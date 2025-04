Apklausa: 45 proc. latvių naudojasi srautinio transliavimo platformų paslaugomis

Dažniausiai šiomis paslaugomis naudojasi jaunesni nei 25 metų amžiaus žmonės ir labiau pasiturintys asmenys.

40 proc. respondentų naudojasi „Netflix“, „Go3“, „AppleTV“, „Hulu“ ir „Tet+“ paslaugomis, kurios transliuoja filmus, serialus ir kitą originalų turinį. 27 proc. žmonių jas žiūri mažiausiai kartą per savaitę, o 16 proc. – kasdien arba beveik kasdien.

Apklausa atskleidė tendenciją, kad kuo jaunesni, labiau išsilavinę ir labiau pasiturintys respondentai, tuo daugiau srautinio transliavimo platformų jie naudojasi. Taip pat santykinai labiau jomis linkę naudotis latviai, dirbantieji ir Rygos gyventojai.

Be to, 36 proc. respondentų naudojasi garso įrašų transliavimo internetu platformomis, tokiomis kaip „Spotify“, „Apple Music“ ir „Pandora“, galinčiomis pasiūlyti dideles muzikos įrašų kolekcijas. 23 proc. respondentų jų klausosi mažiausiai kartą per savaitę, o 16 proc. – kasdien arba beveik kasdien.

Jų naudotojai taip pat dažniau yra jauni ir labiau pasiturintys asmenys, žmonės su aukštuoju išsilavinimu ir Rygos gyventojai.

Apklausoje dalyvavo 1 548 nuolatiniai Latvijos gyventojai, kuriems 15 ir daugiau metų. Apklausa vyko 2024 m. spalio-lapkričio mėnesiais. Ją atliko bendrovė „Latvijas fakti“.