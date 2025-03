„Xiaomi 15“, „Xiaomi 15 Ultra“ – nauji našumo, fotografijos, baterijos veikimo laiko standartai

Vieni sparčiausių rinkoje

„Xiaomi“ dar labiau patobulino savo išmaniųjų telefonų flagmanus. Kai pernai pasirodė modelis „Xiaomi 14“, atrodė, kad nelabai yra ko daugiau ir norėti ar prie ko prikibti, bet „Xiaomi 15“ , paveldėjęs visas gerąsias pirmtako savybes, yra dar geresnis. Jo LTPO OLED ekranas, atsinaujinantis 120 Hz dažniu, dabar dar ryškesnis – maksimalus ryškumas net 3 200 nitai. Turėjau progos išbandyti ką tai reiškia, nes vasario viduryje pašalo, išlindo saulė, o tai gera proga pasižiūrėti ką rodo ekranas kai į jį krenta saulės spinduliai: viskas aiškiai matosi, viskas ryšku, jokių problemų nei skaitant tekstą, nei žiūrint nuotraukas ar vaizdo siužetus. Sutinku, žiemą saulė žemai, bet nemanau, kad vasarą kils kokių nors problemų.

Telefono širdis – „Snapdragon 8 Elite“ – šiuo metu yra vienas našiausių procesorių, todėl „Xiaomi 15“ yra vienas sparčiausių šiandien rinkoje esančių išmaniųjų telefonų. Gerokai talpesnė 5 240 mAh baterija užtikrina stulbinančiai ilgą telefono „Xiaomi 15“ veikimo laiką. Berods, bet kuriam kitam telefonui tiek nepasiekiama, išskyrus „Xiaomi 15 Ultra“, nes šio telefono baterija dar talpesnė – 5 410 mAh.

„Xiaomi 15“ ekrano dydis išliko toks pats kompaktiškas kaip ir pirmtako – 6,36 coliai, pats telefonas plonesnis, tad šiuo metu „Xiaomi 15“ yra vienas kompaktiškiausių aukščiausios klasės išmaniųjų telefonų. Ir nepaisant nedidelių matmenų, šis telefonas vis tiek smarkiai lenkia konkurentus našumu ir baterijos veikimo trukme.

Telefono „Xiaomi 15“ ekrano rėmeliai dar labiau suplonėjo, tad ekranas dabar užima 94 proc. viso paviršiaus. Galiniame dangtelyje išsikiša kvadrato formos kamerų blokas, šalia jo – LED blykstė. Korpuso medžiagos – stiklas ir aliuminis. Telefono „Xiaomi 15“ ekraną dengia „Xiaomi Shield Glass 1,0“, o „Xiaomi 15 Ultra“ – Xiaomi Shield Glass 2,0“ – itin skaidrūs, tvirti ir atsparūs dėvėjimuisi apsauginiai stiklai. Surinkimo kokybė – puiki, viskas sandaru, lygu, vartyk rankose kiek nori, nerasi prie ko prikibti. Apsauga nuo dulkių ir vandens atitinka IP68 standartą. Lietuvoje siūlomos dvi „Xiaomi 15“ korpusų spalvos: juoda ir žalsva. Dar vienas niuansas: „Xiaomi 15“ masės balansas paskirstytas tolygiai – 50:50, tad rankoje jį laikyti labai patogu.

„Xiaomi 15 Ultra“ ekranas didesnis – 6,73 colio, jo nugarėlėje esantis kamerų blokas kur kas masyvesnis, be to, yra skritulio formos. Lietuvoje galėsite įsigyti telefoną su sidabro ir juodos spalvos derinio nugarėle.

Abu telefonai turi ultragarsinę pirštų atspaudų atpažinimo technologiją. Kai prie ekrano prispaudžiate pirštą, iš po ekrano sklinda ultragarso bangos, atsimuša nuo jūsų piršto, ir telefonas analizuodamas grįžtančias bangas sukuria tikslų piršto atspaudo atvaizdą. Tokia technologija, palyginus su optiniu pirštų atspaudų atpažinimu, turi keletą privalumų: ji patikimesnė, saugesnė, tikslesnė, visada veikia kai pirštas ar ekranas yra šlapi. Eksperimentavau keliolika kartų, bandžiau įvairiais būdais, kokie tik gali nutikti kasdienybėje (vanduo, purvas ir pan.), sutrikdyti pirštų atspaudo skaitytuvo darbą – nepavyko.

Ar yra geriau fotografuojantis telefonas? Abejoju

Praėjusiais metais nuostabi „ Xiaomi 14 Ultra“ kameros sąranka sužavėjo daugelį. Tai buvo viena geriausių kamerų, kokią kada nors mačiau telefone ir jei būtų organizuotas konkursas „Geriausiai fotografuojantis telefonas 2024“, manau, kad jį būtų laimėjęs „ Xiaomi 14 Ultra“. Įspūdingos kameros galimybės buvo pasiektos parinkus 1 colio tipo vaizdo jutiklį, kuris fiziškai didesnis nei beveik bet kurio kito išmaniojo telefono kameros jutiklis. Didesnis jutiklio dydis, kartu su garsia Vokietijos bendrove „Leica“ kurti „šviesūs“ objektyvai, tikra mechaninė diafragma ir štai jums rezultatas – idealios nuotraukos ir vaizdo siužetai, vieni geriausių kada nors mano matyti fotografuojant ar filmuojant telefonu. Įvairiose sudėtingose situacijose (pavyzdžiui, koncertas arenoje, krepšinio varžybos, naktinė fotografija) jo nuotraukos pribloškė – žiūri į tuos vaizdus ir galvoji, kad jei juos pamatytų parduotuvių lentynose besiilsintys veidrodiniai fotoaparatai – apsiverktų.

Neįtikėtinai ryškus 120 kartų pritrauktas vaizdas

Tačiau technologijų pasaulis nestovi vietoje, todėl naujausias modelis „Xiaomi 15 Ultra“ yra dar didesnis fotografijos galiūnas. Ankstesniame modelyje buvo keturios „Leica Summilux“ kameros: pagrindinė, du teleobjektyvai ir vienas itin plataus kampo objektyvas; visų jų raiška tokia pati – 50 MP. Viskas išliko ir „Xiaomi 15 Ultra“ modelyje: didelis pagrindinis jutiklis, keturi objektyvai, tačiau teleobjektyvo „Leica Ultra Telephoto“ vaizdo jutiklis pasižymi milžiniška 200 megapikselių raiška. Tai didžiulis žingsnis į priekį, palyginti su 50 MP jutikliu, buvusiu ankstesniame modelyje.

Ką tai mums duoda? Šio teleobjektyvo optinis priartinimas yra 4,3 kartai, tai reiškia, kad fotografuojant ir priartinus objektą 4,3 karto, kokybė visiškai nesikeičia. Norint dar daugiau priartinti, įsijungia ir skaitmeninis priartinimas, o tokiu atveju kokybė paprastai krenta, tačiau labai didelės skiriamosios gebos telefono „Xiaomi 15 Ultra“ jutiklis išsprendžia šią problemą: galite priartinti 10, 20 ar 30 kartų nuotraukų kokybei jokių priekaištų neturėsite. Daug kartų bandžiau fotografuoti maksimaliu 120 kartų priartinimu. Bet kuris kitas telefonas (jei tik turėtų tokį priartinimą) užfiksuotų kažkokius išplaukusius vaizdus, kuriuos norėtųsi kuo greičiau ištrinti, tačiau „Xiaomi 15 Ultra“ užfiksuoti vaizdai, naudojant tokį priartinimą, yra ryškūs, matosi visos detalės, net jei fotografuota esant prastam apšvietimui. Ir fotografavau tik iš rankos, nenaudodamas stovo, kas rodo kaip gerai veikia vaizdo stabilizatorius. Nesakau, kad ryškumas buvo idealus, bet tikrai pakankamas.

„Leica Ultra Telephoto“ objektyvas ir didelis 1colio jutiklis yra pagrindiniai naujųjų telefonų „Xiaomi 15“ ir „Xiaomi 15 Ultra“ kamerų skirtumai – „Xiaomi 15“ tokio objektyvo neturi, o kitos trys kameros yra panašios: 50 MP pagrindinė kamera, 50 MP teleobjektyvas, 50MP plačiakampė kamera. „Xiaomi 15“ telefono optinis ir maksimalus skaitmeninis priartinimas yra mažesni: atitinkamai, 2,6 ir 60 kartų.

„Xiaomi 15“ ir „Xiaomi 15 Ultra“ asmenukių kamera pasižymi 32 MP raiška ir įrašo vaizdo įrašus iki 4K raiška ir 60 kadrų per sekundę sparta. Pagrindinės kameros įrašinėja iki 8K raiškos geros kokybės vaizdo įrašus, o jei pasirenkama 4 K raiška, galima įrašinėti 120 kadrų per sekundę greičiu. Itin plataus kampo objektyvas ir teleobjektyvas gali įrašyti iki 4K iki 60 kadrų per sekundę greičiu. Įrašymo metu galima perjungti visus objektyvus.

Nauji algoritmai ir dirbtinis intelektas praplečia fotografijos galimybes

Jei pernai mane labai sužavėjo telefono „Xiaomi 14 Ultra“ fotoaparato darbas, tai šiais metais telefono „Xiaomi 15 Ultra“ fotoaparatas tiesiog pribloškė. Optinis vaizdo stabilizavimas veikia puikiai, fokusavimo sistema – kaip gero veidrodinio fotoaparato. Fotografavau įvairiausiomis sąlygomis, kokios tik būna vasarį, tiek dieną, tiek naktį ir visais atvejais nuotraukos buvo aukšto lygio, nesvarbu, koks būtų apšvietimas. Naktinis fotografavimo režimas telefonų „Xiaomi 15 Ultra“ ir „Xiaomi 15“ kamerose įsijungia automatiškai.

Fotografuojant galima rinktis iš dviejų stilių – „Leica Authentic“ (tikroviškas vaizdas) arba „Leica Vibrant“ (sodresnis vaizdas). Abiejų telefonų fotoaparato sąsaja turi gausybę režimų, labai didelis įvairiausių filtrų skaičius, kurių dalis sukurta bendradarbiaujant su „Leica“ . Mėgstantiems fotografijos pasaulio atradimus, be automatinio fotografavimo režimo, verta daugiau laiko skirti „Pro“ režimui, kuriame galima reguliuoti baltos spalvos balansą, fokusavimo parinktis, ISO jautrumą, išlaikymą, diafragmą ir daugelį kitų parametrų. Režisieriaus režimas leidžia sujungti kelis „Xiaomi“ išmaniuosius telefonus, kad būtų galima vaizdą fiksuoti keliomis kameromis. Žodžiu, jei rimtai prisėdi prie „Xiaomi 15“, o ypač „Xiaomi 15 Ultra“ fotoaparatų, tai net nepastebi kaip bėga valandos.

Kadangi ankstesnio modelio „Xiaomi 14“ ir naujausio „Xiaomi 15“ kameros panašios, gali susidaryti įspūdis, kad jie fotografuoja vienodai, tačiau detaliai apžiūrinėdamas pernai ir šiemet darytas nuotraukas pastebėjau, kad „Xiaomi 15“ vis tik lenkia senesnį modelį. Bet kodėl? Yra dvi priežastys: galingesnis „Snapdragon 8 Elite“ procesorius, nauji ir tobulesni vaizdo apdorojimo algoritmai ir dirbtinio intelekto įrankiai. „Xiaomi 15“ ir ypač „Xiaomi 15 Ultra“ tarsi sako: mums parinko labai gerus „Leica“ objektyvus, gerus jutiklius, tačiau telefono kamera ne vien tai – didelę įtaką turi algoritmai, vaizdų apdorojimas. Jų dėka nėra spalvų iškraipymo, puikiai veikia baltos spalvos balanso funkcija, įspūdingas nuotraukas užfiksuoja portreto rėžimas ir t.t.

„Xiaomi 15“ telefonas fotografuoja ir filmuoja labai gerai. „Xiaomi 15 Ultra“ telefonas yra neabejotinas šios srities lyderis, manau, jis bus geriausiai fotografuojantis ir filmuojantis 2025 m. telefonas.

Nauja operacinė sistema „HyperOS 2“

Telefonuose „Xiaomi 15“ ir „Xiaomi 15 Ultra“ įdiegta nauja operacinė sistema „HyperOS 2“, oficialiai „Xiaomi“ išmaniuosiuose įrenginiuose diegiama nuo 2024 m. lapkričio. Kokia iš tikrųjų yra „HyperOS 2“? Mano manymu, palyginti su „HyperOS 1“, ji daug sklandesnė, spalvos ryškesnės, pridėta daug fono suliejimo efektų, animacijos tapo dinamiškesnės. Yra nedidelių klaidų, bet jos bus ištaisytos atnaujinimais.

Be to, „HyperOS 2“ turi daug įdomių ir reikalingų funkcijų, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto įrankių paketą „Xiaomi Hyper AI“, dirbtinio intelekto įrankį „Google Gemini“, bei jūsų laiką taupantį „Circle to Search“.

„Google Gemini“ – generatyvinis dirbtinio intelekto įrankis, paverčiantis jūsų telefoną pašnekovu arba greitu informacijos šaltiniu. Tarkim, klajojate nepažįstamame mieste paklausiate balsu „Gemini“ ką tame mieste verta pamatyti ir gausite išsamų atsakymą (irgi balsu). Galite klausti ko tik norite, galite tikslinti klausimus, šnekučiuotis bet kokiomis temomis. Aš jį „kankinau“ savo mieste – taip geriau patikrinti ką jis žino ir kaip teisingai supažindina mane su miesto įžymybėmis. Gerai vedė, atskleidė visus žymiausius objektus. Žinoma, kaip ir bet kuris kitas DI įrankis, „Gemini“ irgi nėra idealus ir atsakinėdamas į sudėtingus ir suktus klausimus kartais „nugrybauja“, bet jis tobulėja ir su kiekviena diena tampa vis geresnis.

„Circle to Search“ iš esmės keičia daiktų ir informacijos paieškos būdą internete ir leidžia greitai ir tiksliai surasti tai, ko reikia. Pavyzdžiui, pamatėte bet kurį kitą patinkantį daiktą – nufotografuojate ir telefono ekrane apibrėžiate objektą apskritimu – funkcija iškart nukreips jus į svetainę, kur galima įsigyti šį daiktą. „Circle to Search“ ne tik atpažįsta daiktus, bet ir suranda muziką. „HyperAI“ yra virtualus asistentas, jo galimybės apima aukštesnio lygio dirbtinio intelekto (DI) technologijas: DI rašymas, DI kalbos atpažinimas, DI vertėjas, DI kūrybos asistentas. Šis dirbtinio intelekto įrankių paketas integruotas ne tik į „Xiaomi“ išmaniųjų telefonų, bet ir į visą „Xiaomi“ išmaniųjų namų ir daiktų interneto produktų ekosistemą. Tokios DI funkcijos kaip vertimas realiuoju laiku, turinio kūrimas, vaizdų paieška pagal aprašymą leidžia greitai spręsti įvairiausius kasdienius iššūkius.

Kelios kitos „Xiaomi 15“ ir „Xiaomi 15 Ultra“ savybės

Lietuvoje parduodamas „Xiaomi 15“ telefono versija turės 12 GB operatyviosios atminties ir 512 GB duomenų saugyklą, „Xiaomi 15 Ultra“ – atitinkamai 16 GB ir 512 GB.

„Xiaomi 15“ palaiko greičiausią šiuo metu prieinamą „Wi-Fi“ standartą – „WiFi 7“, GPS sistema naudoja dviejų dažnių diapazoną ir labai tiksliai fiksuoja buvimo vietą, nukeliautą maršrutą. Skambučių metu balsai perduodami labai aiškiai, foninis triukšmas filtruojamas gana efektyviai, net ir triukšmingoje aplinkoje. Stereo garsiakalbiai pakankamai galingi, garsas aiškus ir švarus, ypač subalansuotai skamba vidutiniai ir aukšti dažniai. Žemų dažnių galėtų būti daugiau.

„Xiaomi 15“ ir „Xiaomi 15 Ultra“ telefonai palaiko spartųjį 90W laidinį įkrovimą, „Xiaomi 15“ – 50W belaidį įkrovimą, o „Xiaomi 15 Ultra“ – net 80 W belaidį įkrovimą. Testo metu, naudojant laidinį 90 W kroviklį „Xiaomi 15“ telefono baterija nuo 0 iki 100 proc. buvo įkrauta per 42 minutes, o naudojant 50 W belaidį kroviklį – per 63 min. Naudojant laidinį 90 W kroviklį telefono „Xiaomi 15 Ultra“ baterija per 20 min. pasiekė 53 proc. įkrovimo lygį, o naudojant 80 W belaidį per ta patį laiką pasiekė 40 proc. įkrovimo lygį. Telefonai labai taupiai naudoja energiją, net jei ištisai be pertraukų žiūrėsite filmus, tai truks ilgiau nei parą.

Abiejų telefonų ekranai pasižymi labai greitu atsako greičiu ir labai gerai pritaikyti greito veiksmo žaidimams. Ankstesnis modelis „Xiaomi 14“ irgi puikiai tiko žaidėjams, bet naujieji, našesnį procesorių turintys modeliai yra dar geresni: taupiau naudoja baterijos resursus, mažiau kaista. „Genshin Impact“ yra bene dažniausiai pasirenkamas žaidimas, kai testuotojai nori pasižiūrėti kaip veikia telefonas. Paleidau šį žaidimą „Xiaomi 15“ ir Xiaomi 15 Ultra“ telefonuose maksimaliu kadrų dažniu visuose detalumo lygiuose – jokių trikdžių, strigimų ir kitų nemalonių reiškinių. Teoriškai kadrų dažniai galėtų būti dar didesni, tačiau žaidimas turi vidinę ribą. Aukštos klasės „Qualcomm Snapdragon 8 Elite“ aštuonių branduolių procesorius, pagamintas naudojant 3 nm technologiją bei už grafikos kokybę atsakingas „Adreno 830“ lustas puikiai atlieka savo darbą tiek žaidžiant, tiek naršant, tiek dirbant kasdienius darbus. Intensyviai žaidžiant telefonas šiek tiek įkaista, bet nebuvo taip, kad perkaistų ir išsijungtų.

Vertinimas

Ar šie telefonai puikus? Taip, jie puikūs! Drąsiai sakau, kad „Xiaomi 15“ yra geriausias mažo dydžio telefonas, o „Xiaomi 15 Ultra“ yra geriausiai fotografuojantis telefonas. Našus procesorius, talpios baterijos, dirbtinio intelekto įrankiai, patogi operacinė sistema, ypatingai aukšto lygio kameros, labai ryškūs, didelės raiškos ekranai, puiki surinkimo kokybė, tvirtos dangos, aukšto lygio medžiagos. Jie – aukščiausios klasės flagmanai, turbūt kelsiantys nemažą nerimą konkurentams.

Apžvalgos autorius yra R.Kažimėkas.