Nuo šiol asmeninis asistentas – ne tik telefone: dirbtinis intelektas persikelia į išmaniuosius laikrodžius ir ausines

Su „Gemini“ funkcija išmanieji laikrodžiai tampa dar išmanesni – jie gebės realiuoju laiku versti kalbas, suprasti užklausas, teikti reikiamą informaciją ar balsu generuoti trumpas žinutes. Tai reikšmingas žingsnis link dar patogesnio ir efektyvesnio kasdienio naudojimo.

Pasitelkus „Gemini“, išmanusis laikrodis galės ne tik priminti spintelės numerį sporto klube, bet ir suteikti koncentruotą informaciją apie gautą naują elektroninį laišką. DI, integruotas visose laikrodžio programose, greitai apdoros užklausas ir iškart pateiks atsakymus, leisdamas vartotojui be trikdžių grįžti prie pradėtos veiklos.

Laikrodyje veikiantis DI kalbės natūraliu, žmogui artimu balsu ir intonacija. Būdami kelyje, galėsite paprašyti laikrodžio pateikti orų prognozę, svarbiausias naujienas ar, pavyzdžiui, rekomenduoti restoraną.

„Samsung“ ir toliau diegia naujoves dėvimųjų technologijų srityje – netrukus bus pristatyta dar glaudesnė „Galaxy Buds“ ausinių integracija su „Gemini“. Ausinėse esantis mikrofonas leis balsu tiesiogiai valdyti išmanųjį telefoną: galėsite skambinti, keisti muzikos takelius ar atsakyti į žinutes, net neišėmę telefono iš kišenės.

Be to, ausinės galės akimirksniu interpretuoti pokalbius ir versti juos skirtingomis kalbomis. Tai leis bendrauti be kalbos barjerų, pavyzdžiui, keliaujant ar susitinkant su užsienio partneriais.