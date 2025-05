Naujasis „Huawei Watch 5“ – išmanumas žmogaus ritmu

Šis metas bene geriausias išbandyti naujus dalykus, įskaitant ir moderniausius prietaisus. Todėl labai apsidžiaugiau gavęs būtent tokią galimybę – išbandyti naująjį „Huawei Watch 5“ išmanųjį laikrodį. Apie tai – šioje apžvalgoje.

Įkvėptas kosmoso, bet skirtas kasdienybei

Išmanusis laikrodis man visada turi atlikti dvigubą funkciją – būti ne tik naudingas, bet ir estetiškas. „Huawei Watch 5“ šį balansą pasiekia itin subtiliai. Jo dizainas įkvėptas Kármáno linijos – simbolinės ribos tarp Žemės atmosferos ir kosmoso, o tai laikrodžiui suteikia sklandžią, dinamišką formą, kuri atrodo moderniai, bet ne pernelyg ryškiai. Kitaip tariant, jis pernelyg neišsiskiria, tačiau visada išlieka pastebimas.

Pasirinkau 46 mm modelį su titano korpusu – jis ne tik stilingas, bet ir labai lengvas bei tvirtas. Maloniai nustebino tai, kaip greitai jis „prilipo“ prie mano riešo – jokio spaudimo, ar diskomforto net ilgai nešiojant – laikrodis tarsi tapo mano kūno dalimi. Darbe, kelionėse ar sportuojant jis neišsiskiria iš aprangos ar veiklos konteksto, netgi priešingai – juos papildo. Egzistuoja ir mažesnis 42 mm modelis su nerūdijančio plieno korpusu, kuris turėtų patikti tiems, kurie ieško elegantiškesnio ar subtilesnio įrenginio-aksesuaro.

Sveikatos matavimas be kompromisų

Nors sveikatos sekimas išmaniuoju laikrodžiu man jau seniai tapo įpročiu, „Huawei Watch 5“ į šią sritį atnešė visiškai naują kokybės lygį. Tai, kas mane nuoširdžiai nustebino – naujoji „X-TAP“ technologija. Tiesiog priglaudus pirštą prie laikrodžio korpuso, vos per kelias sekundes galima gauti tikslius deguonies kiekio kraujyje (SpO₂) duomenis, o per maždaug minutę – net devynis skirtingus sveikatos rodiklius.

Tokia funkcija tapo tikru pagalbininku ne tik sporto metu, bet ir kasdienybėje. Kada panorėjęs galiu greitai įvertinti bendrą kūno būklę – pulsą, streso lygį, širdies ritmą (HRV) ir net kvėpavimo parametrus. Pastebėjau, kad rodikliai gana tiksliai koreliuoja su tuo, kaip jaučiuosi – jei buvau prastai išsimiegojęs ar turėjau įtemptą vakarą, laikrodis tai atspindėdavo dar prieš man pačiam susivokiant.

Ypač naudingas tapo vieno paspaudimo „Health Glance“ režimas, leidžiantis greitai peržvelgti visus svarbiausius duomenis vienoje vietoje. Dabar net keliaudamas ar būdamas be telefono galiu stebėti savo savijautos pokyčius. Ir viskas – be jokių papildomų jutiklių ar sudėtingų procedūrų. Esant tokiam patogumui, rūpintis savo sveikata tampa nebe rūpestis, o malonumas.

Laisvė be telefono – eSIM ir valdymas gestais

Vienas iš netikėtai malonių „Huawei Watch 5“ atradimų – tai, kad jis leidžia būti pasiekiamam, bet ne priklausomam nuo telefono. Dėl integruotos eSIM technologijos galiu skambinti, gauti žinutes ar klausytis muzikos tiesiai iš laikrodžio – net jei telefonas liko namuose ar sporto krepšyje. Tai ypač pravartu išėjus pabėgioti ar pasivažinėti dviračiu – galimybė nieko neprarandant pailsėti nuo išmaniojo leidžia lengviau kvėpuoti ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai.

Taip pat labai greitai pripratau prie gestų valdymo. Nors iš pradžių ši funkcija atrodė tik kaip neįprasta naujovė, ji gana greitai tapo įpročiu. Tiesiog du kartus perbraukiu pirštu per nykštį – ir atsiliepiu į skambutį, kitu gestu – nutildau garsą ar perjungiu dainą. Kai rankos užimtos, tokia smulkmena tampa išties neįkainojama – prietaisą valdyti galiu vairuodamas, būdamas virtuvėje, ar užsiimdamas kita namų ruoša.

Šios funkcijos veikia sklandžiai ir greitai, o svarbiausia – nepastebimai įsilieja į kasdienį ritmą. Nebereikia galvoti kur vėl padėjau telefoną, nes didžioji dalis svarbiausių funkcijų visada su manimi – tiesiog ant riešo.

Navigacija, treniruotės ir dar daugiau

Nors nesu profesionalus sportininkas, fizinis aktyvumas man yra svarbi kasdienybės dalis. Todėl laikrodis, kuris ne tik fiksuoja žingsnius, bet ir realistiškai supranta, kaip judu, kur esu ir ką darau, man visada buvo prioritetas. Šiuo požiūriu „Huawei Watch 5“ pranoko mano lūkesčius.

Išties didelį įspūdį paliko „Sunflower“ pozicionavimo sistema, kuri užtikrina nepriekaištingą GPS tikslumą net ir sudėtingose vietovėse – miške, tarp pastatų ar vingiuotose trasose. Naudoju spalvotus žemėlapius, kurie veikia tiek prisijungus prie tinklo, tiek be interneto, todėl galiu drąsiai išbandyti naujus maršrutus ir nebijoti pasiklysti. Be to, laikrodis turi automatinį naktinį žemėlapių režimą, kuris prisitaiko prie apšvietimo – nors tai atrodo tik kaip smulkmena, ji labai naudinga, kai treniruotės ar žygis užsitęsia iki vakaro.

Sporto režimų pasirinkimas taip pat įspūdingas – jų čia net per šimtą. Vis dėlto, labiausiai vertinu ne kiekybę, o kokybę. Naudodamas bėgimo režimą gaunu ne tik greitį ir atstumą, bet ir išsamią analizę apie bėgimo formą, tempą, pulsą ir net apkrovą sąnariams. Tai padeda ne tik tobulėti, bet ir išvengti traumų – o tai aktualu ir profesionalams, ir mėgėjams.

Baterija, kuri nekelia streso

Vienas svarbiausių išmaniųjų laikrodžių kokybės rodiklių man – baterijos gyvavimo laikas. Galiu tik pasidžiaugti, kad su „Huawei Watch 5“ šis klausimas tiesiog nustojo egzistuoti.

Mano naudojamas 46 mm modelis veikia iki 4,5 dienos pilnu režimu – su įjungtais sveikatos stebėjimo įrankiais, GPS, eSIM funkcija ir aktyviomis treniruotėmis. Na, o jeigu baterijos dėl kažkokių priežasčių prisireikia ilgiau, laikrodį galima perjungti į ilgo veikimo režimą – tada jis be krovimo gali „gyventi“ iki 11 dienų. Kartais net pamirštu, kad tai išmanusis įrenginys – jis tiesiog veikia, it mechaninis laikrodis. Manau, kad tai – geriausias komplimentas bet kokiai technologijai.

Įkrovimo greitis irgi įspūdingas: vos per 15 minučių laikrodis įsikrauna tiek, kad veiktų visą dieną, o pilnas įkrovimas trunka apie pusantros valandos. Tad netgi jei turiu netikėtai kažkur išvykti, o laikrodis kaip tyčia baigia išsikrauti, žinau, kad dienai pakrauti jį užteks laiko, kurį skirsiu susiruošti.

Tai ne tik laikrodis – tai sąmoningesnio gyvenimo palydovas

Bene svarbiausias dalykas, kurį pastebėjau naudodamasis „Huawei Watch 5“ – tai, kad jis nėra įkyrus. Jis nepertraukinėja, neprimeta savo funkcijų, bet visada laukia tyliai šalia – pasiruošęs padėti, kai to prireikia. Kartais jis tiesiog primena pakilti nuo kėdės ar giliai įkvėpti, o kartais – pateikia tikslią duomenų apžvalgą, padedančią geriau suprasti, kaip iš tiesų jaučiuosi. Šis subtilus balansas tarp technologijos ir žmogiškojo ryšio su savimi mane sužavėjo bene labiausiai.

Šis laikrodis man tapo ne tik sveikatos ir sporto asistentu, bet ir savotišku vidinio balanso veidrodžiu. Ryte jis padeda pradėti dieną sąmoningai, treniruotės metu – stebi ir fiksuoja progresą, o vakare – primena, kad jau laikas atsipalaiduoti. Ir visa tai – be triukšmo, be perdėto „išmanumo demonstravimo“, tiesiog natūraliai įsiliejant į dienos ritmą.

Manau, kad būtent dėl to „Huawei Watch 5“ yra daugiau nei laikrodis. Tai įrankis, kuris leidžia gyventi išmaniau, savo paties ritmu.