„Xiaomi Buds 5 Pro“ – itin gera garso kokybė, efektyviai slopinamas triukšmas, daug smagių niuansų

Kodėl verta atkreipti dėmesį į premium klasę?

Nors belaidžių „in ear“ ausinių pasiūla labai didelė, tačiau premium klasėje žaidėjų nėra daug – užtektų rankų pirštų suskaičiuoti. Dauguma gamintojų dėl vietos po saule „stumdosi“ vidutinės klasės arba pigiausių ausinių rinkos segmentuose, kur gamintojų – šimtai, tad išrinkti geresnes ausines, kad kokybė atitiktų kainą, nėra lengva. Premium klasės „in ear“ ausinės paprastai kainuoja 250 – 300 eurų, tad intriguoja, kad „Xiaomi“ pasiūlė 199 eurus kainuojančias premium klasės ausines „Xiaomi Buds 5 Pro“

Beje, metų pradžioje „Xiaomi“ pristatė labai gerai skambančias, efektyviai triukšmą slopinančias vidutinės klasės ausines „Redmi Buds 6 Pro“. Šias ausines išbandę buvo panašios nuomonės – įvertinus atkuriamą garsą ir triukšmo slopinimą, jos lenkia daugelį vidutinės klasės ausinių ir net pakyla kiek aukščiau vidutinės klasės. Tad kyla klausimas: ar verta už premium klasės ausines mokėti gerokai daugiau, gal užtenka vidutinės klasės ausinių? Pabandžius rasti įtikinamų argumentų kodėl verta atkreipti dėmesį į premium klasės ausines, prisiminiau vieną pokalbį su akių gydytoju, nors akys ir ausys nieko bendro neturi. Gydytojui pastebėjus, kad visi vidutinio ir vyresnio amžiaus žmonės turi regėjimo problemų ir jau nuo 40 metų reikia periodiškai tikrintis akis, į klausimą „kodėl daug tokio amžiaus žmonių vaikšto be akinių?“, gydytojas atsakė, kad „tie žmonės paprasčiausiai nekelia didelių reikalavimų savo regėjimo kokybei“.

Tas pats ir su garsu. Jei keliate didesnius reikalavimus garso kokybei, jei jums svarbu garso erdvė, jo „švarumas“, detalumas, jei jums reikia, kad žemų dažnių garsai skambėtų sodriai ir kartu aiškiai, be baubimo, atsirandančio kai žemi dažniai būna „užkelti“, o garsiakalbis netolygiai atkuria šių dažnių juostą, jei norite didelio vidurinių dažnių skambėjimo detalumo, kad, dainininkų balsai ir skirtingi instrumentai girdėtųsi labai raiškiai, jei vertinate krištolinio skaidrumo aukštųjų dažnių skambesį, vadinasi jums reikia pasidomėti premium klasės ausinėmis. Sutinku, kad yra gerai skambančių vidutinės klasės ausinių, bet jos neprilygsta premium klasės ausinėms. Čia kaip ir kalbant apie regėjimą: tarp labai ryškaus ir šiek tiek neryškaus matymo skirtumas tarsi nedidelis, bet jis yra.

Ką padarė „Xiaomi“, kad garsas būtų geresnis?

Kai pasirodė pirmosios „in ear“ tipo ausinės, turbūt niekas netikėjo, kad jos gali būti siejamos su aukšta garso kokybe. Tačiau laikas bėgo, gamintojai nuolat tobulino garsiakalbius, be to, reikėjo sugalvoti labai efektyvias triukšmo slopinimo sistemas, nes jei ausis apgaubiančios tradicinės ausinės fiziškai atskiria klausytoją nuo triukšmo šaltinio, į ausis įstatomos „in ear“ ausinės praleidžia nemažai aplinkos garsų.

Kiekviena „Xiaomi Buds 5 Pro“ ausinė turi 3 garsiakalbius: vienas žemųjų dažnių, antras vidurinių dažnių, trečias – aukštų. Dažnai gamindami kompaktiškas ar vidutinio dydžio kolonėles, gamintojai parenka vieną plačiajuostį garsiakalbį, o čia – mažytėse ausinėse – net trys garsiakalbiai. Negana to, kad dažnių atskyrimas būtų efektyvesnis, t.y. garsiakalbiams siunčiamų signalų dažniai nepersidengtų, o būtų tiksliai atskirti, „Xiaomi Buds 5 Pro“ ausinės turi du stiprintuvus: vienas stiprina žemo dažnio, ir žemesnio diapazono vidutinių dažnių garsus, kitas aukšto ir aukštesnio diapazono vidurinių dažnių signalus. Naudojant aktyvų, o ne pasyvų dažnių atskyrimą gaunamas detalesnis ir aiškesnis garsas. „Xiaomi“ teigia, kad „Xiaomi Buds 5 Pro“ atkuria nuo 15 Hz iki 50 kHz dažnių diapazono garsus, tačiau mums tiek nereikia: žmogus girdi 20 – 20 000 Hz dažnių diapazoną, tačiau tai tik teorinis diapazonas, dažnai viršutinė riba yra kiek mažesnės, o bėgant metams ji dar mažėja. Tačiau platus atkuriamų dažnių diapazonas rodo aukštą garsiakalbių kokybę.

Aukščiausio lygio garso dekodavimo technologija

Kurdami premium klasės ausines, gamintojai daug dėmesio skiria garso kodavimo technologijai, nes nuo jos labai priklauso belaidžių ausinių atkuriamas garsas. Galima į ausines sudėti geriausius garsiakalbius, bet jei garso kodavimas yra žemo lygio, skambesys irgi bus toks pats. Garso kodavimas „suspaudžia“ duomenis, kad juos galima būtų sparčiai perduoti „Bluetooth“

ryšiu, po to ausinėse vėl juos atkuria. „Xiaomi Buds 5“ buvo pirmosios „Xiaomi“ ausinės palaikančios „aptX Lossless“ kodeką leidžiantį be nuostolių transliuoti CD kokybės garsą. Šią savybę paveldėjo ir „Xiaomi Buds 5 Pro“ ausinės. Daugelis kitų „Bluetooth“ kodekų „suspausdami“ garsą daugiau ar mažiau praranda jo kokybę, tačiau JAV korporacijos „Qualcomm“ sukurtas „aptX Lossless“ kodekas itin aukštos kokybės (44,1kHz/16bitų) garsą gali perduoti iki 2,1 Mbps sparta. Be to, maždaug 50 proc. (iki 50 milisekundžių) buvo sumažintas signalo siuntimo „Bluetooth“ ryšiu vėlavimas, todėl žaisdami žaidimą telefone, žiūrėdami vaizdo įrašą, neatitikimo tarp vaizdo ir garso nepastebėsite. Signalo vėlavimas yra net 2,4 karto mažesnis palyginus su senesnės kartos „Xiaomi Buds“ ausinių vėlavimu, kuris lygus 120 ms. Taigi „aptX Lossless“ kodeką turinčios belaidės ausinės gali transliuoti tikrai kokybišką garsą (be nuostolių jį koduojant).

Bet tai dar ne viskas. Balandžio mėnesį Lietuvoje turėtų pasirodyti kiek brangesnis, apie 229 eurus kainuojantis „Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi“ ausinių modelis. Šios ausinės galės naudoti „Wi-Fi“ ryšį ir taip perduodamų duomenų srautas padidės iki 4,2 Mbps, o to pakanka, kad ausinės galėtų priimti dar aukštesnės kokybės 96 kHz/24 bitų garsą. „Wi-Fi“ turi dar vieną privalumą – leidžia išplėsti ausinių veikimo spindulį iki visų namų, t.y. ten kur yra „Wi-Fi“ ryšys, o ausinių baterija bus naudojama taupiau, todėl jei naudojant „Bluetooth“ ryšį nepertraukiamai muzikos galėsite klausytis iki 8 valandų (išjungę aktyvią triukšmo slopinimo sistemą), tai prijungus ausines prie „Wi-Fi“ ryšio, šis laikas prailgės iki 10 valandų. Su įkrovimo dėklu bendra klausymosi trukmė yra 40 valandų. Dėklas palaiko tiek laidinį, tiek belaidį įkrovimą, o palaikius dėkle ausines 10 minučių, muzikos galima klausytis daugiau nei 4 valandas.

„Xiaomi Buds 5 Pro“ efektyviai slopina triukšmą

Ką girdėsite „in-ear“ ausinėse, labai priklauso nuo ausinių aktyvios triukšmo slopinimo sistemos ANC. Silikoniniai ausinių antgaliai dalį triukšmo sumažina, tačiau nemaža dalis jo vis tiek pasiekia mūsų ausų būgnelius. „Xiaomi Buds 5 Pro“ ausinės turi tris mikrofonus, kurių priimamus garsus apdoroja dirbtinio intelekto algoritmai. ANC sistemą galima įjungti arba išjungti atitinkamai spaudžiant ausinės kotelį, arba „Xiaomi Earbuds“ programėlėje, ji gali automatiškai nustatyti aplinką ir parinkti tinkamą triukšmo slopinimo lygį, bet triukšmo slopinimo lygį galima nustatyti rankiniu būdu; galima nustatyti, kad bendras triukšmas būtų slopinamas, bet ausinės praleistų dalį garsų. Taip pat ausinės, atsižvelgusios į aplinkos garsus, gali pačios parinkti muzikos garsumo lygį.

Ausinės „Xiaomi Buds 5 Pro“ net iki 55 dB sumažina aplinkos garsus. Tai labai daug, įvertinus, kad decibelai yra logaritminis, o ne tiesinis vienetas ir garsui sumažėjus bent 10 dB, žmogui atrodo, kad jis sumažėjo dvigubai. Ausinės eliminuoja iki 15 m/s (iki 54 km/h) vėjo gūsių garsą, kuris bene labiausiai trukdo kalbantis. Aktyvi triukšmo mažinimo sistema aplinkos keliamus garsus paverčia priešingos fazės garso bangomis, kurios skleidžiamos per ausinių triukšmo slopinimo garsiakalbius. Šios bangos ir eliminuoja aplinkos triukšmo garso bangas. „Xiaomi Buds 5 Pro“ puikiai slopina įvairiausius kasdienius namų ir darbo aplinkos garsus: gartraukio ar dulkių siurblio ūžesius, kompiuterio klaviatūros barškėjimą, durų trinktelėjimą, staklių garsą, pokalbius. Lauke nutyla gatvės triukšmai, automobilių gaudesys ir t.t. Negaliu pasakyti, kad „Xiaomi Buds 5 Pro“ ausinių ANC sistema visiškai uždaro klausytoją tyloje: taip nėra, ir net negali būti, bet aplinką ji nutildo labai efektyviai. Todėl jei ausines naudosite telefoniniams pokalbiams, tiek jūs, tiek jūsų pašnekovas girdės viską aiškiai, be jokių pašalinių garsų – jokių traškesių, jokio balso iškraipymo.

Paprastai ANC sistema šiek tiek keičia atkuriamos muzikos garsą ir tie pokyčiai priklauso nuo aplinkos triukšmo lygio. Ypač nemalonu, jei įjungus ANC dingsta erdvė, garsas „suspaudžiamas“ į centrą, net yra iškraipomas. Esant nedideliam triukšmo lygiui „Xiaomi Buds 5 Pro“ ausinių aktyvi triukšmo slopinimo sistema garso nekeičia, esant didesniam triukšmo lygiui šiek tiek padidėja žemų dažnių, tačiau garso erdvė išlieka tokia, kokia ir buvo.

Reiktų pabrėžti, kad neatkuriant jokios muzikos ar kitų garso failų, „Xiaomi Buds 5 Pro“ ausinių ANC sistema sulaikė žemesnio dažnio garsus, gerai nutildė viešojo transporto ir perpildytų sporto salių garsus.

„Xiaomi Buds 5 Pro“ ausinių valdymas „Xiaomi Earbuds“ programėlėje

„Xiaomi Earbuds“ programėlė yra bet kurių „Xiaomi“ ausinių valdymo centras. Joje galite įjungti aktyvią triukšmo slopinimo sistemą, parinkti jos nustatymus, parinkti ausinių valdymo gestų reikšmes, atkuriamo garso nustatymus. Kalbant apie garso reguliavimą, be standartinių pasirinkimų kaip „Balso stiprinimas“, „Paryškinti aukštuosius dažnius“ ar galimybės rankiniu būtų reguliuoti tembrus stumdant 8 juostų ekvalaizerio rankenėles, yra du nauji pasirinkimai „Harman Audio EFX“ ir „Harman Master“. Tai „Harman Golden Ear“ komandos parinkti ekvalaizerio nustatymai. Pavyzdžiui „Harman Master“ pasižymi gilesniais žemais dažniais ir kiek sumažintais viduriniais dažniais.

„Xiaomi Buds 5 Pro“ yra ne tik ausinės, bet ir diktofonas galintis įrašinėti garsą pačių ausinių mikrofonu. Garsas įrašomas kokybiškai ir saugomas vidinėje ausinių atmintyje. Bendra abiejų ausinių įrašymo trukmė – iki 4 valandų, įrašinėti galima nepriklausomai nuo to, ar ausinės yra ausyse, ar dėkle. „Xiaomi Earbuds“ programėlėje įrašą galime perkelti į savo telefoną ir taip atlaisvinti ausinių atmintį. Šią funkciją taip pat galite naudoti skambučiams įrašyti, o „Xiaomi Buds 5 Pro“ pasiųs įspėjamąjį pranešimą, informuojantį kitą pokalbio dalyvį.

Atitinkamai apdorodamos garsą „Xiaomi Buds 5 Pro“ ausinės gali imituoti trimatę garso erdvę. Tačiau funkcija „Erdvinis garsas“ vis tik keičia patį skambesį, tad klausantis muzikos ji nereikalinga, tačiau gali būti patraukli žaidžiant žaidimus, žiūrint vaizdo turinį. Kartu galima įjungti ir „Xiaomi Buds 5 Pro“ ausinėse įdiegtą galvos padėties sekimo funkciją, tada sukinėjant galvą erdvinis garsas tarsi irgi juda aplink jus. Ši funkcija labiau įtraukia į žaidimą ar filmą, nors ji, kaip ir erdvinis garsas, labiau „saldainis pirkėjui“, o ne tai ką naudosime reguliariai.

„Xiaomi Buds 5 Pro“ ausinės palaiko garso dalijimosi funkciją (dviejų porų ausinių prijungimas prie vieno telefono).

„Xiaomi Buds 5 Pro“ dizainas, valdymas, vertinimas

Išbandytos „Xiaomi Buds 5 Pro“ ausinės buvo „Titan Gray“ spalvos. Itin patraukli spalva – dėkliuko dangtelis – blizgus, apatinė jos dalis, kaip ir pačių ausinių – titano atspalvio. Ausinės dėkliuke įstatytos gana originaliai – tarsi lentynėlėje, tereikia išimti, o ne ištraukti. Gaminamos ir baltos „Ceramic White“ ausinės su baltu dėkliuku. Vėliau pasirodysiantis „Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi“ modelis bus juodos „Translucent Black“ spalvos.

Ausinių lietimui jautri zona, kurią braukiant ar suspaudžiant valdomas garsas, grotuvas, triukšmo slopinimo sistema, diktofonas yra ne kotelio išorinėje dalyje, o šone, vadinasi norėdami tik pasitaisyti ausines ausyse ar netyčia palietę jas jūs nieko neperjungsite, nepagarsinsite, neišjungsite.

Ausinės yra lengvos (viena ausinė sveria 5,6 g, o dėkliukas – 42 g), jų forma parinkta taip, kad muzikos klausytis galima valandų valandas, jokio diskomforto nejausite.

Ausinių atsparumas vandeniui ir dulkėms atitinka IP54 klasę. Įsigiję šias ausines galėsite nemokamai 3 mėnesius mėgautis muzikos transliavimo platformos „Spotify Premium“ paslaugomis.

„Xiaomi Buds 5 Pro“ yra geriausios šio prekės ženklo belaidės ausinės. Jos pasižymi puikia garso kokybe, palaiko didelę duomenų perdavimo spartą. Triukšmo slopinimo sistema veikia efektyviai, skambučių garso kokybė labai gera, įmontuotas diktofonas – malonus akcentas.

„Xiaomi Buds 5 Pro“ nėra pigios ausinės, bet pigesnės nei daugelis premium klasės ausinių. Galite rinktis „Redmi Buds 6 Pro“ ausines, kurių kaina daug mažesnė, tačiau įsigiję „Xiaomi Buds 5 Pro“ mėgausitės geresniu garsu, efektyvesne triukšmo slopinimo sistema. Skirtumai gal ir nėra labai ryškūs, tačiau klausantis muzikos, net ir mažiausi niuansai turi didelę reikšmę.

Apžvalgos autorius R.Kažimėkas.