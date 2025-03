„Xiaomi Smart Projector L1“ projektorius sugebės nustebinti ir galbūt pakeisti jūsų žiūrėjimo įpročius

Mažas projektorius – didelis ekranas

Per kelis paskutinius metus projektorių galimybės gerokai šoktelėjo aukštyn: dabar jie gerokai ryškesni nei bet kada anksčiau, pasižymi puikia vaizdo kokybe, be to, kur kas išmanesni. Viską, ką žiūrite televizoriaus ekrane, įskaitant filmus, žaidimus, televizijos laidas, galite žiūrėti naudojant projektorių. O jei namie neturite didelio televizoriaus ir neplanuojate jo pirkti, įsigiję projektorių galėtumėte mėgautis kino teatro patirtimi. Žmonės naudojantys projektorių kaip pagrindinį „televizorių“, labai dažnai nebenori grįžti prie televizoriaus, kad ir kokio dydžio jis būtų, nes paprastai, net ir nemažas, sakykim, 65 colių televizorius yra „mažiukas“ lyginant su projektoriaus projektuojamo vaizdo įstrižaine. Pavyzdžiui, naujų „Xiaomi Smart Projector L1“ ir „Xiaomi Smart Projector L1 Pro“ projektorių maksimali ekrano įstrižainė yra 120 colių. Įvertinus ką įsigijus tokį projektorių gaunama, galiu drąsiai sakyti, kad tai nėra brangūs įrenginiai: pirmasis kainuoja mažiau nei 250 eurų, antrasis 350 eurų. Kainų skirtumą lemia projektoriaus ryškumas – viena iš svarbiausių projektoriaus savybių: „Xiaomi Smart Projector L1“ ryškumas yra 200 ISO liumenų, „Xiaomi Smart Projector L1 Pro“ ryškumas – 400 ISO liumenų. Kitas skirtumas „Xiaomi Smart Projector L1 Pro“ – pro versija turi galingesnius garsiakalbius. Daugiau skirtumų nėra.