tai jau antrasis bendradarbiavimas tarp „ROG“ ir „ACRONYM“ – techninių drabužių pramonės pradininko. „ROG Flow Z13-ACRNM RMT02“ suteikia ypatingą galimybę prisitaikyti prie bet kokio scenarijaus žaidžiant žaidimus. Prietaisas turi įmontuotą nešiojimo sistemą ir stabilizuotas laikymo vietas, skirtas naudoti keliaujant, ir gali būti sulankstytas įprasto nešiojamojo kompiuterio režimu arba planšetinio kompiuterio režimu su integruota kojele. „ROG Flow Z13-ACRNM RMT02“ taip pat gali būti suporuotas su „ROG XG Mobile“ – dar labiau našumą padidinančia išorine grafikos plokšte, kurioje yra „NVIDIA GeForce RTX 4090“.

Tiems, kurie mėgsta žaidimų stalinius kompiuterius, ROG taip pat parodė „ROG G22CH“ – kompaktišką, 10 litrų talpos mažą kompiuterį, skirtą rimtiems žaidimams su aukščiausios klasės aparatine įranga, įskaitant „Intel Core i9–13900KF“ ir „NVIDIA GeForce RTX 4070“ vaizdo plokštę. Mažesnis už savo pirmtaką – „ROG G21CX Huracan“, jis taip pat surenkamas be įrankių, kad būtų lengviau atnaujinti techninę įrangą. „ROG G22CH“ galima rinktis iš skysčiu arba oru aušinamos konfigūracijos.

Be to, ROG pristatė naujausius savo išmaniųjų telefonų asortimento papildymus, „ROG Phone 7“ ir „ROG Phone 7 Ultimate“. Abu prietaisai naudoja „Snapdragon® 8“ 2-osios kartos mobiliąją platformą ir iki 16 GB LPDDR5X operatyviosios atminties. 6,78 colių „Samsung AMOLED“ ekranas pasižymi 165 Hz atnaujinimo dažniu ir 720 Hz lietimų registravimo dažniu. „Ultimate“ versijoje yra „ROG Vision“ – unikali spalvota matrica telefono nugaroje, kurią galima suasmeninti. „ROG AeroActive Cooler 7“ priedas, suporuotas su „ROG AeroActive Portal“ telefone, palaiko maksimalų įrenginio vėsumą ilgų žaidimų sesijų metu ir gaunamas kartu su „ROG Phone 7 Ultimate“.

Nuo 2015 m. ROG produktų ir prekės ženklo vaizdo įrašuose naudojama vaizdinė medžiaga, meno kūriniai, istorijos ir animacija, palaipsniui sukuriant distopinį kiberpanko pasaulį, kuris dabar žinomas kaip „ROG SAGA“. Ši išgalvota visata išsivystė į ROG intelektinę nuosavybę, atspindinčią mūsų viziją realiame pasaulyje.

„RE:SET“ pasirodymas ROG stende „Computex“ parodoje skirtas įvesti į mūsų kino filmų seriją, įkūnijant ROG šūkį „tiems, kurie išdrįsta“, bei tuo pačiu sudėtingai tyrinėja kiekvieno „ROG SAGA“ visatos personažo istoriją. Įsitraukdami į personažo sąveiką, gerbėjai gali pamatyti tvirtą šių herojų draugystę susidūrus su iššūkiais. Šis filmas sudaro pagrindą būsimiems tęsiniams ir debiutuos ROG stende kartu su „ROG SAGA“ vaizdais, rodomais antrojo aukšto galerijoje.

Vidutinis patikrintas rezultatas naudojant „MyASUS Splendid Display“ P3 ir sRGB spalvų gamoje: Delta-E <1, +/– 0,5. Jis gali skirtis priklausomai nuo specifikacijų.