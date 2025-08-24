Vilniaus savivaldybė: informavimo programėlę „Kovas“ jau atsisiuntė beveik 10 tūkst. gyventojų

„Rugpjūčio 16 d. duomenimis, programėlę atsisiuntė beveik 10 tūkst. vartotojų“, – Eltai pateiktame atsakyme teigė Vilniaus savivaldybės atstovas Gabrielius Grubinskas.
Kaip skelbta anksčiau, liepos pabaigoje sostinės savivaldybė pristatė programėlę „Kovas“, kuri yra skirta pranešti apie ekstremalias situacijas bei svarbiausius įvykius mieste.
Tikimasi, jog ilgainiui programėlė taps centralizuotu miesto komunikacijos kanalu, per kurį gyventojai galės greičiau gauti informaciją ne tik apie ekstremalias situacijas bei ir apie kitus įvykius, reikšmingai sutrikdančius kasdienį gyvenimą: didelius eismo uždarymus, gaisrus ar užliejimus.
Programėlėje gyventojai gali rasti ir informaciją apie oro užterštumą, žiedadulkių kiekį bei radiacinį foną mieste. Taip pat joje galima rasti civilinės saugos žemėlapių sluoksnius, kuriuose yra matomos priedangos, kolektyvinės apsaugos statiniai, evakuacijos punktai – šiuos sluoksnius galima atsisiųsti ir naudoti net ir neturint interneto ryšio.
kovasprogramėlėSaugumas
Rodyti daugiau žymių