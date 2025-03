„Xiaomi“ technologijos keičia kasdienius vandens gėrimo įpročius, taupo laiką ir energiją

Universalus vandens dozatorius – patraukli idėja namams

Vandens temperatūra yra labai svarbi ruošiant įvairius karštus gėrimus, nes ji gali paveikti skonį, aromatą ir net maistingąsias gėrimo savybes. Kad būtų išgautas geriausias skonis, skirtingoms arbatoms, kavai ir kitiems gėrimams reikia skirtingos temperatūros. Pavyzdžiui, juodoji arbata paprastai užpilama verdančiu vandeniu, o žalioji arbata yra jautresnė karščiui, todėl ją rekomenduojama plikyti 70–85 °C temperatūros vandeniu – jei vanduo per karštas, arbata taps karti ir neteks subtilumo. Kai kurioms žolelių arbatoms tereikia 60 °C vandens, na o kavai optimali vandens temperatūra yra apie 90–95 °C – per karštas vanduo gali suteikti kartumo, o per šaltas – „neištraukti“ viso skonio. O jei ruošiame maistą kūdikiams, reikia, kad vanduo būtų tik 40 °C šilumos.

Paprastas arbatinukas tik užverda vandenį, o štai kompaktiški šiuolaikiniai vandens dozatoriai gali paruošti tokios temperatūros vandenį kokio jums reikia. Pavyzdžiui, apie 139 eurus kainuojantis išmanusis vandens dozatorius „Xiaomi Smart Water Dispenser (Hot and Cold)“ į puodelį ar stiklinę gali įpilti tiek verdantį, tiek pašildytą, tiek atšaldytą vandenį. Ko užsimanysite, tą ir turėsite, svarbiausia – iš karto. Jums nereikės laukti, kaip kaitinant elektriniame arbatinuke, kol užvirs visas jame esantis vanduo – „Xiaomi Smart Water Dispenser“ dirba tuo pačiu principu kaip ir kavos aparatai (kaitina tiekiamą, o ne bakelyje esantį vandenį), tad vandenį šis įrenginys užvirina per 3 sekundes. Įjungus „Xiaomi Smart Water Dispenser“ viduje įmontuotą ir labai tyliai veikiantį šaldytuvą, vanduo gali būti atšaldytas iki 7 °C temperatūros – labai patogu vasarą, kai norisi atsigaivinti šaltu vandeniu.

„Xiaomi Smart Water Dispenser“ turi keturias iš anksto nustatytas vandens paruošimo parinktis: šaltas vanduo (7 – 15 °C), kambario temperatūros vanduo, pašildytas vanduo (45 – 65 °C) ir verdantis vanduo. Šių parinkčių reikšmes galima keisti 1 °C žingsniu, tiek pasinaudojant įrenginio mygtukais, tiek programėlėje „Xiaomi Home“. Pagal savo puodelio ar stiklinės dydį galima pasirinkti įpilamo vandens kiekį. Visos parinktys ir duomenys aiškiai matomi dideliame, skritulio formos ekrane. „Xiaomi Smart Water Dispenser“ prisijungia prie namų „Wi-Fi“ tinklo, tad jį valdyti galima iš bet kurios namų vietos.

„Xiaomi Smart Water Dispenser“ yra gana kompaktiškas vandens paruošimo įrenginys, asketiško dizaino, tad jį galima pastatyti ne tik virtuvėje, bet ir kambaryje. Vandens papildymas labai paprastas – tiesiog nuimate 3 l talpos bakelį, pripildote ir vėl įstatote į vietą. Vandenį į puodelį ar stiklinę „Xiaomi Smart Water Dispenser“ pila „kultūringai“ – nesitaško, neaplaisto pagrindo ant kurio jis pastatytas, o naktį apšviečia jūsų puodelį ar stiklinę. Yra apsauga nuo vaikų, kad šie, netyčia ar smalsumo vedami, spustelėję kokį nors mygtuką nenusidegintų rankų.

Taigi jei jūsų šeimos poreikiai reikalauja skirtingų temperatūrų vandens: atšaldyto, kambario temperatūros, pašildyto, verdančio – „Xiaomi Smart Water Dispenser“ yra tai ko reikia jūsų šeimai. Kompaktiškas, ekonomiškas (nes nekaitina viso vandens, o tik tiek kiek tuo metu reikia), patrauklaus dizaino, tyliai veikiantis ir kas labai svarbu – išmanus. Tiksli vandens temperatūros kontrolė užtikrina, kad gausite būtent tokios temperatūros vandenį kokio norėjote. Tuo pasirūpina tiek vandens temperatūrą, tiek jo srautą matuojantys jutikliai, bei pagal jų duomenis šildymo galią reguliuojantis valdiklis. Todėl labai paprasta ruošti kūdikių mišinius, ar įvairius karštus gėrimus, kurių temperatūrai keliami skirtingi ir gana griežti reikalavimai.

Mažiau universalumo bei išmanumo, mažesnė ir kaina

Jei norite paprastesnio ir dar kompaktiškesnio įrenginio, galite įsigyti apie 69 eurus kainuojantį „Xiaomi Instant Hot Water Dispenser“ . Tačiau šis vandens dozatorius neturi šaldymo įrenginio, tad gali pasiūlyti kambario temperatūros, pašildytą arba verdantį vandenį. Be to, jis neprisijungia prie namų „Wi-Fi“ tinklo, tad nėra galimybės valdyti programėle. Kaitinimo principas tas pats kaip aukščiau minėto vandens dozatoriaus – efektyvi momentinio pašildymo technologija vandenį kaitina jį tiekiant, tad „Xiaomi Instant Hot Water Dispenser“ yra ekonomiškas, vandenį užverdantis per 3 sekundes ir tiksliai ruošiamo vandens temperatūrą reguliuojantis įrenginys. Jame taip pat yra keturios iš anksto nustatytos vandens paruošimo parinktys, tačiau kiekvienos parinkties vandens temperatūrą galima keistis 1°C žingsniu 45 – 95°C diapazone. Be to, „Xiaomi Instant Hot Water Dispenser“ turi savaiminio vamzdelių išvalymo funkciją. 3 l talpos vandens bakelis lengvai nuimamas ir pripildomas.

„Xiaomi Smart Electric Hot Water Dispenser 5L“ – išmanus arbatinukas-dozatorius didesnei šeimai, ar nedideliam biurui

Dar vienas patrauklus karšto vandens ruošimo įrenginys – apie 84 eurus kainuojantis 5 l talpos išmanus arbatinukas-dozatorius „Xiaomi Smart Electric Hot Water Dispenser 5L“ . Jis vandenį šildo kitokiu principu nei aukščiau aprašytieji įrenginiai – šiuo atveju visą vandenį šildo kaitinimo padas, t.y. išlaikytas tradicinio arbatinuko principas, tačiau galimybės žymiai didesnės. Visų pirma, tradiciniai arbatinukai tik užverda vandenį, o „Xiaomi Smart Electric Hot Water Dispenser 5L“ gali vandenį pašildyti iki norimos temperatūros – nuo 40 iki 95 °C, taip pat yra ir šilumos palaikymo funkcija. Antra, jis dozuoja vandenį, tad galite pasirinkti kiek vandens turėtų įpilti į puodelį ar stiklinę. Trečia, jis prisijungia prie namų „Wi–Fi“ tinklo, tad šį įrenginį galima valdyti programėle – pabudote, paėmėte telefoną, ir įjungėte – kai atsikelsite, vanduo jau bus paruoštas. Ketvirta, nors gal tai mums gyvenantiems Lietuvoje neaktualu, bet jei šį įrenginį nusivešite kur nors į kalnus Austrijoje, tarkim, kažkur 2 km aukštyje, jis pats pareguliuos virimo temperatūrą, nes didesniame aukštyje vandens virtimo temperatūra mažesnė. Penkta, „Xiaomi Smart Electric Hot Water Dispenser 5L“ geba pašalinti iš vandens jame esantį chlorą. Ir dar viena įdomi savybė: dėl dvigubos šilumos izoliacijos jo paviršius yra vėsus.

„Xiaomi Double Wall Electric kettle“ arbatinukas

Jei vis tik nusprendėte seną arbatinuką keisti kitu arbatinuku, o ne išmaniuoju vandens dozatoriumi, siūlome atkreipti dėmesį į apie 35 eurus kainuojantį „Xiaomi Electric Kettle“ arbatinuką. Kuo jis ypatingas? Daugumos arbatinukų tik kaitinimo padas yra metalinis, bet visa vidinės dalis plastmasinė, tad verdantis vanduo kontaktuoja su plastmasinėmis sienelėmis ir taip į vandenį gali patekti mikroplastikai. „Xiaomi Electric Kettle“ vidinė dalis pagaminta iš maistui tinkamo nerūdijančio plieno, kurio sudėtyje nėra jokių kenksmingų medžiagų. Vidinė konstrukcija yra vientisa, be jokių tvirtinimo detalių ar suvirintų jungčių. Ji atspari rūdims ir oksidacijai, tad kokį vandenį įpilsite, tokį ir turėsite. Dar du privalumai: šis 1,7 l talpos ir 1 800 W arbatinukas užverda labai gretai – per 5 minutes; be to turi specialų jutiklį ir jei užsimiršę įjungsite tuščią arbatinuką, jis nepradės kaisti.

„Xiaomi Insulated Kettle“ ilgai tiek šilumą, tiek šaltį išlaikantis termosas

Na ir straipsnio pabaigoje pristatome apie 25 eurus kainuojantį termosą „Xiaomi Insulated Kettle“ . Visi žino, kad yra dvi erzinančios termosų savybės: kai termosas „nelaiko šilumos“, kai pro termoso dangtį kažkas varva arba, kad jį atidaryti, reikia pastangų.

Gamindama šį termosą „Xiaomi“ ir susitelkė ties šioms savybėmis. Kaip žinia, metaliniai termosai pakankamai gerai „laiko šilumą“, todėl „Xiaomi Insulated Kettle“ vidinė dalis pagaminta iš specialaus nerūdijančios plieno. Bet tai ne viskas – šį termosą sudaro 5 sluoksniai: plienas, variu dengtas izoliacinis sluoksnis, vakuuminis izoliacinis sluoksnis, dar vienas plieninis sluoksnis ir išorinė plastikinė apdaila. Tokia daugiasluoksnė konstrukcija veiksmingai sumažina šilumos nuostolius, todėl įpylus šaltą vandenį, net po 24 valandų jo temperatūra nebūna pakilusi aukščiau 15 °C, o įpylus karštą po 24 valandų jo temperatūra nenukrenta žemiau 45 °C.

Termoso dangtelis lengvai atidaromas dviejų pirštų spustelėjimu, be to taip užtikrinama, kad pats jis atsitiktinai neatsidarys. Uždarytą termosą galite drąsiai apversti, puikus sandarumas neleis nei vienam lašui ištekėti. Be to, atidarant dangtelį suveikia slėgio mažinimo vožtuvas, tad termosas atidaromas be jokių pokštelėjimų ar karšto vandens purslų. Paminėti galima ir patrauklų dizainą – šis 1,8 l talpos termosas atrodo kaip arbatinukas, tad vakarėlio metu jį galite pastatyti ant stalo – jis neatrodys kaip svetimkūnis. Be to, šis termosas turi plačią 71 mm gerklę, tad jį labai lengva pripildyti.

Apžvalgos autorius R.Kažimėkas.