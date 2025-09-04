„Samsung“ šiuos savo planšetinius kompiuterius pristatinėja kaip „ploniausius ir galingiausius [planšetinius kompiuterius] „Galaxy“ istorijoje: deklaruojamas „Ultra“ korpuso storis yra 5,1 mm. Kol kas belieka patikėti pačių gamintojų žodžiu, nes išankstiniame pristatyme žurnalistams palyginimui liniuotės ir senesnių įrenginių nebuvo pateikta.
„Tab S11“ – mažesnysis, 11 colių (28 cm) įstrižainės modelis su 120 Hz atnaujinimo dažnio AMOLED 2X ekranu, siekiančiu iki 1600 nitų šviesumo. Planšetinis kompiuteris turi vieno lęšio 13 Mpix galinę ir 12 Mpix ultra plataus kampo priekinę kameras, 12 GB RAM ir 128/256/512 atminties. „Tab S11“ įmontuotas 8400 mAh akumuliatorius su 45 W įkrovimu.
Pirmasis įspūdis palaikius rankose: atrodo pakankamai mažas, bet vartotojo patirties prasme vis dėlto ne per mažas, patogiai guli rankoje, valdyti viena laisvąja ranka – tikrai patogu.
„Tab S11 Ultra“ – nors skaitine prasme ekrano įstrižainė vos keliais skaičiais didesnė – 14,6 colių (37 cm), vizualiai atrodo tikras milžinas. Nors pats įrenginys lengvas (692 g „Wi-Fi“ versija ir 695 g 5G versija), vis dėlto dėl savo gabaritų jį patogiau laikyti abejomis rankomis. Tačiau vartoti turinį tokiame ekrane – tikrai patogu. Piešti – aišku, tai turėtų įvertinti piešiantys žmonės, tačiau žiūrint iš šono, atrodo irgi komfortabilu.
„Ultra“ versija turi jau dviejų galinių kamerų kamerą – 13 Mpix ir 8 Mpix ultra plataus kampo (priekinė kamera tokia pati, kaip mažesniajame variante). Kalbant apie atmintį – siūlomi tokie variantai: 12 GB RAM ir 256/512 GB atminties arba 16 GB RAM ir 1 TB vidinės atminties. Modelyje įrengta 11 600 mAh baterija su 45 W įkrovimu.
Abu įrenginiai bus arba su „WiFi“, arba su 5G ryšiu, abiejų bazinėje komplektacijoje yra ir pieštukas. Abu planšetiniai kompiuteriai atitinka IP 68 atsparumo standartą, 5G atveju – dvigubą SIM (viena fizinė, viena eSIM), juose veikia „Android 16.0“ operacinė sistema ir vartotojo sąsaja „One UI 8“. Abu modeliai turės keturių taškų garsiakalbius, tai pat žadamas iki 2 TB microSD kortelės palaikymas. Abiejuose „Tab“ piršto atspaudų skeneris integruotas po ekranu, juose naudojamas „MediaTek Dimensity 9400+“ lustas.
Taip pat skelbiama, kad atnaujinta ir „Dex“ posistemė: dabar jos „Extended mode“ leidžia prijungtą išorinį monitorių antruoju planšetinio kompiuterio monitoriumi, o pati „Dex“ leidžia sukurti iki keturių skirtingų darbo aplinkų.
Žinoma, kaip ir galima tikėtis, įrenginiuose integruotas „Gemini Live“ DI agentas.
Kartu su planšetiniais kompiuteriais bus parduodami ir jų priedai – „Book Cover“, „Book Cover Keyboard Slim“, „Frame Cover“, o taip pat antirefleksinė danga.
„Tab S11“ kainos (priklausomai nuo konfigūracijos) prasideda nuo daugmaž 900 eurų, „Tab S11 Ultra“ – nuo daugmaž 1400 eurų.
Kaip vertinti šiuos įrenginius? Na, iš daugmaž valandos, kiek buvo galimybių juos išbandyti, įspūdis geras. Pavyzdžiui, baterijos sąnaudos: vos prasidėjus bandymams, atkreipiau dėmesį į vieno konkretaus įrenginio („Ultra“ modelio) įkrovimą, jis siekė 98 proc. Visus įrenginius apie valandą nepertraukiamai bandė dešimtys žurnalistų – taip pat jais ir filmavo, fotografavo, nekalbant apie tiesiog naršymą. Baigiantis demonstracijų laikui, to konkretaus įrenginio baterijos įkrovimas siekė net 74 proc. Turint omenyje tokį nepertraukiamą ir aktyvų naudojimą, tai tikrai daug.
Gerą įspūdį paliko ir ergonomika. Bazinio „S11“ atveju tai net nekėlė klausimų, bet „Ultra“ versija maloniai nustebino – nepaisant savo dydžio, čia didelę (teigiamą) įtaką daro mažas įrenginio svoris.
Patiko ir darbas pridedamos klaviatūros moduliu (parduodamas atskirai) – tekstūra maloni, klavišų paspaudimo pojūtis geras, ir tai tikrai padidina komfortą naudojantis įrenginiu.
Bet kilo klausimų dėl pieštuko – nurodoma, kad jis atnaujintas, t. y. naujas modelis. Ar tai reiškia, kad su naujaisiais „S11“ neveiks senesni pieštukai (kaip, pavyzdžiui yra su „S“ serijos telefonų pieštukais)? Šių bandymų metu atsakymo į tokį klausimą Lrytas negavo. Taip pat nepavyko susipažinti ir su išmaniojo telefono „Samsung Galaxy 25 FE“ specifikacijomis, žinoma tik jo kaina – apie 760 eurų.
O viską apibendrinant – kalbant apie naujuosius planšetinius kompiuterius, tai yra tikrai nepigūs, bet sprendžiant pagal pirminius bandymus, kokybiški ir techniškai pakankamai pažangūs įrenginiai, kas juos pastato gal ir siauresnę, bet aiškią „premium“ nišą.
planšetinis kompiuterisSamsungSamsung Dex
Rodyti daugiau žymių