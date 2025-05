Lietuvoje debiutuoja išmanieji sveikatos įrenginiai

„Žmonės savo mintyse „Telia“ dažniausiai tapatina su ryšio paslaugomis, tačiau savęs niekada nespraudėme į šiuos rėmus. Mūsų tikslas visuomet buvo pristatyti inovacijas, kurios realiai pagerina žmonių gyvenimą. Matome, kad šiuolaikiniai vartotojai nori ne tik išmaniai bendrauti, bet ir išmaniai rūpintis savimi. Todėl artėjant vasarai, norime juos pakviesti į savo salonus išbandyti pažangių ir patikimų sveikatos įrenginių. Jie padės geriau pažinti savo kūną, gerinti miego kokybę, mažinti stresą ir formuoti sveikesnius įpročius“, – teigia telekomunikacijų kompanijos išmaniųjų įrenginių ekspertas Marijonas Baltušis.

Streso mažinimas be tablečių ir odos gražinimas šviesa

Pastaraisiais metais visuomenei pradėjus intensyviai gvildenti ilgaamžiškumo temą, ne vienam sporto ar sveiko amžėjimo entuziastui išmaniojo laikrodžio galimybės pasidarė pernelyg siauros. Būtent tokiems asmenims, kuriems nebepakanka žingsnių skaičiavimo ir pulso duomenų, atsirado nauja išmaniųjų žiedų kategorija.

Bendrovės asortimente debiutuojantis šio įrenginių tipo atstovas „RingConn Gen 2“ išsiskiria ne tik vos 2 mm plonumu, bet ir galimybe sekti širdies ritmo variabilumą, matuoti kraujo įsotinimą deguonimi, atpažinti miego apnėją ir įvertinti miego kokybę. Mūvint žiedą, kur kas patogiau miegoti, nei segint išmanųjį laikrodį, o jo buvimas ant piršto, kur plonesnė oda, leidžia daug tiksliau sekti įvairius širdies ir kraujagyslių sistemos būklę atspindinčius rodiklius.

Tuo metu norintiems gerinti miego kokybę ar lengviau ištverti stresines situacijas skirtas revoliucinis „Pulsetto“ klajoklinio (vagus) nervo stimuliatorius. Ant kaklo dėvimas įrenginys stimuliuoja klajoklinį nervą, kuris atsakingas už parasimpatinės nervų sistemos aktyvumą. Skirtingai nuo kvėpavimo, dėmesingumo ar kitų įprastų streso mažinimo programėlių, „Pulsetto“ tiesiogiai veikia nervų sistemą, subalansuodamas streso hormonų išsiskyrimą ir padėdamas greičiau atsipalaiduoti. Visa tai – be vaistinių preparatų ar maisto papildų.

„Bene įdomiausias mūsų naujojo asortimento atstovas – „HigherDOSE“ veido kaukė. Daugelio nuostabai, odos būklę gerinti galima ne tik įvairiais kremais ar serumas, bet ir pasitelkiant šviesą. Ši kaukė naudoja skirtingo ilgio šviesos bangas, kurios, priklausomai nuo pasirinkto režimo, padeda šalinti tokias odos problemas kaip spuogai, smulkios raukšlelės ar netolygus odos atspalvis. Ypač veiksminga artimųjų infraraudonųjų spindulių (NIR) parinktis, kurios bangos įsiskverbia į giliuosius odos sluoksnius ir skatina ląstelių atsinaujinimą. Šią kaukę galima naudoti namų sąlygomis, o jos veikimo principas yra patvirtintas kliniškai“, – pasakoja M. Baltušis.

Tradicinių medicinos prietaisų skaitmenizacija

Be dėvimųjų technologijų, įmonė nuo šiol siūlo ir išmanias klasikinių sveikatos stebėjimo prietaisų. „iHealth Neo“ kraujospūdžio matuoklis vienu mygtuko paspaudimu tiksliai išmatuoja kraujospūdį ir pulsą, o duomenys automatiškai sinchronizuojami su mobiliąja programėle. Tai ypač patogu lėtinėmis širdies ir kraujagyslių ligomis sergantiems asmenims, kuriems iki šiol po kiekvieno matavimo tekdavo rodmenis ranka užsirašyti ant popieriaus lapo. Be to, šio belaidžio prietaiso matavimai prilygsta medicininės klasės įrenginiams, o naujos kartos jutikliai užtikrina tikslumą net judant.

„iHealth Air“ deguonies matuoklis (pulsoksimetras) – dar vienas kompaktiškas ir patogus įrenginys, leidžiantis stebėti kraujo prisotinimą deguonimi ir pulso dažnį. Šie rodikliai ypač svarbūs žmonėms, turintiems kvėpavimo sutrikimų, aktyviai sportuojantiems ar gyvenantiems dideliame aukštyje. Tiek kraujospūdžio, tiek deguonies matuoklių duomenys perkeliami į tą pačią „iHealth“ programėlę, kur galima sekti rodiklių pokyčius ilguoju laikotarpiu ir lengvai pasidalinti šia informacija su gydytojais.

„Išmanių sveikatos prietaisų pranašumas – galimybė turėti visą sveikatos istoriją vienoje vietoje. Pavyzdžiui, tai pačiai ekosistemai priklausančios „iHealth Fit“ išmaniosios svarstyklės matuoja net devynis kūno parametrus, įskaitant kūno masės indeksą, riebalų, raumenų ir vandens kiekį organizme, ar netgi visceralinių riebalų lygį. Visa ši informacija automatiškai perkeliama į programėlę, kur galima patogiai stebėti tendencijas ir suprasti, kaip keičiasi organizmas laikui bėgant ar aktyviai sportuojant“, – paaiškina telekomunikacijų kompanijos atstovas.

Sveikatos inovacijos – ne vien Vilniuje ir Kaune

ĮMonės siūlomos sveikatos inovacijos neapsiribos vien didmiesčiais – prie jų prisiliesti bus galima ir mažesniuose šalies miestuose. Naujieji įrenginiai bus pristatyti 14-oje bendrovės salonų visoje Lietuvoje. Šiuose salonuose klientai galės ne tik apžiūrėti, bet ir išbandyti įrenginius bei pasikonsultuoti su ten dirbančiais darbuotojais.

„Siekiame, kad išmaniosios sveikatos technologijos būtų prieinamos kiekvienam, nepriklausomai nuo jo gyvenamosios vietos. Visi mūsų konsultantai bus specialiai apmokyti ne tik parodyti įrenginių funkcijas, bet ir paaiškinti, kaip jų teikiami duomenys gali padėti gerinti sveikatą. Svarbu, kad žmonės suprastų, jog šie prietaisai – ne prabangos prekė, o investicija į savo gerovę ir sveikatą“, – pabrėžia išmaniųjų įrenginių ekspertas.

Išmanieji sveikatos įrenginiai bus prieinami tiek pirmąkart tokias technologijas išbandyti norintiems, tiek jau pažengusiems naudotojams – kiekvienam pagal jo turimą biudžetą. Produktų kainos svyruoja nuo vos 40 eurų už „iHealth Air“ pulsoksimetrą iki daugmaž 330 eurų už aukščiausios klasės „RingConn Gen 2“ išmanųjį žiedą. Visibendrovės parduodami įrenginiai buvo kruopščiai atrinkti šios srities žinovų, todėl vartotojai gali būti ramūs dėl aukštos jų kokybės, o dėl intuityvaus valdymo juos puikiai gali naudoti tiek jaunesni, tiek vyresni asmenys.

Įmonės salonuose bus galima pasikonsultuoti, kaip efektyviai panaudoti naująsias technologijas sveiko gyvenimo būdo formavimui, išbandyti įrenginius, palyginti jų funkcijas ir pasirinkti geriausiai jų poreikius atitinkantį sprendimą.